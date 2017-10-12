'Nữ hoàng dao kéo' Phi Thanh Vân sẽ tái hôn vào cuối năm nay với bạn trai doanh nhân mới yêu 3 tháng

Hậu trường 12/10/2017 15:53

Sau hai lần hôn nhân kết thúc trong nước mắt, Phi Thanh Vân bất ngờ công khai bạn trai doanh nhân và dự định kết hôn vào cuối năm nay làm nhiều khán giả ngỡ ngàng.

Hôm qua 11/10, trong khuôn khổ đêm nhạc từ thiện Tiếng chuông đời diễn ra tại TP.HCM, Phi Thanh Vân đã bất ngờ xuất hiện tình tứ bên cạnh người bạn trai doanh nhân lần đầu tiên được tiết lộ.

Chương trình này được nhạc sĩ Thái Ngọc Sơn - thầy giáo của danh ca Giao Linh cùng với nhóm thiện nguyện tổ chức nhằm kêu gọi ủng hộ từ các mạnh thường quân. 

'Nữ hoàng dao kéo' Phi Thanh Vân sẽ tái hôn vào cuối năm nay với bạn trai doanh nhân mới yêu 3 tháng - Ảnh 1
Toàn bộ số tiền thu được trong chương trình sẽ dành để quyên góp cho bệnh nhân ung thư và người già neo đơn - Ảnh: Internet

Nhiều khán giả tỏ ra tò mò và thích thú khi Phi Thanh Vân bất ngờ xuất hiện tay trong tay với doanh nhân Triệu Văn Dương. "Nữ hoàng dao kéo" lần đầu tiết lộ đây là bạn trai mới của cô và cả hai đã yêu nhau được 3 tháng.

Phi Thanh Vân sẽ tái hôn vào cuối năm nay với bạn trai doanh nhân
Phi Thanh Vân công khai xuất hiện tình tứ bên cạnh người yêu doanh nhân Triệu Văn Dương trong sự kiện vừa qua - Ảnh: Internet

Nữ diễn viên cho biết, trước đó vì quá thất vọng với 2 cuộc hôn nhân nên cô không còn nghĩ đến chuyện sẽ yêu ai dù có hơn 30 người đàn ông đẹp trai, thành đạt theo đuổi.

Tuy nhiên, sự chân thành của doanh nhân Triệu Văn Dương đã khiến trái tim cô một lần nữa rung động. "Người đẹp dao kéo" tiết lộ người yêu trước đây không tin hay thích những người trong giới showbiz nhưng anh lại bị cô chinh phục từ lần đầu tiên gặp mặt.

Phi Thanh Vân sẽ tái hôn vào cuối năm nay với bạn trai doanh nhân
Người đẹp dao kéo một lần nữa kiếm được người đàn ông của mình sau hai cuộc hôn nhân kết thúc trong nước mắt - Ảnh: Internet

Chia sẻ về mối tình mới, bà mẹ một con hạnh phúc khoe người mới khiến cô có cảm giác yên tâm, tin tưởng cũng như rất tôn trọng ý kiến của mình.

Phi Thanh Vân cho biết bạn trai đã phải hỏi ý kiến của cô trước khi công khai chuyện tình cảm với công chúng. "Người đẹp dao kéo" cũng tiết lộ thêm cả hai dự tính sẽ kết hôn vào cuối năm nay khiến không ít khán giả giật mình.

Phi Thanh Vân sẽ tái hôn vào cuối năm nay với bạn trai doanh nhân
Bạn trai doanh nhân của Phi Thanh Vân tặng chương trình 50 triệu đồng để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn - Ảnh: Internet

'Nữ hoàng dao kéo' Phi Thanh Vân sẽ tái hôn vào cuối năm nay với bạn trai doanh nhân mới yêu 3 tháng - Ảnh 5
Sau khi có được thân hình như mong ước, sự nghiệp thành công, con trai ngoan ngoãn giờ đây lại có tình yêu mới, cuộc sống của Phi Thanh Vân đáng được ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

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Từ khóa:   doanh nhân Triệu Văn Dương nữ hoàng dao kéo Phi Thanh Vân

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