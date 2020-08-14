Lê Phương xinh đẹp, gợi cảm như nữ thần hậu giảm cân, nhìn vóc dáng mẹ 2 con ai cũng xuýt xoa

Từng bị chê bai vì tăng cân sau sinh con, giờ đây diễn viên Lê Phương đã lấy lại vóc dáng thon gọn ngày nào.

Nữ diễn viên Lê Phương vừa tung hình ảnh mới nhất lên trang cá nhân khiến bao người trầm trồ. Cô nhắn nhủ: "Không có phụ nữ mập, chỉ có phụ nữ chưa quyết tâm giảm cân!".

Trong ảnh, Lê Phương trông vô cùng xinh đẹp và gợi cảm khi diện trang phục váy cúp ngực, ôm sát cơ thể. Lối trang điểm nhẹ nhàng, tóc búi cao đơn giản càng tôn lên nét đẹp thanh thoát trên gương mặt mỹ nhân phim "Gạo nếp gạo tẻ".

Nhan sắc xinh đẹp như nữ thần của Lê Phương sau 2 lần sinh nở là niềm ao ước của nhiều bà mẹ bỉm sữa - Ảnh: FB

Nữ diễn viên 'lột xác' ngoạn mục so với lúc mới sinh - Ảnh: FB

Nhìn hình ảnh xinh đẹp này, khán giả không còn nhận ra Lê Phương mũm mĩm của ít tháng trước. Thời điểm mới sinh con, cô chạm ngưỡng 80kg. Bà mẹ hai con từng nhận về nhiều lời chê bai về nhan sắc. Chính bản thân Lê Phương cũng stress vì áp lực giảm cân. Sau đó, cô nỗ lực tập luyện không ngừng và áp dụng thực đơn ăn uống kiêng khem.

Sau nhiều tháng cố gắng, Lê Phương giảm được 30kg và lấy lại vóc dáng mảnh mai như thời còn con gái. Hiện tại, bà mẹ hai con đã bắt đầu trở lại với công việc diễn xuất.

Tổ ấm viên mãn của Lê Phương bên chồng và 2 con - Ảnh: FB

Cách đây không lâu, Lê Phương hạnh phúc tiết lộ đã đón con trai Cà Pháo lên Sài Gòn sống cùng. Trước đó vì điều kiện không cho phép, nữ diễn viên gửi cậu bé cho ông bà ngoại chăm sóc.

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