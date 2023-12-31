Nữ ca sĩ Việt lần đầu đưa 2 quý tử về Việt Nam, tậu nhà 10 tỷ ở TP.HCM, có hẳn bộ sưu tập siêu xe 'cực cháy'

Ở tuổi 44, ca sĩ Phạm Thanh Thảo đang có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc bên chồng con và không phải lo bất cứ điều gì về tài chính.

Mới đây, vợ chồng ca sĩ Phạm Thanh Thảo vừa mua căn nhà 5 tầng, rộng 80 m2 ở quận Gò Vấp. Căn nhà gồm 4 phòng ngủ, 6 toilet, bếp, phòng khách và gara ô tô. Theo nhiều cư dân mạng, giá trị căn nhà có thể lên đến gần 10 tỷ đồng. Nữ ca sĩ cho biết, ban đầu, vợ chồng cô định đập đi xây lại nhưng sau khi cân nhắc, cô quyết định sẽ đầu tư thêm khoảng 1 tỷ đồng để cải tạo không gian riêng tư, trang trí nội thất cũng như làm lại mặt tiền. Căn nhà này được dùng để mỗi khi gia đình Thanh Thảo về Việt Nam thì có nơi nghỉ ngơi thoải mái.

Căn nhà tiền tỷ của vợ chồng ca sĩ Thanh Thảo ở Việt Nam Được biết, nữ ca sĩ và chồng nhờ người thân đi xem nhà, đàm phán về giá sau đó họ về nước và ký hợp đồng mua bán. Sau khi nhận nhà, làm lễ tân gia, Thanh Thảo đã cho tiến hành sửa chữa, cải tạo ngay để kịp hoàn thành vào cuối năm cho cả gia đình về đón Giáng sinh cũng như năm mới. Sau đó, cô sẽ lại đưa 2 quý tử về lại Mỹ để sinh sống và học tập. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Lần đầu được về Việt Nam nên các con rất thích, đi chơi ở đâu cũng thấy vui. Hai vợ chồng đã lên kế hoạch sẽ tham quan nhiều địa điểm để các con tận hưởng kỳ nghỉ lễ thật ý nghĩa.

2 cậu quý tử của nữ ca sĩ Bé Trường An và Gia Khang đặc biệt thích biển nên những ngày qua gia đình đã đi Vũng Tàu, Phan Thiết. Hai bé rất thích tắm biển vì nước biển ở đây rất ấm. Chúng tôi đang ở Đà Lạt, vài hôm nữa sẽ quay về TPHCM. Các con rất thích Việt Nam nên trong thời gian tới, vợ chồng tôi có ý định sẽ đưa các con về nước thường xuyên hơn". Vợ chồng Phạm Thanh Thảo có cuộc sống gia đình ổn định, yên ấm, luôn lắng nghe, tôn trọng và yêu thương nhau Phạm Thanh Thảo là ca sĩ, MC nổi tiếng đầu thập niên 2000. Cô ghi được ấn tượng qua các ca khúc: Mừng Tuổi Mẹ, Đời Mẹ, Ngày Xưa Ơi... Cô cũng dẫn dắt một số chương trình như: Vườn Âm Nhạc, Giai Điệu Tình Yêu, Quà Tặng Trái Tim... Năm 2015, Phạm Thanh Thảo bí mật kết hôn cùng chồng Việt kiều và sang Mỹ định cư. Ông xã của nữ ca sĩ là một doanh nhân trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và bất động sản. Quyết định rời xa làng giải trí, lui về chăm lo gia đình của ca sĩ từng khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Nữ ca sĩ sở hữu BST siêu xa đắt đỏ khiến nhiều người ngưỡng mộ Từng chia sẻ về bí quyết "giữ lửa" trong hôn nhân, giọng ca sinh năm 1979 tiết lộ hai vợ chồng luôn dành cho nhau sự tôn trọng và tin tưởng. Nữ ca sĩ cho rằng hai yếu tố này tạo nên sự bền chặt trong tất cả mối quan hệ. Phạm Thanh Thảo lý giải thêm: "Khi mình dành sự tin tưởng cho đối phương thì họ cũng sẽ đặt hết niềm tin cho mình. Tôi ít đi chơi và "toàn tâm toàn ý" lo cho gia đình. Khi người đàn ông thấy vợ mình dành hết mọi tâm tư, tình cảm cho gia đình thì họ sẽ tự biết cách vun vén cho tổ ấm của mình".

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