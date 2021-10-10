Mới đây, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Hoài Tâm cho biết mẹ ruột đã qua đời. Được biết, Hoài Tâm và danh hài Việt Hương có quan hệ rất thân thiết. Trên cáo phó của mẹ nam nghệ sĩ, Việt Hương cũng xuất hiện với vai trò dưỡng nữ.

Theo Thanh Niên, bà Trần Hoàng Kiếm, mẹ ruột nghệ sĩ Hoài Tâm qua đời hôm 8/10. Trên trang cà nhân, nam nghệ sĩ cũng đăng tải cáo phó mẹ ruột . Theo đó, anh viết: "Má đi tu đạo học hành. Dưới chân Bồ Tát Mẹ Hiền Quán Âm".

Nghệ sĩ Hoài Tâm - Ảnh: Internet

Bài viết của Hoài Tâm - Ảnh: Chụp màn hình

Theo thông tin trên cáo phó, lễ phát tang bắt đầu lúc 10 giờ ngày 14/10 (giờ địa phương). Đến 12 giờ cùng ngày sẽ tiến hành đón khách viếng. Lễ di quan và an táng được tổ chức lúc 1 giờ 30 phút ngày 15/10. Trong thông tin trên cáo phó, nghệ sĩ Việt Hương là dưỡng nữ. Phía gia đình cũng xin phép các khách viếng miễn phúng điếu trong tang lễ.

Việt Hương giữ vai trò dưỡng nữ trong cáo phó - Ảnh: FBNV

Được biết, Hoài Tâm và Việt Hương có mối quan hệ thân thiết, từng đóng chung nhiều tiểu phẩm ở sân khấu hải ngoại. Bên cạnh đó, cả hai còn hợp tác kinh doanh chung và xem nhau như người nhà.

Hoài Tâm và Việt Hương có mối quan hệ thân thiết - Ảnh: Internet

Bình luận của các nghệ sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Bên dưới bài đăng, nhiều đồng nghiệp, bạn bè thân thiết đã để lại bình luận chia buồn cùng gia đình. Ca sĩ Đan Trường bày tỏ: "Anh xin chia buồn với Tâm và gia đình nhé", nghệ sĩ Thúy Nga: "thành thật chia buồn cùng gia đình Hoài Tâm Trần. Mong bác siêu thoát về với Phật", nghệ sĩ Tạ Anh Đức: "Em xin chân thành chia buồn cùng gia đình", ....

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