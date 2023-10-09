NSND Trung Đức: Giọng ca 'Trường Sơn' nổi tiếng một thời, từng được nhiều cô gái theo đuổi, cuộc sống U80 viên mãn bên vợ tào khang

Hậu trường 09/10/2023 06:12

NSND Trung Đức được biết đến là một giọng ca nổi tiếng với các ca khúc truyền thống, viết về Trường Sơn một thời cùng với chất giọng cao, trầm ấm, đầy truyền cảm.

NSND Trung Đức được biết đến là một giọng ca nổi tiếng với các ca khúc truyền thống, các ca khúc viết về Trường Sơn một thời cùng với chất giọng cao, trầm ấm, đầy truyền cảm. Tên tuổi của ông đã gắn với những bài hát cách mạng nổi tiếng như: Chào em cô gái Lam Hồng, Trường Sơn đông – Trường Sơn tây, Lá đỏ, Tổ quốc gọi tên mình, Vui mở đường, Nhịp cầu nối những bờ vui, Trai anh hùng gái đảm đang, Rặng trâm bầu,...

NSND Trung Đức: Giọng ca 'Trường Sơn' nổi tiếng một thời, từng được nhiều cô gái theo đuổi, cuộc sống U80 viên mãn bên vợ tào khang - Ảnh 1
NSND Trung Đức được biết đến là một giọng ca nổi tiếng với các ca khúc truyền thống, các ca khúc viết về Trường Sơn một thời

NSND Trung Đức sinh năm 1952 trong một gia đình thuần nông, song ông đam mê âm nhạc từ bé. Giọng ca ‘Chào em cô gái Lam Hồng’ cho biết thời điểm đó, ông thường ra cánh đồng để luyện hát. Sau này, nhờ sở hữu chất giọng cao ấm, truyền cảm, Trung Đức được nhiều thế hệ khán giả yêu mến. Tên tuổi của ông gắn liền với những ca khúc viết về Trường Sơn.

Sau những ngày tháng trực tiếp đi chiến trường, nghệ sĩ Trung Đức được đào tạo ở Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Tốt nghiệp ra trường, ông về công tác tại Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long, rồi chuyển sang Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam.

NSND Trung Đức: Giọng ca 'Trường Sơn' nổi tiếng một thời, từng được nhiều cô gái theo đuổi, cuộc sống U80 viên mãn bên vợ tào khang - Ảnh 2
Nhờ sở hữu chất giọng cao ấm, truyền cảm, Trung Đức được nhiều thế hệ khán giả yêu mến

Nhắc đến NSND Trung Đức, khán giả nhớ đến những màn song ca ăn ý với NSND Thu Hiền trong các ca khúc như Tình ca Tây Bắc, Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây,… Ông chia sẻ: “Chúng tôi hát với nhau từ năm 1978 cho đến hiện tại. Bây giờ hai đứa vẫn song ca trong các chương trình”.

NSND Trung Đức: Giọng ca 'Trường Sơn' nổi tiếng một thời, từng được nhiều cô gái theo đuổi, cuộc sống U80 viên mãn bên vợ tào khang - Ảnh 3
Nhắc đến NSND Trung Đức, khán giả nhớ đến những màn song ca ăn ý với NSND Thu Hiền

Nam nghệ sĩ nói thêm trước đây, ông không biết hát dân ca. Đến khi về công tác ở Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, ông có dịp gặp gỡ NSND Thu Hiền và được đồng nghiệp dạy hát. Từ đó, ông học hát dân ca quan họ và yêu làn điệu này.

NSND Trung Đức: Giọng ca 'Trường Sơn' nổi tiếng một thời, từng được nhiều cô gái theo đuổi, cuộc sống U80 viên mãn bên vợ tào khang - Ảnh 4
NSND Thu Hiền là người dạy NSND Trung Đức hát dân ca quan họ và yêu làn điệu này

NSND Trung Đức nói ông và NSND Thu Hiền có dịp biểu diễn trên nhiều sân khấu và may mắn được khán giả ủng hộ. Trong một buổi diễn ngoài trời, khi đang hát ca khúc Gửi em ở cuối sông Hồng thì nam nghệ sĩ gặp sự cố bị muỗi bay vào miệng. Thấy vậy, NSND Thu Hiền lập tức hát luôn câu của đồng nghiệp. Ông bày tỏ: “Sự cố này chỉ có hai đứa biết thôi chứ khán giả cũng không biết. Chúng tôi hiểu ý nhau thế đấy”.

