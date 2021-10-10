Nóng: Công an xác minh hoạt động từ thiện của danh hài Hoài Linh ở Quảng Trị

Hậu trường 10/10/2021 11:59

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện Triệu Phong (Quảng Trị) cho biết, đơn vị đã gửi văn bản trao đổi thông tin đến Công an TP.HCM về hoạt động từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh tại địa phương.

Theo Thanh Niên, ông Trần Việt Dũng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Triệu Phong xác nhận vào cuối tháng 7/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã gửi công văn về việc phối hợp xác minh thông tin khán giả và nghệ sĩ Hoài Linh hỗ trợ 1,5 tỉ đồng. Bên cạnh đó, công văn cũng đề nghị làm rõ việc Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã trao Giấy ghi nhận tấm lòng vàng.

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Nghệ sĩ Việt Nam - Ảnh: Internet

Đầu tháng 8/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Triệu Phong đã có văn bản trả lời Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM. Theo ông Trần Việt Dũng, vào ngày 19/4/2021, qua điện thoại, đơn vị nhận được thông tin từ con em đồng hương Triệu Phong tại TP.HCM về việc nghệ sĩ Hoài Linh sẽ hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách khó khăn và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Triệu Phong. Tiếp nhận thông tin này, mặt trận huyện đã họp thống nhất, xin ý kiến cấp trên. Sau đó, đơn vị đề nghị các xã, thị trấn trên địa bàn tổ chức bình xét, lập danh sách đối tượng phù hợp và dự kiến phương án tổ chức trao tặng cho bà con vào ngày 12/5/2021.

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Giấy ghi nhận tấm lòng vàng với các nhà hảo tâm, khán giả và nghệ sĩ Hoài Linh được phía UBMTTQ Việt Nam huyện Triệu Phong trao tặng - Ản: Thanh Niên

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Triệu Phong đã trao đổi phía nhà tài trợ và người dân tạm hoãn việc tổ chức trao quà. Vì dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, nên mặt trận và nhà hảo tâm thống nhất trao gián tiếp thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã, thị trấn.

Theo Dân Trí, ông Trần Việt Dũng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Triệu Phong xác nhận: "Trong quá trình đại diện nghệ sĩ Hoài Linh trao số tiền nói trên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện thống nhất mời cán bộ ngân hàng trực tiếp kiểm đếm, sau đó phân bổ cho nhiều xã, thị trấn để hỗ trợ cho 1.500 hộ dân".

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Đại diện nghệ sĩ Hoài Linh trao biển hỗ trợ cho lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị  - Ảnh: Dân Trí

Được biết, vào cuối tháng 5/2021, đại diện nghệ sĩ Hoài Linh thay mặt cho các nhà hảo tâm, khán giả và nghệ sĩ Hoài Linh trao tượng trưng số tiền 1 tỷ đồng đến lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị. 

Ngay trong chiều 31/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị quyết định dùng số tiền 1 tỷ đồng để xây 20 căn nhà cho người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở các huyện Đakrông, Triệu Phong, Hải Lăng, Gio Linh. 

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Từ khóa:   NS Hoài Linh Hoài Linh làm từ thiện Quản Trị

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