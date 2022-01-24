Táo Quân 2022 hé lộ những câu thoại “chất như nước cất” lại còn bắt trend cực nhạy

Hậu trường 24/01/2022 19:21

Táo Quân 2022 vừa mới công bố trailer khiến fan hâm mộ sốt xình xịch bởi một loạt câu thoại vừa “chất chơi” lại vừa “đu trend”.

Mới đây, chương trình thường niên của đài VTV Táo Quân 2022 vừa mới tung đoạn trailer hơn một phút, tiết lộ phần nào nội dung của “đặc sản đêm giao thừa”. Chỉ còn 1 tuần nữa là Tết Nhâm Dần chính thức gõ cửa từng nhà nên khán giả cũng vô cùng háo hức với chương trình Táo Quân năm nay và hy vọng sẽ được phen cười “bể bụng” với những màn tấu hài không thể nào hài hước hơn.

Táo Quân 2022 hé lộ những câu thoại “chất như nước cất” lại còn bắt trend cực nhạy - Ảnh 1
Mỗi năm tết đến xuân về là khán giả lại vô cùng háo hức với "đặc sản" Táo Quân

Sau khi hoàn thiện phần ghi hình, ekip Táo Quân năm nay cũng hé lộ một phần nội dung đầy hài hước, hấp dẫn khiến cộng đồng mạng “nháo nhào” vì những câu nói trending “chất như nước cất” mà lại còn vô cùng hài hước, đắt giá như: Ông mà ra những quyết định nửa đêm như thế thì bố thằng nào nó lần được", "Bố thằng đấy không lần được thì cái thằng đấy phải đi mà lần", "Ăn cỗ phải có thịt gà, báo cáo phải có đàn bà mới vui", "Bánh mì mà là thực phẩm thiết yếu hả", "Khi tình yêu hết hạn thì sự khốn nạn sẽ lên ngôi", "Tao bỏ cọc", "Chửi giao thông thường không có lợi"...

Táo Quân 2022 hé lộ những câu thoại “chất như nước cất” lại còn bắt trend cực nhạy - Ảnh 2
Táo Quân 2022 hé lộ những câu thoại “chất như nước cất” lại còn bắt trend cực nhạy - Ảnh 3
Táo Quân 2022 hé lộ những câu thoại “chất như nước cất” lại còn bắt trend cực nhạy - Ảnh 4

Táo Quân 2022 hé lộ những câu thoại “chất như nước cất” lại còn bắt trend cực nhạy - Ảnh 5

Một loạt các câu nói "chất như nước cất" khiến khán giả vô cùng thích thú

Bên cạnh đó, Táo Quân 2022 còn khéo léo lồng ghép những lời thoại cực bắt trend trong năm 2021 như "Chỗ này nhiều máy này", "Mày quay xe à",... khiến khán giả vô cùng thích thú.

Giống như mọi năm, Táo Quân 2022 sẽ phơi bày những chủ đề nóng, được quan tâm của xã hội trong năm 2021. Thông qua những lời thoại thâm thúy, sâu cay hay hài hước, châm biếm, khán giả sẽ được cười thả ga với những tình huống hài kịch, nhưng vẫn có dư âm, chiêm nghiệm lại những điểm tối đã qua của năm cũ.

Táo Quân 2022 hé lộ những câu thoại “chất như nước cất” lại còn bắt trend cực nhạy - Ảnh 6
Táo Quân 2022 hé lộ những câu thoại “chất như nước cất” lại còn bắt trend cực nhạy - Ảnh 7

Táo Quân 2022 hé lộ những câu thoại “chất như nước cất” lại còn bắt trend cực nhạy - Ảnh 8

Một loạt các vấn đề nóng hổi của xã hội cũng được các Táo phơi bày trong chương trình Táo Quân 2022

Hơn nữa, tạo hình của các táo năm nay cũng khiến khán giả mong đợi hơn, đặc biệt là màn bắt trend của Tự Long khi để kiểu đầu giống một vị huấn luyện viên trong chương trình Rap Việt rất được yêu thích và nổi tiếng với câu nói cửa miệng: “Good job em”.

Táo Quân 2022 hé lộ những câu thoại “chất như nước cất” lại còn bắt trend cực nhạy - Ảnh 9
Tạo hình cực bắt trend của Tự Long

Đặc biệt, cuối đoạn trailer, "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh đã tuyên bố:"Thiên đình sẽ có Nam Tào - Bắc Đẩu mới". Đây cũng là tiền đề để thay thế cặp nhân vật do Xuân Bắc - Công Lý thủ vai thành Trung Ruồi - Duy Nam như khán giả đã biết.

Táo Quân 2022 hé lộ những câu thoại “chất như nước cất” lại còn bắt trend cực nhạy - Ảnh 10
Nam Tào - Bắc Đẩu mới do Trung Ruồi và Duy Nam đảm nhiệm cũng vô cùng được dân tình mong chờ

Xem trailer Táo Quân, khán giả vẫn thấy được nhiều nhân vật cũ với những chuyện Táo lên chầu trời đầy hài hước, hấp dẫn và đầy chất châm biếm, sâu cay. Với format mới cùng sự góp mặt của cặp Nam Tào - Bắc Đẩu mới đương nhiệm, Táo Quân 2022 hứa hẹn mang đến nhiều điều bất ngờ, thú vị đêm giao thừa.

Táo Quân 2022 hé lộ những câu thoại “chất như nước cất” lại còn bắt trend cực nhạy - Ảnh 11
Phần kết, Ngọc Hoàng sẽ có những đúc kết "thâm sâu" nào đây?
MC Thảo Vân xác nhận không dẫn Táo Quân 2022 vì lý do này

MC Thảo Vân xác nhận không dẫn Táo Quân 2022 vì lý do này

Thảo Vân cho biết thông tin cô rời khỏi chương trình Táo Quân là không đúng. Đây là do yêu cầu của chương trình. "Còn tất cả chúng mình - những người đã từng tham gia Táo Quân, không bao giờ rời khỏi chương trình ấy cả, nếu có, chỉ là bất khả kháng mà thôi", cô chia sẻ.

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