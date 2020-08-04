NSƯT Tuấn Phương hôn mê sâu, tình trạng nguy kịch: Nhiều sao Việt chung tay quyên góp hỗ trợ nam nghệ sĩ

Hậu trường 04/08/2020 10:35

Thông tin mới nhất về tình hình sức khỏe của nam ca sĩ Tuấn Phương đang khiến nhiều bạn bè và người hâm mộ vô cùng lo lắng.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Minh Quân cho biết NSƯT Tuấn Phương đang hôn mê sâu, tình trạng nguy kịch do bệnh viêm màng não cấp. Hiện tại, nam nghệ sĩ đang điều trị tại bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Trước đó 1 tuần, ca sĩ Tuấn Phương đã nhập viện điều trị nhưng bệnh chuyển biến ngày một xấu.

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Ca sĩ Tuấn Phương đang rơi vào trạng thái nguy kịch - Ảnh: FB

Minh Quân chia sẻ: “Hiện gia đình chỉ còn bố anh Phương ngày đêm chăm sóc mà bác cũng tuổi cao sức yếu. Gia đình đang lâm vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn, thiếu thốn thuốc men, viện phí”. Chính vì vậy, nam ca sĩ đã đứng ra kêu gọi quyên góp giúp đỡ đồng nghiệp vượt qua khó khăn.

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Bài đăng của Minh Quân - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, nhiều nghệ sĩ như Phạm Quỳnh Nga, Dương Hoàng Yến, Lều Phương Anh, Minh Chuyên, Trà My, Thanh Tâm, Đinh Thành Lê, Tố Nga, Việt Tú... đã cùng nhau chung tay giúp đỡ ca sĩ Tuấn Phương chiến thắng bệnh tật. Hiện tại, số tiền ủng hộ nam nghệ sĩ đã được 80 triệu đồng.

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Nhiều nghệ sĩ quyên góp ủng hộ Tuấn Phương - Ảnh: FB

Trong đó, ca sĩ Minh Thu cho biết nhóm các ca sĩ Hà Nội là bạn hát phòng trà với Tuấn Phương từ thời sinh viên cũng đã ủng hộ 30 triệu cho nam ca sĩ với mong muốn anh sớm vượt qua bạo bệnh.

Ca sĩ Tuấn Phương (tên đầy đủ là Nguyễn Tuấn Phương) sinh năm 1978 tại Hà Nội. Anh từng theo học khoa Thanh nhạc của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Sau đó, nam ca sĩ công tác tại Nhà hát Nghệ thuật đương đại. Năm 2018, anh được trao danh hiệu NSƯT.

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