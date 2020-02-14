NS Thành Lộc khoe món quà đắt đỏ bằng vàng 18k được Hồng Đào tặng cách đây 30 năm

Cách đây ít giờ, NSƯT Thành Lộc dành một bài viết dài để nói về người bạn Hồng Đào. Nam nghệ sĩ gạo cội chia sẻ về món quà sinh nhật qúy giá được bạn thân tặng cách đây khoảng 30 năm.

Tình bạn bền chặt giữa nghệ sĩ Thành Lộc và danh hài Hồng Đào luôn khiến mọi người ngưỡng mộ. Dù trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống nhưng cả hai vẫn dành cho nhau tình cảm chân thành và trân quý nhất.

Chiếc hộp này là bây giờ tôi để vào chụp hình cho đẹp chứ hồi đó là cái hộp hình tròn làm bằng nhựa mica đỏ chói, bên trong lót miếng bông gòn, sang trọng thôi rồi".

Nghệ sĩ Thành Lộc chia sẻ: "Cô ấy tặng tôi chiếc nhẫn vàng 18k này đây, thời đấy phải quý thân, quý thương, quý trọng, quý kính nhau lắm mới tặng vàng chứ thông thường chỉ tặng nhau 1 cục xà bông tắm hiệu Camay hay Zest gói trong giấy bông đã ưng rồi, nước hoa thì sáng nhất là Brutt là đụng nóc.



Món quà Hồng Đào tặng Thành Lộc khoảng 30 năm trước - Ảnh: FB

Ảnh thời trẻ của cặp đôi khi mới vào showbiz - Ảnh: FB

Thành Lộc nhớ lại kỷ niệm ngày còn thiếu thốn: "Tối khuya hôm qua tự nhiên soạn đồ cũ ra thì thấy nó, hóa ra mình vẫn giữ chứ không bán đi để ăn tô hủ tiếu hay đĩa cơm tấm bì chả thịnh soạn, ngón tay giờ đã mập ra, nên không còn đeo vừa nữa nhưng sao thấy vui quá vì kỷ niệm vẫn còn đây. Cái thời ăn đói mặc kém nhưng tên tuổi thì lẫy lừng lại tràn trề, nó mâu thuẫn làm sao mà cũng đáng yêu làm sao".

Nam nghệ sĩ hài hước nhắc đến bạn thân Hồng Đào: "Nè cô đồng nghiệp ơi! Anh vẫn còn giữ chiếc nhẫn quà sinh nhật em tặng đây, vấn đề là em có còn nhớ cái này là của em không haha. Hồng Đào, anh gọi em dậy để đọc cái status này và nhận của đó, ơ nhưng mà anh không trả lại đâu nha".

Dưới bài viết, công chúng càng ngưỡng mộ tình bạn đẹp của hai nghệ sĩ khi đọc bình luận của Hồng Đào.

Dù nhiều lần thay đổi nơi ở, nữ nghệ sĩ vẫn giữ bức tranh đàn anh tặng - Ảnh: FB

Nữ danh hài cho biết cô vẫn còn giữ món quà của đàn anh tặng nhiều năm trước. "Sáng Cali hôm nay ấm hơn khi chợt thấy 'kỉ vật em trao' ngày nào, đó là sự nể trọng, ái mộ, thương quý và cũng có thể như Đức Duy nói… lời cầu hôn, hihi.

Em vẫn còn giữ 'kỉ vật anh trao', bức tranh thêu anh tặng em ngày em đi Mỹ, cho dù đổi nhà mấy lần nhưng bức tranh ấy vẫn là thứ mà em nhất định mang theo. Our story giống phim tình yêu của Đại Hàn quá anh ha, tràn ngập sự tử tế và yêu thương. Mong đời được như phim. Love you anh Lộc”, Hồng Đào viết.