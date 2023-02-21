NSND Trọng Trinh phải nhập viện cấp cứu, biết lý do ai cũng xót xa

Hậu trường 21/02/2023 06:05

Khi đang ngồi ăn sáng ở sân bay, NSND Trọng Trinh gục tại bàn. May mắn, ông được bạn bè, người thân quen giúp đỡ đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Mới đây, NSND Trọng Trinh bất ngờ chia sẻ hình ảnh phải nhập viện cấp cứu tại TP. HCM. Nam nghệ sĩ cho biết sức khoẻ đột ngột yếu đi: "Vào Sài Gòn lần này sức khoẻ tệ thật".

Theo nghệ sĩ gạo cội, khi đang ngồi ăn sáng ở sân bay, ông bị trúng gió và gục tại bàn. May mắn, ông được bạn bè, người thân quen giúp đỡ đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Hiện sức khỏe của nghệ sĩ Trọng Trinh đã ổn định, ngày mai ông có thể bay ra Hà Nội.

NSND Trọng Trinh phải nhập viện cấp cứu, biết lý do ai cũng xót xa - Ảnh 1
NSND Trọng Trinh phải nhập viện cấp cứu, biết lý do ai cũng xót xa - Ảnh 2
Nghệ sĩ Trọng Trinh phải nhập viện cấp cứu vì bất ngờ bị trúng gió tại sân bay. Ảnh: FBNV

Chứng kiến hình ảnh NSND Trọng Trinh nhập viện cấp cứu, nhiều đồng nghiệp không khỏi bất ngờ, gửi lời hỏi thăm đến nam diễn viên.

Diễn viên Nguyệt Hằng nhắn gửi tới đàn anh: "Lại huyết áp cao hả anh. Mau khoẻ còn về chiến đấu tiếp anh nhé".

Diễn viên Trung Tuấn cũng gửi lời chúc sức khỏe đến người thầy: "Thầy giữ sức khoẻ nhé ạ".

NSND Trọng Trinh phải nhập viện cấp cứu, biết lý do ai cũng xót xa - Ảnh 3
NSND Trọng Trinh. Ảnh: FBNV

NSND Trọng Trinh sinh năm 1967, ông được xem là "cây đa, cây đề" của làng phim truyền hình phía Bắc. 

Trong suốt sự nghiệp, ông đã tham gia hàng chục phim truyền hình và điện ảnh, sở hữu rất nhiều vai diễn ấn tượng, trong đó phải kể đến các bộ phim truyền hình gây tiếng vang như: Hoa ban đỏ, Gió qua miền tối sáng, 12A và 4H, Đồng tiền xương máu, Săn bắt cướp, Nhật ký Vàng Anh 2, Cầu vồng tình yêu, Tuổi thanh xuân (2 phần), Khúc hát mặt trời, Tình khúc bạch dương,... Gần đây nhất, ông cũng tham gia bộ phim điện ảnh Em và Trịn".

Nghệ sĩ Trọng Trinh từng chia sẻ: "Tôi nghĩ đã là nghệ sĩ thì ai cũng như mình đều sẽ cố gắng thể hiện cho mỗi vai diễn. Trong hơn 40 năm làm nghề, mỗi vai diễn, tôi đều nỗ lực dồn hết 100% công lực của mình. Có lẽ vì vậy mà dù vai lớn hay nhỏ, tôi đều thăng hoa khi xuất hiện trên màn ảnh".

Ở tuổi 66 nhưng NSND Trọng Trinh vẫn rất tâm huyết, lăn xả với nghề. Trong quá trình quay phim Thông gia ngõ hẹp nam nghệ sĩ chẳng ngại sống dài ngày ở vùng rừng quốc gia Xuân Sơn, Phú Thọ. Thời điểm đó, nam nghệ sĩ suýt chết đuối và bị sốt virus phải nằm ở bệnh viện huyện một tuần.

 

Đám tang vắng lặng, buồn bã của nghệ sĩ Thiên Kim tại Viện dưỡng lão: Con trai lặng lẽ túc trực bên linh cữu

Đám tang vắng lặng, buồn bã của nghệ sĩ Thiên Kim tại Viện dưỡng lão: Con trai lặng lẽ túc trực bên linh cữu

Linh cữu của nghệ sĩ Thiên Kim được đặt tại Viện dưỡng lão nghệ sĩ từ ngày 20 đến ngày 22/2, sau đó được đưa đi hỏa táng.

Xem thêm
Từ khóa:   NSND Trọng Trinh NSND Trọng Trinh cấp cứu sao Việt

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 5 giờ 11 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang