NSND Công Lý lộ diện sau sự cố té ngã tại nhà, tình hình sức khoẻ có đáng lo ngại?

Sức khỏe của NSND Công Lý đang là chủ đề được đông đảo khán giả quan tâm.

Kể từ khi NSND Công Lý gặp bạo bệnh, vợ trẻ Ngọc Hà luôn kề cạnh chăm sóc, động viên chồng. Đến hiện tại dù vẫn còn gặp nhiều khó khăn nhưng cuộc sống của vợ chồng NSND Công Lý đã phần nào được cân bằng. Tình trạng sức khỏe của nam nghệ sĩ cũng đã tốt hơn nhiều phần. Tuy nhiên, mới đây, trên trang cá nhân, bà xã NSND Công Lý bất ngờ tiết lộ chồng lại vừa bị ngã trong nhà tắm khi cô không có nhà khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Mới đây, trên trang cá nhân, bà xã NSND Công Lý bất ngờ tiết lộ chồng lại vừa bị ngã trong nhà tắm khi cô không có nhà khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng Hậu quả sau trận té theo bà xã NSND Công Lý tiết lộ: "Bị xước hết tay. Giờ đang nằm nghỉ, buồn không ăn cơm". Khán giả gửi lời động viên, an ủi và mong nam nghệ sĩ mau chóng hồi phục sức khỏe.

May mắn sau đó, Ngọc Hà đã cho biết ông xã không gặp vấn đề quá lớn. Đồng thời, cô cũng chia sẻ hình ảnh của ông xã để trấn an người hâm mộ. Trong đoạn clip được Ngọc Hà đăng tải, NSND Công Lý thần sắc tươi tắn ngồi trên ghế. Ngọc Hà viết: "Lâu lâu cho em bé Lý lên sóng. Hôm qua, em bị ngã nên hơi mệt ạ!". May mắn sau đó, Ngọc Hà đã cho biết ông xã không gặp vấn đề quá lớn. Đồng thời, cô cũng chia sẻ hình ảnh của ông xã để trấn an người hâm mộ Ở thời điểm hiện tại, nam nghệ sĩ vẫn duy trì công việc với vai trò là Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội. Bên cạnh đó, theo lời Ngọc Hà chia sẻ, anh có thể tự đi ra ngoài một mình mà không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Sự kiên trì, nỗ lực của NSND Công Lý trong thời gian tiếp nhận điều trị bệnh khiến khán giả vừa khâm phục và vui mừng hơn bao giờ hết.

Khán giả gửi lời động viên, an ủi và mong nam nghệ sĩ mau chóng hồi phục sức khỏe Vừa qua, vợ trẻ của NSND Công Lý đã thanh lý một số trang phục hàng hiệu thu hút nhiều sự chú ý. Bởi một số người cho rằng cuộc sống của cặp đôi hiện tại đang khó khăn sau thời gian điều trị bệnh cho NS Công Lý. Vừa qua, vợ trẻ của NSND Công Lý đã thanh lý một số trang phục hàng hiệu thu hút nhiều sự chú ý. Theo như chia sẻ của Ngọc Hà, chi phí chữa bệnh cho chồng khá tốn kém nên chị đã thanh lý đồ không cần thiết, tích lũy thêm kinh tế Trước thắc mắc này, Ngọc Hà chia sẻ dù số tiền thu về không nhiều, nhưng chị vui vì tủ quần áo đã gọn gàng hơn, chị cũng có thêm chi phí để lo tiền thuốc cho ông xã. Một số trang phục chị mua còn mới nhưng thấy không cần thiết với mình nên đã đưa lên bán xem ai thích thì để lại. Bên cạnh đó, chi phí chữa bệnh cho NSND Công Lý khá tốn kém nên chị đã thanh lý đồ không cần thiết, tích lũy thêm kinh tế.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nsnd-cong-ly-lo-dien-sau-su-co-te-nga-tai-nha-tinh-hinh-suc-khoe-co-ang-lo-ngai-621091.html