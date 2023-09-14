Lễ nhập quan diễn ra lúc 7h sáng ngày 13/9. Sau đó một ngày, gia đình tổ chức lễ động quan và đưa linh cữu NSƯT Hồng Nhung đi hỏa táng tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa (TP.HCM).

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, đại diện gia đình cho biết, nghệ sĩ sáo Hồng Nhung qua đời lúc 18h53 ngày 12/9, hưởng thọ 71 tuổi. Bà là người vợ thứ hai của nhạc sĩ Phú Quang.

Theo NSƯT Bùi Công Duy, vợ anh - nghệ sĩ Piano Trinh Hương - đang bay vào TPHCM để tham dự đám tang nghệ sĩ Hồng Nhung. Khi nhạc sĩ Phú Quang và mẹ là nghệ sĩ ballet Phạm Thị Chung ly hôn, Trinh Hương được nghệ sĩ Hồng Nhung yêu thương chăm sóc. Cô gọi vợ sau của bố là "mẹ Nhung" và rất thân thiết với bà.

Theo thông tin từ báo Dân trí, NSƯT Bùi Công Duy - con rể nhạc sĩ Phú Quang - cho biết, nghệ sĩ Hồng Nhung qua đời lúc 18h53 ngày 12/9. Những năm cuối đời, bà mắc nhiều bệnh như tiểu đường, suy thận, ảnh hưởng tim mạch.

Nghệ sĩ Hồng Nhung tên thật là Nguyễn Thị Nhung, sinh năm 1953 tại Hải Phòng. Bà tốt nghiệp từ Trường Trung cấp Nhạc viện Hà Nội và Nhạc viện Sofia, Bulgaria. Bà nổi tiếng là nghệ sĩ có khả năng chơi sáo flute (sáo điện tử).

NSUT Hồng Nhung nổi tiếng là nghệ sĩ có khả năng chơi sáo flute (sáo điện tử). Ảnh: Báo Thanh Niên.

Nghệ sĩ Hồng Nhung và nhạc sĩ Phú Quang gặp gỡ sau khi cả hai đã trải qua cuộc hôn nhân đầu tiên không trọn vẹn. Bà và nhạc sĩ Phú Quang chung tình với âm nhạc và tình yêu. Bà đã đóng góp rất nhiều cho sự nghiệp âm nhạc của ông, đặc biệt trong giai đoạn đầu tại TP.HCM.

Ngoài là bạn đời, nghệ sĩ Hồng Nhung và nhạc sĩ Phú Quang còn là tri kỷ trong nghệ thuật. Bà từ bỏ sự nghiệp trên sân khấu để trở thành viên chức nhà nước và tập trung vào việc tạo dựng tổ ấm gia đình. Bà là nguồn động viên lớn giúp nhạc sĩ Phú Quang có điều kiện để sáng tác.

Khi con cái lớn, nghệ sĩ Hồng Nhung quay lại với nghề nghiệp và trở thành một giảng viên tại Nhạc viện TP.HCM trong thời gian dài. Bà luôn giữ vai trò cây sáo chính trong dàn nhạc của Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TP.HCM cho đến khi nghỉ hưu.

Chân dung NSƯT Hồng Nhung khi còn trẻ. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Hành trình nghệ thuật của NSƯT Hồng Nhung và nhạc sĩ Phú Quang đánh dấu bằng nhiều tác phẩm nổi tiếng như: Khát vọng, Tình yêu của biển, Chuyện kể tình yêu, Câu chuyện truyền thuyết và Bao giờ cho đến tháng Mười...

Nghệ sĩ Hồng Nhung và nhạc sĩ Phú Quang có một con trai và một con gái. Dù chia tay, cả hai vẫn giữ mối quan hệ trong sự tôn trọng và êm đẹp.