Ngoài ca hát, nghệ sĩ Trung Đức còn là tác giả của một số ca khúc âm hưởng dân ca rất nổi tiếng như: Nhớ về hội Lim, Em đi chùa Hương, Chân quê,... Vì có nhiều đóng góp cho nghệ thuật nước nhà, ông đã được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân vào năm 2007.

Dù đã ngoài 70 tuổi song NSND Trung Đức vẫn giữ được chất giọng khỏe khiến nhiều người ngưỡng mộ. Chia sẻ về bí quyết, nam khách mời nói điều quan trọng là phải rèn luyện thường xuyên. Ông tiết lộ: “Ngày nào tôi cũng hát ít nhất khoảng 2 tiếng”.

NSND Trung Đức: Giọng ca 'Trường Sơn' nổi tiếng một thời, từng được nhiều cô gái theo đuổi, cuộc sống U80 viên mãn bên vợ tào khang - Ảnh 5
Dù đã ngoài 70 tuổi song NSND Trung Đức vẫn giữ được chất giọng khỏe khiến nhiều người ngưỡng mộ

Ở độ tuổi hiện tại, NSND Trung Đức vẫn được nhận xét là phong độ, lịch lãm. Khi được hỏi liệu ngày trẻ có nhiều người theo đuổi, ông bật cười thú thật: “Ôi nhiều lắm, nhiều thực sự luôn. Tính tôi thẳng và rõ ràng, chuyện nào ra chuyện đó chứ không lăng nhăng vớ vẩn”.

Hàng chục năm qua, nghệ sĩ Trung Đức chỉ chung thuỷ với một người vợ duy nhất. Chia sẻ về bà xã, ông kể cả hai quen biết nhau qua một người bạn. Khi sang nhà chơi, NSND Trung Đức thổ lộ nỗi lòng với gia đình vợ và được ủng hộ. Ông tự hào cho biết: “Vợ thích nghe tôi hát lắm. Cô ấy ngày xưa cũng rất xinh đẹp”.

NSND Trung Đức: Giọng ca 'Trường Sơn' nổi tiếng một thời, từng được nhiều cô gái theo đuổi, cuộc sống U80 viên mãn bên vợ tào khang - Ảnh 6
Hàng chục năm qua, nghệ sĩ Trung Đức chỉ chung thuỷ với một người vợ duy nhất

Gia đình NSND Trung Đức hiện đang sống ở Hà Đông (Hà Nội). Ông có 4 người con, 3 con trai và một cô con gái. Ở tuổi xế chiều, ông vẫn chăm chỉ đi hát, tự sống bằng thu nhập của mình chứ không muốn phiền con, cháu. Ông hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.

NSND Trung Đức: Giọng ca 'Trường Sơn' nổi tiếng một thời, từng được nhiều cô gái theo đuổi, cuộc sống U80 viên mãn bên vợ tào khang - Ảnh 7
Ở tuổi xế chiều, ông vẫn chăm chỉ đi hát, tự sống bằng thu nhập của mình chứ không muốn phiền con, cháu

Chia sẻ về cuộc sống ung dung tự tại của bản thân, NSND Trung Đức nói: “Tôi vẫn tập thể thao hàng ngày. Mỗi lần tập là hơn 1 tiếng, có thể là bài thể dục cũng có thể là bài quyền. Tôi vẫn luyện thanh đều đặn ngày hơn 30 phút không hề mệt. Giọng của tôi ở thời điểm hiện tại vẫn rất tốt, lên những nốt cao vẫn ổn lắm và bạn bè nghe hát ai cũng ngạc nhiên. Vì thế, tôi vẫn được mời khá nhiều vào các chương trình ca nhạc kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc”.

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Từ khóa:   NSND Trung Đức NSND Thu Hiền vbiz

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