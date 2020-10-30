Khoe ảnh hiếm thời thanh xuân, mẹ ruột Hồ Ngọc Hà khiến dân mạng mê mẩn bởi nhan sắc xinh đẹp

Hậu trường 30/10/2020 14:32

Đây là lần hiếm hoi mẹ ruột Hồ Ngọc Hà khoe ảnh thời trẻ. Bà Ngọc Hương nhận nhiều lời ngợi khen từ bạn bè và dân mạng.

Có con gái là người nổi tiếng nên mẹ ruột Hồ Ngọc Hà cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Nhiều ngày qua, bà đã ra tận miền Trung cứu trợ đồng bào vùng lũ. Hành động ý nghĩa của mẹ Hà Hồ được khen ngợi hết lời.

me ruot ho ngoc ha
Dù tuổi đã cao, bà vẫn vào rốn lũ cứu trợ - Ảnh: FB

Mới đây, bà Ngọc Hương gây chú ý khi chia sẻ lên trang cá nhân bức ảnh thời trẻ. Khoảnh khắc mẹ Hà Hồ diện áo dài nền nã đứng chụp ảnh khiến mọi người không khỏi xuýt xoa. 

Bà Ngọc Hương chia sẻ: "Tôi về cứu trợ bà con xã Tân Ninh và gặp lại thanh xuân của mình qua tấm hình. Nước ngập 2m5 mà 2 bác vẫn cất một loạt ảnh của gia đình lên nơi cao nhất... Mặc dù sóng đánh mạnh chỉ ướt chứ không trôi mất... Ảnh được dán kĩ nên không ướt.

P/S: Có những ngày như thế ở bên nhau... Kỉ niệm vẫn nguyên theo ngày theo tháng. Dẫu gió ... dẫu giông... dẫu mưa... dẫu nắng... Vẫn đong đầy sâu nặng những yêu thương...".

me ruot ho ngoc ha 1
Nhan sắc mẹ ruột Hà Hồ (bên phải) thời trẻ - Ảnh: FB

Diện áo dài hồng chụp ảnh cùng một người quen, bà Ngọc Hương được khen ngợi hết lời. Vóc dáng thanh mảnh, mái tóc thời thượng cùng lối trang điểm phù hợp giúp bà trông vô cùng sang trọng.

me ruot ho ngoc ha 2
Nhan sắc đỉnh cao của mẹ Hồ Ngọc Hà ở tuổi ngoài 60 - Ảnh: FB

Hiện tại dù đã ngoài 60 tuổi, nhưng mẹ ruột Hà Hồ vẫn giữ được vóc dáng thon gọn. Đặc biệt, gu thời trang đẳng cấp giúp bà trông trẻ trung hơn rất nhiều so với tuổi thật.

Bị chỉ trích 'vô lương tâm' và so sánh với Thủy Tiên, Hà Anh đáp trả cực gay gắt

Bị chỉ trích 'vô lương tâm' và so sánh với Thủy Tiên, Hà Anh đáp trả cực gay gắt

Không chỉ siêu mẫu Hà Anh mà nhiều dân mạng cũng bày tỏ sự bức xúc trước lời chỉ trích kém duyên của một tài khoản Facebook về chuyện làm từ thiện.

Xem thêm
Từ khóa:   bà Ngọc Hương Hồ Ngọc Hà mẹ Hồ Ngọc Hà

TIN MỚI NHẤT

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 29 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 2 giờ 29 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 29 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 5 giờ 29 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 6 giờ 29 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 6 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026