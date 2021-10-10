Theo Thanh Niên, ông Trần Việt Dũng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Triệu Phong xác nhận vào cuối tháng 7/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã gửi công văn về việc phối hợp xác minh thông tin khán giả và nghệ sĩ Hoài Linh hỗ trợ 1,5 tỉ đồng. Bên cạnh đó, công văn cũng đề nghị làm rõ việc Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã trao Giấy ghi nhận tấm lòng vàng.

Nghệ sĩ Việt Nam - Ảnh: Internet

Đầu tháng 8/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Triệu Phong đã có văn bản trả lời Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM. Theo ông Trần Việt Dũng, vào ngày 19/4/2021, qua điện thoại, đơn vị nhận được thông tin từ con em đồng hương Triệu Phong tại TP.HCM về việc nghệ sĩ Hoài Linh sẽ hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách khó khăn và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Triệu Phong. Tiếp nhận thông tin này, mặt trận huyện đã họp thống nhất, xin ý kiến cấp trên. Sau đó, đơn vị đề nghị các xã, thị trấn trên địa bàn tổ chức bình xét, lập danh sách đối tượng phù hợp và dự kiến phương án tổ chức trao tặng cho bà con vào ngày 12/5/2021.