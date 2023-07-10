NSƯT Thành Lộc lên tiếng trước tin đồn rời sân khấu kịch Idecaf vì vấn đề tiền bạc

Hậu trường 10/07/2023 19:35

Mới đây, trong một chương trình, NSƯT Thành Lộc có những chia sẻ gây chú ý về quyết định rời sân khấu kịch Idecaf sau 26 năm gắn bó. Đây cũng là lần đầu tiên nam nghệ sĩ chính thức chia sẻ về vấn đề này trước công chúng.

NSƯT Thành Lộc được mệnh danh là “phù thủy sân khấu” khi có gia tài là hơn 600 vai diễn từ chính diện đến phản diện, từ người già đến trẻ nhỏ, từ bi đến hài, con người đến muông thú,… Thời gian qua, thông tin NSƯT Thành Lộc rời sân khấu kịch Idecaf sau 26 năm gắn bó được nhiều công chúng quan tâm.

NSƯT Thành Lộc lên tiếng trước tin đồn rời sân khấu kịch Idecaf vì vấn đề tiền bạc - Ảnh 1
NSƯT Thành Lộc được mệnh danh là “phù thủy sân khấu” khi có gia tài vai diễn đồ sộ

Mới đây, trong một chương trình, NSƯT Thành Lộc có những chia sẻ gây chú ý về quyết định rời sân khấu kịch Idecaf sau 26 năm gắn bó. Đây cũng là lần đầu tiên nam nghệ sĩ chính thức chia sẻ về vấn đề này trước công chúng.

NSƯT Thành Lộc lên tiếng trước tin đồn rời sân khấu kịch Idecaf vì vấn đề tiền bạc - Ảnh 2
NSƯT Thành Lộc lần đầu tiên chính thức chia sẻ về quyết định rời sân khấu kịch Idecaf sau 26 năm gắn bó trước công chúng

 

Theo đó, Thành Lộc cho biết anh không rời sân khấu, chỉ là chuyển sang phương thức khác: "Tôi chia tay nơi rực rỡ nhất của bản thân để sống khép mình lại. Tôi muốn trải nghiệm đi vào chiều sâu hơn. Nếu trên hành trình tiếp theo, tôi gặp được những người đồng điệu, đi vào sự sâu sắc của một cõi tư duy, chúng ta sẽ gặp lại".

Thành Lộc thừa nhận mình là người sống tình cảm nên việc đưa ra quyết định rời Idecaf không dễ dàng với mình. Nam nghệ sĩ đã suy nghĩ và đắn đo rất nhiều trước khi đưa ra quyết định. Cho đến hiện tại, anh cảm thấy nhẹ lòng sau khi thông báo về chuyện này đến khán giả.

NSƯT Thành Lộc lên tiếng trước tin đồn rời sân khấu kịch Idecaf vì vấn đề tiền bạc - Ảnh 3
Thành Lộc thừa nhận mình là người sống tình cảm nên việc đưa ra quyết định rời Idecaf không dễ dàng với mình

 

Nghệ sĩ khẳng định anh không ngừng các hoạt động sân khấu mà chỉ là đang chuyển sang một phương thức làm việc khác: "Ít ai trụ ở một nơi trong suốt cuộc đời. Ngay cả một người làm nghề lâu năm như tôi cũng từng thay đổi 2 nơi làm việc trước khi hoạt động tại Idecaf",

Dù xin nghỉ, Thành Lộc cho biết anh vẫn cộng tác cho chương trình Ngày xửa ngày xưa lần thứ 34: "Đó là quyết định do trái tim tôi níu kéo, vì người khác chứ không thì tôi đã nghỉ rồi. Tôi nghĩ đến trẻ con, cộng sự, như vậy thì mình sống cũng trọn tình".

NSƯT Thành Lộc lên tiếng trước tin đồn rời sân khấu kịch Idecaf vì vấn đề tiền bạc - Ảnh 4
Dù xin nghỉ, Thành Lộc cho biết anh vẫn cộng tác cho chương trình Ngày xửa ngày xưa lần thứ 34

 

Theo đó, nam diễn viên bật cười trước những tin đồn về việc ra đi vì vấn đề tài chính. Thành Lộc cho biết bất cứ cuộc chia tay nào cũng bắt nguồn từ những bất đồng trong quan điểm, suy nghĩ. Dù hoạt động ở sân khấu nào, Thành Lộc cho biết anh vẫn chỉ là người làm công. Một khi người làm công không đồng nhất suy nghĩ với người chủ, sẽ rất khó để tiếp tục làm việc. Tuy nhiên, quan điểm của anh là không công kích, hạ bệ uy tín bất cứ ai khi rời đi.

NSƯT Thành Lộc lên tiếng trước tin đồn rời sân khấu kịch Idecaf vì vấn đề tiền bạc - Ảnh 5
Thành Lộc cho biết bất cứ cuộc chia tay nào cũng bắt nguồn từ những bất đồng trong quan điểm, suy nghĩ

 

Có một điều Thành Lộc khá tiếc nuối trong quá trình làm nghề, đó là không thể quay lại hết các vở kịch mình tâm đắc. Từ khi còn hoạt động ở công ty, nam nghệ sĩ đã đề xuất tới ban giám đốc việc quay lại những vở kịch mang giá trị lịch sử, nghệ thuật cao như: Bí Mật Vườn Lệ Chi, Ngàn Năm Tình Sử, 12 Bà Mụ,… với mục đích lưu lại kỷ niệm cho những khán giả yêu mến Thành Lộc cũng như dùng làm tư liệu cho các bạn trẻ sau này.

NSƯT Thành Lộc lên tiếng trước tin đồn rời sân khấu kịch Idecaf vì vấn đề tiền bạc - Ảnh 6
 Thành Lộc khá tiếc nuối về việc trong quá trình làm nghề không thể quay lại hết các vở kịch mình tâm đắc

 

Riêng vở Hợp Đồng Mãnh Thú không được duyệt quay vì ban giám đốc sợ sẽ ảnh hưởng tới doanh thu sân khấu. Tới khi vở được lưu diễn ở Mỹ, Thành Lộc đã gần 60, không thể quay lại được nữa vì anh đã có tuổi, trong khi nhân vật chính của vở là chàng thanh niên ở độ tuổi 20. Thành Lộc trải lòng đó cũng là một trong những sự việc anh và những cộng sự không tìm được tiếng nói chung.

NSƯT Thành Lộc lên tiếng trước tin đồn rời sân khấu kịch Idecaf vì vấn đề tiền bạc - Ảnh 7
NSƯT Thành Lộc và nhóm Líu Lo

 

Trước câu hỏi có buồn khi nhiều lứa khán giả sẽ không còn gặp lại nghệ sĩ Thành Lộc trên sân khấu, anh bộc bạch thẳng thắn là "có Thành Lộc hay không không quá quan trọng". Hiện giờ khán giả thích chú Đình Toàn, cô Mỹ Duyên... và nhiều bạn diễn viên trẻ khác, đây cũng là điều tất yếu.

 

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