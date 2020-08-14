Nổi tiếng xinh đẹp, không ngờ có ngày Jennifer Phạm lại bị chê thậm tệ thế này, vì đâu nên nỗi?

Hoa hậu Jennifer Phạm bất ngờ bị chê bai nhan sắc trong hình ảnh mới nhất. Cô gây thất vọng vì lối trang điểm quá đậm.

Hoa hậu Jennifer Phạm là một trong những mỹ nhân được đánh giá cao về nhan sắc. Cô được mệnh danh là chân dài "càng đẻ càng đẹp" của làng giải trí Việt. Ở tuổi U40 và trải qua 4 lần sinh nở, sắc vóc của Hoa hậu châu Á tại Mỹ năm 2006 khiến nhiều người xuýt xoa, ghen tỵ. Đầu năm 2020, Jennifer Phạm vừa hạ sinh con thứ 4 khỏe mạnh. Ít tháng sau đó, cô gây bất ngờ khi xuất hiện với vóc dáng "vòng nào ra vòng nấy", quyến rũ không kém cạnh bất kỳ chân dài đình đám nào.

Vóc dáng sexy của Jennifer Phạm sau 4 lần sinh nở - Ảnh: FB Thế nhưng mới đây, Jennifer Phạm lại nhận về những lời chê bai của cư dân mạng vì nhan sắc kém trẻ trung. Cụ thể, trong loạt ảnh vừa đăng tải, bà mẹ 4 con diện đồ thể thao năng động đi đánh golf. Cô khoe vóc dáng mảnh mai, thon gọn ở tuổi 35. Tuy nhiên trong bức ảnh chụp cận mặt, nàng hậu lại bị chê kém xinh và già vì trang điểm đậm, đặc biệt là cặp chân mày quá sắc nét. Hình ảnh mới nhất được bà mẹ 4 con đăng tải - Ảnh: FB Nàng hậu khoe nhan sắc qua lớp khẩu trang trong suốt - Ảnh: FB Tài khoản V.L chê bai hết lời: "Hình này không giống Jennifer, xấu và già, trang điểm mắt và chân mày đậm quá, thấy sến".

Chưa hết, người này còn dành lời khuyên cho bà mẹ 4 con: "Mình biết lời thật mất lòng nhưng Jennifer là thần tượng về nhan sắc và tư cách của mình, mình muốn mọi người luôn giữ mãi hình ảnh đẹp của cô ấy, tấm hình này không đẹp, nên lấy ra và rút kinh nghiệm lần sau check hình trước khi post lên". Một người khác nhận xét: "Quả lông mày quá sợ. Mode chân mày rậm hay sao ấy, thấy nhiều bác cô lớn tuổi vẫn cấy chân mày từ lông tóc thiệt rậm to".

Nàng hậu bị chê kém xinh vì trang điểm đậm - Ảnh: FB Trước những bình luận chê bai của người hâm mộ, Hoa hậu Jennifer Phạm không có bất kỳ động thái đáp trả nào.

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