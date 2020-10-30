Khoe ảnh hiếm thời thanh xuân, mẹ ruột Hồ Ngọc Hà khiến dân mạng mê mẩn bởi nhan sắc xinh đẹp

Đây là lần hiếm hoi mẹ ruột Hồ Ngọc Hà khoe ảnh thời trẻ. Bà Ngọc Hương nhận nhiều lời ngợi khen từ bạn bè và dân mạng.

Có con gái là người nổi tiếng nên mẹ ruột Hồ Ngọc Hà cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Nhiều ngày qua, bà đã ra tận miền Trung cứu trợ đồng bào vùng lũ. Hành động ý nghĩa của mẹ Hà Hồ được khen ngợi hết lời.

Dù tuổi đã cao, bà vẫn vào rốn lũ cứu trợ - Ảnh: FB

Mới đây, bà Ngọc Hương gây chú ý khi chia sẻ lên trang cá nhân bức ảnh thời trẻ. Khoảnh khắc mẹ Hà Hồ diện áo dài nền nã đứng chụp ảnh khiến mọi người không khỏi xuýt xoa.

Bà Ngọc Hương chia sẻ: "Tôi về cứu trợ bà con xã Tân Ninh và gặp lại thanh xuân của mình qua tấm hình. Nước ngập 2m5 mà 2 bác vẫn cất một loạt ảnh của gia đình lên nơi cao nhất... Mặc dù sóng đánh mạnh chỉ ướt chứ không trôi mất... Ảnh được dán kĩ nên không ướt.

P/S: Có những ngày như thế ở bên nhau... Kỉ niệm vẫn nguyên theo ngày theo tháng. Dẫu gió ... dẫu giông... dẫu mưa... dẫu nắng... Vẫn đong đầy sâu nặng những yêu thương...".

Nhan sắc mẹ ruột Hà Hồ (bên phải) thời trẻ - Ảnh: FB

Diện áo dài hồng chụp ảnh cùng một người quen, bà Ngọc Hương được khen ngợi hết lời. Vóc dáng thanh mảnh, mái tóc thời thượng cùng lối trang điểm phù hợp giúp bà trông vô cùng sang trọng.

Nhan sắc đỉnh cao của mẹ Hồ Ngọc Hà ở tuổi ngoài 60 - Ảnh: FB

Hiện tại dù đã ngoài 60 tuổi, nhưng mẹ ruột Hà Hồ vẫn giữ được vóc dáng thon gọn. Đặc biệt, gu thời trang đẳng cấp giúp bà trông trẻ trung hơn rất nhiều so với tuổi thật.

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