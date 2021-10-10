Con gái Phi Nhung ôm chầm lấy Việt Hương, òa khóc nức nở khi nhận tro cốt mẹ tại Mỹ

Hậu trường 10/10/2021 08:45

Mới đây, nghệ sĩ Việt Hương đích thân mang tro cốt của ca sĩ Phi Nhung về Mỹ để trao lại cho con gái ruột Wendy Phạm. Cố ca sĩ đã được đoàn tụ cùng người thân.

Ca sĩ Phi Nhung ra đi vì Covid-19 khiến nhiều người không khỏi xót xa. Được biết, sau lễ cầu siêu tại Việt Nam, tro cốt của nữ ca sĩ sẽ được đích thân nghệ sĩ Việt Hương mang về Mỹ và trao lại cho Wendy Phạm - con gái ruột của Phi Nhung đang sống tại đất nước này.

Mới đây, tại sân bay Los Angeles, người thân cùng Wendy đã có mặt. Mọi người đều mặc đồ đen, mang theo hoa và di ảnh của Phi Nhung chờ ở sảnh. Ngay khi Việt Hương cùng ông xã xuất hiện, con gái nữ giọng ca "Bông điên điển" đã lập tức chạy tới ôm chặt nữ nghệ sĩ. Bản thân Việt Hương cũng kìm được nước mắt. Xung quanh, tiếng khóc của mọi người làm khung cảnh sân bay như chùng xuống.

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Con gái Phi Nhung và Việt Hương tại sân bay - Ảnh: FB Thúy Nga - Paris By Night

Tiếp đó, Việt Hương đã tận tay trao lại tro cốt của Phi Nhung cho con gái cố ca sĩ.

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Phi Nhung đã được đoàn tụ cùng con gái - Ảnh: FB Thúy Nga - Paris By Night
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Cáo phó của Phi Nhung - Ảnh: FB Thúy Nga - Paris By Night

 

Trước đó, con gái ruột của Phi Nhung đã chính thức thông báo về việc tổ chức tang lễ của nữ ca sĩ tại Mỹ. Theo cáo phó, chương trình tang lễ sẽ được tổ chức vào ngày 12/10/2021 tại chùa Huệ Quang (California, Mỹ). Ngoài ra, Wendy Phạm cũng bày tỏ mong muốn của gia đình là sẽ không nhận vòng hoa, thay vào đó hy vọng mọi người cùng đóng góp vào quỹ từ thiện mang tên Phi Nhung, dùng số tiền này để thực hiện tâm nguyện giúp đỡ xã hội của cố ca sĩ.

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