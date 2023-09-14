NSƯT Hồng Nhung - vợ cũ của nhạc sĩ Phú Quang qua đời ở tuổi 71 

Hậu trường 14/09/2023 11:36

NSƯT Hồng Nhung, vợ cũ của nhạc sĩ Phú Quang vừa qua đời ngày 12/9, hưởng thọ 71 tuổi sau một thời gian dài chiến đấu với căn bệnh tiểu đường và suy thận. Linh cữu của bà được quàn tại chùa Phổ Minh (Gò Vấp, TP.HCM), sau đó hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, đại diện gia đình cho biết, nghệ sĩ sáo Hồng Nhung qua đời lúc 18h53 ngày 12/9, hưởng thọ 71 tuổi. Bà là người vợ thứ hai của nhạc sĩ Phú Quang.

NSƯT Hồng Nhung - vợ cũ của nhạc sĩ Phú Quang qua đời ở tuổi 71  - Ảnh 1
Nghệ sĩ Hồng Nhung - vợ thứ 2 của nhạc sĩ Phú Quang. Ảnh: Báo Tiền Phong. 

Lễ nhập quan diễn ra lúc 7h sáng ngày 13/9. Sau đó một ngày, gia đình tổ chức lễ động quan và đưa linh cữu NSƯT Hồng Nhung đi hỏa táng tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa (TP.HCM).

Theo thông tin từ báo Dân trí, NSƯT Bùi Công Duy - con rể nhạc sĩ Phú Quang - cho biết, nghệ sĩ Hồng Nhung qua đời lúc 18h53 ngày 12/9. Những năm cuối đời, bà mắc nhiều bệnh như tiểu đường, suy thận, ảnh hưởng tim mạch.

NSƯT Hồng Nhung - vợ cũ của nhạc sĩ Phú Quang qua đời ở tuổi 71  - Ảnh 2
Nghệ sĩ Hồng Nhung bên con gái Giáng Hương. Ảnh: Báo Tiền Phong. 

Theo NSƯT Bùi Công Duy, vợ anh - nghệ sĩ Piano Trinh Hương - đang bay vào TPHCM để tham dự đám tang nghệ sĩ Hồng Nhung. Khi nhạc sĩ Phú Quang và mẹ là nghệ sĩ ballet Phạm Thị Chung ly hôn, Trinh Hương được nghệ sĩ Hồng Nhung yêu thương chăm sóc. Cô gọi vợ sau của bố là "mẹ Nhung" và rất thân thiết với bà.

Nghệ sĩ Hồng Nhung tên thật là Nguyễn Thị Nhung, sinh năm 1953 tại Hải Phòng. Bà tốt nghiệp từ Trường Trung cấp Nhạc viện Hà Nội và Nhạc viện Sofia, Bulgaria. Bà nổi tiếng là nghệ sĩ có khả năng chơi sáo flute (sáo điện tử).

NSƯT Hồng Nhung - vợ cũ của nhạc sĩ Phú Quang qua đời ở tuổi 71  - Ảnh 3
NSUT Hồng Nhung nổi tiếng là nghệ sĩ có khả năng chơi sáo flute (sáo điện tử). Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Nghệ sĩ Hồng Nhung và nhạc sĩ Phú Quang gặp gỡ sau khi cả hai đã trải qua cuộc hôn nhân đầu tiên không trọn vẹn. Bà và nhạc sĩ Phú Quang chung tình với âm nhạc và tình yêu. Bà đã đóng góp rất nhiều cho sự nghiệp âm nhạc của ông, đặc biệt trong giai đoạn đầu tại TP.HCM.

Ngoài là bạn đời, nghệ sĩ Hồng Nhung và nhạc sĩ Phú Quang còn là tri kỷ trong nghệ thuật. Bà từ bỏ sự nghiệp trên sân khấu để trở thành viên chức nhà nước và tập trung vào việc tạo dựng tổ ấm gia đình. Bà là nguồn động viên lớn giúp nhạc sĩ Phú Quang có điều kiện để sáng tác.

Khi con cái lớn, nghệ sĩ Hồng Nhung quay lại với nghề nghiệp và trở thành một giảng viên tại Nhạc viện TP.HCM trong thời gian dài. Bà luôn giữ vai trò cây sáo chính trong dàn nhạc của Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TP.HCM cho đến khi nghỉ hưu.

NSƯT Hồng Nhung - vợ cũ của nhạc sĩ Phú Quang qua đời ở tuổi 71  - Ảnh 4
Chân dung NSƯT Hồng Nhung khi còn trẻ. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Hành trình nghệ thuật của NSƯT Hồng Nhung và nhạc sĩ Phú Quang đánh dấu bằng nhiều tác phẩm nổi tiếng như: Khát vọng, Tình yêu của biển, Chuyện kể tình yêu, Câu chuyện truyền thuyết và Bao giờ cho đến tháng Mười...

Nghệ sĩ Hồng Nhung và nhạc sĩ Phú Quang có một con trai và một con gái. Dù chia tay, cả hai vẫn giữ mối quan hệ trong sự tôn trọng và êm đẹp.

Đám tang nhạc sĩ Phú Quang: Người thân gục khóc bên quan tài

Đám tang nhạc sĩ Phú Quang: Người thân gục khóc bên quan tài

Khoảnh khắc người thân đau đớn, tiễn đưa nhạc sĩ Phú Quang về cõi vĩnh hằng khiến nhiều người xót xa.

Xem thêm
Từ khóa:   NSƯT Hồng Nhung NSƯT Hồng Nhung qua đời vợ nhạc sĩ Phú Quang

TIN MỚI NHẤT

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Ngoại tình 34 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Tâm sự gia đình 1 giờ 4 phút trước
Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Video 1 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Tâm sự 2 giờ 4 phút trước
Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 2 giờ 34 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Tâm sự 3 giờ 4 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm