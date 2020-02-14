NS Thành Lộc khoe món quà đắt đỏ bằng vàng 18k được Hồng Đào tặng cách đây 30 năm

Hậu trường 14/02/2020 10:54

Không tính đến giá trị vật chất, việc nghệ sĩ Thành Lộc giữ gìn món quà được danh hài Hồng Đào tặng hàng chục năm trước đủ cho thấy anh rất quý trọng tình bạn này.

Tình bạn bền chặt giữa nghệ sĩ Thành Lộc và danh hài Hồng Đào luôn khiến mọi người ngưỡng mộ. Dù trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống nhưng cả hai vẫn dành cho nhau tình cảm chân thành và trân quý nhất.

Cách đây ít giờ, NSƯT Thành Lộc dành một bài viết dài để nói về người bạn Hồng Đào. Nam nghệ sĩ gạo cội chia sẻ về món quà sinh nhật qúy giá được bạn thân tặng cách đây khoảng 30 năm.

tinh ban cua nghe si thanh loc va hong dao
Hình ảnh hiếm hoi Hồng Đào còn lưu giữ khi tham gia vở kịch đầu tiên với đàn anh - Ảnh: FB

Nghệ sĩ Thành Lộc chia sẻ: "Cô ấy tặng tôi chiếc nhẫn vàng 18k này đây, thời đấy phải quý thân, quý thương, quý trọng, quý kính nhau lắm mới tặng vàng chứ thông thường chỉ tặng nhau 1 cục xà bông tắm hiệu Camay hay Zest gói trong giấy bông đã ưng rồi, nước hoa thì sáng nhất là Brutt là đụng nóc.

Chiếc hộp này là bây giờ tôi để vào chụp hình cho đẹp chứ hồi đó là cái hộp hình tròn làm bằng nhựa mica đỏ chói, bên trong lót miếng bông gòn, sang trọng thôi rồi".

tinh ban cua nghe si thanh loc va hong dao 1
Món quà Hồng Đào tặng Thành Lộc khoảng 30 năm trước - Ảnh: FB
tinh ban cua nghe si thanh loc va hong dao 2
Ảnh thời trẻ của cặp đôi khi mới vào showbiz - Ảnh: FB

Thành Lộc nhớ lại kỷ niệm ngày còn thiếu thốn: "Tối khuya hôm qua tự nhiên soạn đồ cũ ra thì thấy nó, hóa ra mình vẫn giữ chứ không bán đi để ăn tô hủ tiếu hay đĩa cơm tấm bì chả thịnh soạn, ngón tay giờ đã mập ra, nên không còn đeo vừa nữa nhưng sao thấy vui quá vì kỷ niệm vẫn còn đây. Cái thời ăn đói mặc kém nhưng tên tuổi thì lẫy lừng lại tràn trề, nó mâu thuẫn làm sao mà cũng đáng yêu làm sao".

Nam nghệ sĩ hài hước nhắc đến bạn thân Hồng Đào: "Nè cô đồng nghiệp ơi! Anh vẫn còn giữ chiếc nhẫn quà sinh nhật em tặng đây, vấn đề là em có còn nhớ cái này là của em không haha. Hồng Đào, anh gọi em dậy để đọc cái status này và nhận của đó, ơ nhưng mà anh không trả lại đâu nha".

Dưới bài viết, công chúng càng ngưỡng mộ tình bạn đẹp của hai nghệ sĩ khi đọc bình luận của Hồng Đào.

tinh ban cua nghe si thanh loc va hong dao 3
Dù nhiều lần thay đổi nơi ở, nữ nghệ sĩ vẫn giữ bức tranh đàn anh tặng - Ảnh: FB

Nữ danh hài cho biết cô vẫn còn giữ món quà của đàn anh tặng nhiều năm trước. "Sáng Cali hôm nay ấm hơn khi chợt thấy 'kỉ vật em trao' ngày nào, đó là sự nể trọng, ái mộ, thương quý và cũng có thể như Đức Duy nói… lời cầu hôn, hihi.

Em vẫn còn giữ 'kỉ vật anh trao', bức tranh thêu anh tặng em ngày em đi Mỹ, cho dù đổi nhà mấy lần nhưng bức tranh ấy vẫn là thứ mà em nhất định mang theo. Our story giống phim tình yêu của Đại Hàn quá anh ha, tràn ngập sự tử tế và yêu thương. Mong đời được như phim. Love you anh Lộc”, Hồng Đào viết.

Bí mật sau mối quan hệ thân như chị em ruột giữa Hồng Vân - Hồng Đào

Bí mật sau mối quan hệ thân như chị em ruột giữa Hồng Vân - Hồng Đào

Nghệ sĩ Hồng Vân vừa chia sẻ về tình bạn thân thiết với Hồng Đào. Được biết, bố mẹ của cả hai cũng có mối quan hệ thâm tình nhiều năm.

Xem thêm
Từ khóa:   Thành Lộc Hồng Đào NSƯT Thành Lộc

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 1 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 3 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 19 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 8 giờ 34 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 8 giờ 49 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 32 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 19 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 10 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026