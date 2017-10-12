'Nữ hoàng dao kéo' Phi Thanh Vân sẽ tái hôn vào cuối năm nay với bạn trai doanh nhân mới yêu 3 tháng

Chương trình này được nhạc sĩ Thái Ngọc Sơn - thầy giáo của danh ca Giao Linh cùng với nhóm thiện nguyện tổ chức nhằm kêu gọi ủng hộ từ các mạnh thường quân.

Hôm qua 11/10, trong khuôn khổ đêm nhạc từ thiện Tiếng chuông đời diễn ra tại TP.HCM, Phi Thanh Vân đã bất ngờ xuất hiện tình tứ bên cạnh người bạn trai doanh nhân lần đầu tiên được tiết lộ.

Nhiều khán giả tỏ ra tò mò và thích thú khi Phi Thanh Vân bất ngờ xuất hiện tay trong tay với doanh nhân Triệu Văn Dương . "Nữ hoàng dao kéo" lần đầu tiết lộ đây là bạn trai mới của cô và cả hai đã yêu nhau được 3 tháng.

Nữ diễn viên cho biết, trước đó vì quá thất vọng với 2 cuộc hôn nhân nên cô không còn nghĩ đến chuyện sẽ yêu ai dù có hơn 30 người đàn ông đẹp trai, thành đạt theo đuổi.

Tuy nhiên, sự chân thành của doanh nhân Triệu Văn Dương đã khiến trái tim cô một lần nữa rung động. "Người đẹp dao kéo" tiết lộ người yêu trước đây không tin hay thích những người trong giới showbiz nhưng anh lại bị cô chinh phục từ lần đầu tiên gặp mặt.

Chia sẻ về mối tình mới, bà mẹ một con hạnh phúc khoe người mới khiến cô có cảm giác yên tâm, tin tưởng cũng như rất tôn trọng ý kiến của mình.

Phi Thanh Vân cho biết bạn trai đã phải hỏi ý kiến của cô trước khi công khai chuyện tình cảm với công chúng. "Người đẹp dao kéo" cũng tiết lộ thêm cả hai dự tính sẽ kết hôn vào cuối năm nay khiến không ít khán giả giật mình.