NSƯT Diệu Hiền và tuổi thơ cơ cực: Cùng mẹ ngủ dưới gầm cầu, đói tới mức phải ăn đồ vứt đi

Hậu trường 03/04/2022 14:52

Sau khi chồng mất, mẹ của NSƯT Diệu Hiền bị gia đình ghẻ lạnh nên phải dắt theo bà tìm đường đi tha hương kiếm ăn.

NSƯT Diệu Hiền xuất hiện trên chương trình Chuyến Xe Ký Ức mới đây đã có những tâm sự về chuyện tuổi thơ của mình. Bà cho biết muốn dùng câu chuyện của mình để mong các bạn trẻ bây giờ hãy cố gắng học hành, đừng bỏ cuộc vì ở thời của bà, kiếm được cái chữ là vô cùng khó.

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Ba của NSƯT Diệu Hiền mất sớm, để lại mẹ bà cùng với 8 đứa con thơ, bà là người con thứ 5 trong gia đình

Theo lời kể của NSƯT Diệu Hiền, ba bà mất sớm, để lại mẹ bà cùng với 8 đứa con thơ, bà là người con thứ 5 trong gia đình. Tuy gia đình nội ngoại hai bên đều rất giàu nhưng từ khi ba bà mất, họ đã quay lưng lại với mẹ bà và các con nhỏ.

"Hai bên nội ngoại nhà tôi rất giàu. Bà nội tôi là người Ấn, ông nội tôi người Hoa, ông bà ngoại cũng là người Hoa. Nhưng ba tôi vừa mất đi thì hai bên nội ngoại đều chối bỏ mẹ tôi, không tha thiết gì nữa. Mẹ tôi ở nhà chồng là làm cơ cực lắm, như người ở không công." - Diệu Hiền cho hay.

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Nhan sắc thời trẻ của của NSƯT Diệu Hiền

Thấy được sự khổ cực của mẹ con Diệu Hiền, bạn của mẹ bà mới khuyên rằng nên đi xứ khác mà làm ăn, ít ra còn có đồng ra đồng vào. Vì thế mà mẹ bà bỏ xứ ra đi và chỉ dắt theo bà trong 8 người con vì bà khóc nhiều lại còn rất bám mẹ.

Sau đó, mẹ của Diệu Hiền được một gia đình nhận làm giúp việc nhưng chỉ được vài hôm là bị đuổi vì Diệu Hiền có tật hay khóc đêm, cứ tới 3 giờ sáng là khóc, khóc hoài dù cho có dỗ cũng không nín. Tuy sau đó cũng được nhiều gia đình nhận vào làm nhưng cũng bị chung số phận là đuổi đi trong đêm vì tật khóc của bà.

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NSƯT Diệu Hiền và mẹ trải qua nhiều tháng ngày cơ cực

Hai mẹ con của NSƯT Diệu Hiền cứ thế đi mãi đến Sài Gòn. Khi trời tối, hai mẹ con xuống gầm cầu ngủ nhưng vẫn bị người ta đuổi. Lúc đó quá, hai mẹ con tới cầu Ông Lãnh nhặt mấy quả chuối người ta bỏ đi để ăn rồi uống nước ở vòi công cộng.

"Bây giờ mà ăn như thế kiểu gì cũng đau bụng nhưng không hiểu sao hồi đó tôi không làm sao hết. Với lại, nếu không ăn cũng chẳng có gì để ăn, cơm không có." - NSƯT Diệu Hiền kể lại.

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NSƯT Diệu Hiền trong gian phòng nhỏ nơi bà sinh hoạt trong Viện dưỡng lão nghệ sĩ

Xót xa cho hoàn cảnh của hai mẹ con NSƯT Diệu Hiền, một người bạn của mẹ bà đã dắt cả hai đến bến Bạch Đằng, xin cho bà một chân nấu ăn trên các ghe tàu từ Bạc Liêu, Cần Thơ lên. Mới đầu do thói quen nấu ăn từ nhà chồng nên mẹ của NSƯT Diệu Hiền nấu không hợp khẩu vị của chủ ghe nhưng vì tội nghiệp hai mẹ con nên cho họ ở nhờ một thời gian.

"Một năm sau, có một ông thợ máy bỏ vợ thương mẹ tôi nên hỏi cưới. Ban đầu mẹ tôi không chịu nhưng mọi người xung quanh khuyên nên chấp nhận để tôi đỡ khổ. Thế rồi mẹ tôi đồng ý cưới ông ấy làm chồng hai và tôi có cha dượng." - NSƯT Diệu Hiền kể về cha dượng của mình.

Ảnh: Internet

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