Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Minh Quân cho biết NSƯT Tuấn Phương đang hôn mê sâu, tình trạng nguy kịch do bệnh viêm màng não cấp. Hiện tại, nam nghệ sĩ đang điều trị tại bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Trước đó 1 tuần, ca sĩ Tuấn Phương đã nhập viện điều trị nhưng bệnh chuyển biến ngày một xấu.

Ca sĩ Tuấn Phương đang rơi vào trạng thái nguy kịch - Ảnh: FB

Minh Quân chia sẻ: “Hiện gia đình chỉ còn bố anh Phương ngày đêm chăm sóc mà bác cũng tuổi cao sức yếu. Gia đình đang lâm vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn, thiếu thốn thuốc men, viện phí”. Chính vì vậy, nam ca sĩ đã đứng ra kêu gọi quyên góp giúp đỡ đồng nghiệp vượt qua khó khăn.