NSƯT Quốc Khánh quyết định nghỉ hưu ở tuổi 60, táo quân năm nay sẽ có Ngọc Hoàng mới?

Tại buổi chia tay, NSƯT Xuân Bắc không biết chúc gì anh chỉ chúc NSƯT Quốc Khánh hạnh phúc, còn tập thể diễn viên Nhà hát Kịch Việt Nam thì hô vang “Chúc anh Khánh sẽ lấy vợ”.

Mới đây, vào tối ngày 21/11, theo thông tin chia sẻ trên báo VietNamNet, NSƯT Xuân Bắc - Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam đã trao quyết định nghỉ hưu cho NSƯT Quốc Khánh . NSƯT Xuân Bắc cho biết, anh chần chữ mãi mới đặt bút ký quyết định này bởi không muốn chia tay một người anh, một người đồng nghiệp đáng quý như Quốc Khánh.

NSƯT Xuân Bắc cũng nói thêm, ông gắn bó với NSƯT Quốc Khánh trên nhiều sàn diễn, nhiều công việc khác nhau. Hai vai diễn kết nối hai ông trong thời gian dài nhất có lẽ là Ngọc Hoàng - Nam Tào trong chuỗi Gặp nhau cuối năm. Ở đâu, Xuân Bắc cũng thấy tài năng cũng như lòng yêu nghề của NSƯT Quốc Khánh.

“Anh Khánh là một người rất đáng yêu, tôi toàn gọi là “cụ Khánh” – cá ngựa ngâm 60 năm vẫn còn nguyên. Anh Khánh là người đau đáu với công việc và yêu nhà hát. Anh Khánh yêu nhà hát tới độ mà đợt dịch bệnh, anh toàn xung phong lên nhà hát trực. Đấy chẳng phải là điều đáng trân trọng hay sao. Đó là một người nghệ sĩ hiền lành, thế nào cũng được”, NSƯT Xuân Bắc chia sẻ.

Vai diễn Ngọc Hoàng của NSƯT Quốc Khánh được nhiều người yêu thích. (Ảnh: Thanh Niên)

Về phía NSƯT Quốc Khánh, chia sẻ với VietNamNet, anh không cảm thấy hụt hẫng hay buồn khi nhận quyết định này bởi, người nghệ sĩ cho tới hơi thở cuối cùng, còn sức là còn diễn, sàn diễn nào cũng được, miễn là được làm nghề.

“Quyết định nghỉ hưu chỉ là thủ tục hành chính, có thể tôi không lên thuyền cùng Nhà hát Kịch Việt Nam chinh phục khán giả khắp nơi trong và ngoài nước nhưng tôi vẫn ở đây, vẫn cầm cờ đứng chờ trên bờ, chờ các đồng nghiệp tiếp nối những vinh quang của nhà hát”, NSƯT Quốc Khánh chia sẻ.

NSND Quốc Khánh gắn bó 44 năm với kịch nói. (Ảnh: Thanh Niên)

Trong hành trình 44 năm theo đuổi nghệ thuật tại Nhà hát Kịch Việt Nam, NSƯT Quốc Khánh cho biết, anh không có điều gì tiếc nuối và ân hận.

“Cuộc đời nghệ sĩ có rất nhiều dấu mốc. Một chặng đường cả thanh xuân gắn với nghệ thuật đương nhiên có những vở kịch diễn xong rồi lại mong đêm sau diễn tốt hơn, có những bộ phim đóng máy rồi cũng ước có quay lại mình sẽ diễn tốt hơn, đặc thù nghề nghiệp này là thế, chứ cuộc đời nghệ thuật tôi không tiếc gì cả”.

Anh chia sẻ thêm, dù sống độc thân, không vướng bận gì nhưng như nhiều nghệ sĩ khác, nếu chỉ sống bằng lương biểu diễn, sẽ không đủ trang trải cho cuộc sống. Anh tiết lộ mình làm rất nhiều công việc khác nhau để đáp ứng nhu cầu cuộc sống.

Nam nghệ sĩ cho biết, thời gian gần đây, anh nhận được rất nhiều lời mời đóng phim nhưng toàn phim quay dài tập, anh không thu xếp được thời gian để tham gia. Nghỉ hưu rồi, anh sẽ thu xếp, với anh, được làm diễn viên là điều hạnh phúc nhất.