NSƯT Thành Lộc mở sân khấu mới sau khi rời khỏi Idecaf?

Sáng ngày 17/7, trên trang cá nhân Facebook, NSƯT Thành Lộc bất ngờ có những chia sẻ ẩn ý về công việc, hoạt động mới nhất của mình sau khi rời khỏi Sân khấu Idecaf cùng với đường link website về sân khấu Thiên Đăng - “Tên được đặt là Thiên Đăng (đèn trời) nhưng cũng là ánh đèn sân khấu bởi vì người nghệ sĩ thì sân khấu là Đạo Trời, là Đạo Làm Người, là Lẽ Sống mà họ phải hết lòng tận tụy phụng sự.

Từ nay hoạt động sân khấu tại thành phố Sài Gòn này sẽ có thêm một đơn vị mới, một địa chỉ mới, một người bạn mới! Ta sẽ gặp nhau vào tháng 9/2023 nhé!. Từ nay đến thời điểm hân hoan đó, mọi thông tin sẽ dần được hoan hỉ đến với mọi người quan tâm đến sân khấu nghệ thuật của Thiên Đăng một cách rõ ràng và chi tiết. Yêu thương tri ân mọi người!”.

Bên dưới bài đăng của Thành Lộc, rất nhiều nghệ sĩ đã vô chúc mừng anh như Hồng Vân, Tăng Thanh Hà, Tú Vi, Sỹ Luân, Lê Hoàng, Hoàng Giang, Gia Bảo, Thúy Diễm…

Nhiều khán giả, nghệ sĩ đồng nghiệp đã bày tỏ niềm vui, sự háo hức chờ đợi việc tái xuất của Thành Lộc tại một điểm diễn mới. Với nhiều khán giả, nghệ sĩ Thành Lộc chính là thần tượng mà họ yêu mến, gắn liền với tuổi thơ qua nhiều vai diễn để đời. Với nhiều nghệ sĩ đồng nghiệp, anh cũng chính là tấm gương cống hiến, làm việc chăm chỉ với chuyên môn cao và tài năng sân khấu hiếm có, được mệnh danh là Phù thuỷ sân khấu bởi sự đa dạng biến hoá tài tình.

Trước đó, giữa tháng 5/2023, Thành Lộc đã tuyên bố ngừng diễn kịch người lớn tại sân khấu Idecaf sau 26 năm cộng tác khiến nhiều khán giả tiếc nuối, cũng là nơi đã có nhiều vở diễn gây được tiếng vang lớn như: "Cậu đồng", "12 Bà mụ",…

Nghệ sĩ Thành Lộc trong vở "Người lạ người thương rồi người dưng"

Mặc dù không nói rõ lý do nhưng trong nhiều talkshow sau đó, Thành Lộc có chia sẻ về việc mình và ông Huỳnh Anh Tuấn (GĐ Công ty Thái Dương), không còn tìm được quan điểm chung trong vấn đề nghệ thuật, từ đó dẫn đến việc dừng hợp tác cùng nhau. Điều này có thể bất ngờ từ sau sự qua đời đột ngột của cố đạo diễn Vũ Minh, người cộng sự quan trọng nhất của sân khấu Idecaf trong suốt thời gian qua.

Nghệ sĩ Thành Lộc vai Chu Xung trong vở kịch "Lôi vũ"

Mặc dù, ngừng diễn các vở kịch người lớn tại sân khấu Idecaf, nhưng Thành Lộc vẫn tham gia vào chương trình "Ngày xửa ngày xưa 34", diễn ra tại Nhà hát Bến Thành, nhận được sự yêu mến cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả. Đây cũng là một trong những mùa diễn thành công nhất của chương trình, đặc biệt với thông tin có thể là những suất diễn cuối cùng của Thành Lộc.

Trong những bài chia sẻ, Thành Lộc vẫn luôn khẳng định mình chỉ không hợp tác làm việc cùng công ty Thái Dương chứ không từ bỏ sân khấu hay nghỉ diễn xuất.