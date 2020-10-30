Nóng: Lệ Quyên chính thức xác nhận đã ly hôn, tiết lộ mối quan hệ hiện tại với chồng cũ

Hậu trường 30/10/2020 14:54

Ca sĩ Lệ Quyên vừa lên tiếng xác nhận đã chia tay doanh nhân Đức Huy. Theo chia sẻ, cô và chồng thuận tình ly hôn trong văn minh.

Ít phút trước, ca sĩ Lệ Quyên đã chính thức xác nhận thông tin ly hôn chồng doanh nhân là có thật. Nữ ca sĩ khẳng định, cả hai thuận tình khi chia tay, không ai làm tổn thương đối phương cho đến khi ly hôn. Lệ Quyên cũng khẳng định, họ vẫn xem nhau là bạn, người thân dù "đường ai nấy đi".

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Lệ Quyên xác nhận ly hôn chồng doanh nhân - Ảnh: FB
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Hình ảnh được nữ ca sĩ chia sẻ - Ảnh: FB

Lệ Quyên thông báo: "Chào thế giới... Quyên là người không bao giờ muốn nói chuyện riêng tư nhưng vì anh Lê Đức Huy chia sẻ với báo giới nên Quyên cũng chia sẻ luôn chúng tôi đã ly hôn. Trong văn bản ly hôn, pháp luật đã ghi rõ, chúng tôi thuận tình, tự nguyện, không vi phạm pháp luật rất rõ ràng. Vì vậy, chúng tôi luôn coi nhau là bạn, là người thân, văn minh và hiểu biết vì không ai làm tổn thương ai cho đến khi ly hôn. Quyên nói một lần duy nhất. Giờ mong ai cũng sẽ được hạnh phúc với hành trình mới trong cuộc sống tươi đẹp này. Chế độ độc thân Quyên đã để từ lâu. Cuối tuần vui vẻ nha thế giới, mọi người share dùm thông tin nha".

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Cặp đôi kết hôn vào năm 2011, hiện họ có 1 cậu con trai chung - Ảnh: Internet

Thông tin Lệ Quyên và ông xã Đức Huy ly hôn được lan truyền từ vài tháng trước. Tuy nhiên, công chúng vẫn bán tín bán nghi bởi nữ ca sĩ chưa lên tiếng xác nhận. Dù tiếc nuối, nhưng fan tôn trọng quyết định của vợ chồng nghệ sĩ và chúc cả hai những điều tốt đẹp nhất.

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Từ khóa:   Lệ Quyên Lệ Quyên ly hôn Lệ Quyên và chồng

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