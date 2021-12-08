Nhạc sĩ Tô Hiếu đã mua tặng cho NS Thương Tín một chiếc xe máy và để con trai của nam nghệ sĩ đứng tên.

Mới đây, trao đổi với Pháp luật và bạn đọc, nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết, sáng 8/12, NS Thương Tín đã gọi điện cho anh để mượn xe. Ngay sau đó, nam nhạc sĩ đã quyết định dẫn Thương Tín tới một cửa hàng để mua tặng một chiếc xe máy cũ. Hỏi về lý do tặng xe cho Thương Tín, nhạc sĩ Tô Hiếu nói: "Mấy ngày trước, tôi có nghe chuyện anh Thương Tín bị mất xe nên gặp khó khăn khi đi xin việc. Ngoài đồ ăn, thức uống thì cái xe là cần thiết. Anh Thương Tín đã không có tiền thì lấy tiền đâu để đi grab. Từ suy nghĩ đó nên tôi mua xe cho anh Thương Tín".

Đồng thời, vì lo ngại sức khỏe của Thương Tín không đảm bảo an toàn khi chạy xe nên nhạc sĩ Tô Hiếu cũng để ông chạy thử. Thấy Thương Tín chạy xe được, anh mới quyết định mua. Nghệ sĩ Thương Tín được nhạc sĩ Tô Hiếu tặng xe máy - Ảnh: Soha Nói về việc nhạc sĩ Tô Hiếu anh có cho rằng mình đang bị Thương Tín lợi dụng lòng tốt hay không, nhạc sĩ Tô Hiếu nói: "Tôi không nghĩ anh Thương Tín lợi dụng. Việc mua xe là chính đáng. Chiếc xe honda mà con trai mua cho anh Thương Tín đã bị người ta trộm mất, mỗi lần muốn đi đâu, rất bất tiện.

Nếu anh Thương Tín xin tiền hay đòi hỏi một chiếc xe đắt đỏ thì là chuyện khác. Còn chiếc xe này trong khả năng của tôi có thể giúp được. Nếu tôi không đủ khả năng thì tôi sẽ không giúp. Tôi giúp là vì bản thân mình muốn, còn nếu lấn cấn trong lòng, tôi sẽ từ chối". Thương Tín mừng rỡ khi được tặng xe - Ảnh: Soha Nhạc sĩ Tô Hiếu cũng cho biết, tuy xe là của Thương Tín nhưng con trai nam nghệ sĩ sẽ là người đứng tên. Nói về cảm xúc của Thương Tín khi được tặng xe, nhạc sĩ Tô Hiếu bày tỏ: "Anh Thương Tín vui lắm. Giống như, anh ấy từng nổi tiếng, tiền bạc biết bao nhiêu mà kể, rồi giờ không còn gì, nhà ở thuê, tiền bạc không có nên bị tủi thân. Đang lúc này mà có người giúp thì mừng vui lắm".

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