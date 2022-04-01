Giọng ca nóng bỏng và mối tình vụng trộm với anh rể từng gây chấn động Sài Gòn

Hậu trường 01/04/2022 17:51

Mối tình "trái luân thường đạo lý" của ca sĩ Khánh Ngọc với anh rể của mình đã từng khiến cho giới giải trí chấn động một thời gian dài.

Nữ minh tinh Khánh Ngọc có tên thật là Hàn Thị Lan Nam, sinh năm 1936 tại Hà Nội. Đi hát từ sớm, tiếp cận nhiều văn hóa phương Tây, lại mang một vẻ đẹp bốc lửa, Khánh Ngọc nhanh chóng nổi tiếng kể từ sau khi trở thành giọng ca chính của ban nhạc Thăng Long. Nhờ khả năng trình diễn đặc biệt, vô cùng lôi cuốn của mình mà Khánh Ngọc đã đưa tên tuổi ban nhạc này lên top đầu thị trường âm nhạc miền Nam vào những năm 50 của thế kỷ trước.

Giọng ca nóng bỏng và mối tình vụng trộm với anh rể từng gây chấn động Sài Gòn - Ảnh 1
Nhan sắc quyến rũ thời trẻ của Khánh Ngọc

Không những nổi tiếng nhờ ca hát, công chúng còn biết đến Khánh Ngọc với vai trò một diễn viên điện ảnh đình đám. Thành công sau vai diễn đầu tay trong một bộ phim của đoàn làm phim Philippines đã mang lại cho Khánh Ngọc giải thưởng tại Đại hội điện ảnh Manila vào năm 1956.

Có thể nói Khánh Ngọc là một trong những trường hợp hiếm hoi mà một nghệ sĩ nổi tiếng nhờ cả ngoại hình lẫn tài năng. Thời hoàng kim, Khánh Ngọc được mệnh danh là "ca sĩ ngọn núi lửa" (volcano mountains) vì vẻ đẹp quá phồn thực của mình. Được biết, bà sở hữu thân hình chuẩn đồng hồ cát lại chuộng phong cách sexy nên cánh đàn ông ai cũng mê đắm, không những vậy, gương mặt đẹp mê hồn, dáng vẻ kiều diễm của bà khiến cho ai cũng phải điêu đứng khi đối diện.

Giọng ca nóng bỏng và mối tình vụng trộm với anh rể từng gây chấn động Sài Gòn - Ảnh 2
Ngoài ca hát, Khánh Ngọc cũng rất thành công khi lấn sân sang diễn xuất

Sau khi hoạt động trong giới giải trí một thời gian, Khánh Ngọc kết hôn với nhạc sĩ Phạm Đình Chương (em trai của ca sĩ Thái Hằng, tức em vợ nhạc sĩ Phạm Duy, đồng thời cũng là anh trai danh ca Thái Thanh) và có với nhau một cậu con trai. Tuy Phạm Duy là anh rể của bà nhưng cả hai lại không thể cưỡng nổi sức hút của nhau nên đã đến với nhau trong vụng trộm một thời gian sau khi bà sinh con trai đầu lòng.

Tuy nhạc sĩ Phạm Đình Chương có nghe phong thanh về mối quan hệ vụng trộm của vợ mình và anh rể nhưng ông lại bỏ ngoài tai mọi tin đồn vì tình cảm sâu nặng dành cho vợ và muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình mình.

Giọng ca nóng bỏng và mối tình vụng trộm với anh rể từng gây chấn động Sài Gòn - Ảnh 3
Nhạc sĩ Phạm Đình Chương 'chết đi một nửa' sau khi bị vợ phản bội

Nhưng mà "cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra". Vào một ngày nọ, chị của ông - Thái Hằng - đã bắt tận tay Khánh Ngọc đang hẹn hò cùng với chồng bà - Phạm Duy - tại một quán chè ở Nhà Bè. Cuộc đánh ghen này khi đó đã làm tốn không ít giấy mực của giới báo chí, từ khóa "ăn chè ở Nhà Bè" cũng đã thu hút lượng lớn sự quan tâm của công chúng lúc bấy giờ.

Về phía nhạc sĩ Phạm Đình Chương, vừa mới bị vợ phản bội, lại còn thêm hàng trăm tin đồn bủa vây, ông rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Sau đó không lâu, ông ly hôn với Khánh Ngọc, giành quyền nuôi con nhưng luôn mang trong mình nỗi đau tình cảm nên không còn nhiều hứng thú với việc trình diễn.

Giọng ca nóng bỏng và mối tình vụng trộm với anh rể từng gây chấn động Sài Gòn - Ảnh 4
Lần bị đánh ghen tại Nhà Bè đã đưa tên tuổi của Khánh Ngọc lên khắp các mặt báo với nhiều từ ngữ dè bĩu, cười chê

Cũng trong thời gian đau khổ vì tình cảm này, Phạm Đình Chương đã cho ra đời hàng loạt các bản tình ca bất hủ về sự đau khổ trong tình yêu, lấy đi nước mắt của nhiều khán giả như: Đêm Cuối Cùng, Người Đi Qua Đời Tôi, Khi Cuộc Tình Đã Chết, Thuở Ban Đầu, Khi Tôi Chết Hãy Đem Tôi Ra Biển…

Sau đó, Phạm Đình Chương có dịp gặp lại Khánh Ngọc tại một tụ điểm ca nhạc. Vì vẫn còn tình cảm với vợ cũ, ông ngỏ ý bà hãy về nhà bên mình và con nhưng Khánh Ngọc lại từ chối và quay lưng đi mất. Ngay trong đêm hôm ấy, Phạm Đình Chương trở về nhà và sáng tác ca khúc bất hủ Nửa Hồn Thương Đau, sau này mọi người thường nghe bài hát này qua giọng hát của danh ca Thái Thanh.

Giọng ca nóng bỏng và mối tình vụng trộm với anh rể từng gây chấn động Sài Gòn - Ảnh 5
Hình ảnh hiếm hoi của Khánh Ngọc khi về già tại Mỹ

Kể từ đó Khánh Ngọc sang Mỹ học thêm điện ảnh và thanh nhạc, về lâu ít xuất hiện trước công chúng. Sau khi lập gia đình mới tại Hoa Kỳ, bà mở quán ăn rồi giải nghệ. Tháng 5/2021, bà qua đời tại Mỹ khi đã 85 tuổi.

Ảnh: Internet

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Từ khóa:   Khánh Ngọc Phạm Đình Chương ca sĩ Khánh Ngọc

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