NSND Trọng Trinh phải nhập viện cấp cứu, biết lý do ai cũng xót xa

Theo nghệ sĩ gạo cội, khi đang ngồi ăn sáng ở sân bay, ông bị trúng gió và gục tại bàn. May mắn, ông được bạn bè, người thân quen giúp đỡ đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Mới đây, NSND Trọng Trinh bất ngờ chia sẻ hình ảnh phải nhập viện cấp cứu tại TP. HCM. Nam nghệ sĩ cho biết sức khoẻ đột ngột yếu đi: "Vào Sài Gòn lần này sức khoẻ tệ thật".

Hiện sức khỏe của nghệ sĩ Trọng Trinh đã ổn định, ngày mai ông có thể bay ra Hà Nội.

Diễn viên Nguyệt Hằng nhắn gửi tới đàn anh: "Lại huyết áp cao hả anh. Mau khoẻ còn về chiến đấu tiếp anh nhé".

Diễn viên Trung Tuấn cũng gửi lời chúc sức khỏe đến người thầy: "Thầy giữ sức khoẻ nhé ạ".

NSND Trọng Trinh. Ảnh: FBNV

NSND Trọng Trinh sinh năm 1967, ông được xem là "cây đa, cây đề" của làng phim truyền hình phía Bắc.

Trong suốt sự nghiệp, ông đã tham gia hàng chục phim truyền hình và điện ảnh, sở hữu rất nhiều vai diễn ấn tượng, trong đó phải kể đến các bộ phim truyền hình gây tiếng vang như: Hoa ban đỏ, Gió qua miền tối sáng, 12A và 4H, Đồng tiền xương máu, Săn bắt cướp, Nhật ký Vàng Anh 2, Cầu vồng tình yêu, Tuổi thanh xuân (2 phần), Khúc hát mặt trời, Tình khúc bạch dương,... Gần đây nhất, ông cũng tham gia bộ phim điện ảnh Em và Trịn".

Nghệ sĩ Trọng Trinh từng chia sẻ: "Tôi nghĩ đã là nghệ sĩ thì ai cũng như mình đều sẽ cố gắng thể hiện cho mỗi vai diễn. Trong hơn 40 năm làm nghề, mỗi vai diễn, tôi đều nỗ lực dồn hết 100% công lực của mình. Có lẽ vì vậy mà dù vai lớn hay nhỏ, tôi đều thăng hoa khi xuất hiện trên màn ảnh".

Ở tuổi 66 nhưng NSND Trọng Trinh vẫn rất tâm huyết, lăn xả với nghề. Trong quá trình quay phim Thông gia ngõ hẹp nam nghệ sĩ chẳng ngại sống dài ngày ở vùng rừng quốc gia Xuân Sơn, Phú Thọ. Thời điểm đó, nam nghệ sĩ suýt chết đuối và bị sốt virus phải nằm ở bệnh viện huyện một tuần.