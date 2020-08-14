Lê Phương xinh đẹp, gợi cảm như nữ thần hậu giảm cân, nhìn vóc dáng mẹ 2 con ai cũng xuýt xoa

Hậu trường 14/08/2020 14:53

Từng bị chê bai vì tăng cân sau sinh con, giờ đây diễn viên Lê Phương đã lấy lại vóc dáng thon gọn ngày nào.

Nữ diễn viên Lê Phương vừa tung hình ảnh mới nhất lên trang cá nhân khiến bao người trầm trồ. Cô nhắn nhủ: "Không có phụ nữ mập, chỉ có phụ nữ chưa quyết tâm giảm cân!".

Trong ảnh, Lê Phương trông vô cùng xinh đẹp và gợi cảm khi diện trang phục váy cúp ngực, ôm sát cơ thể. Lối trang điểm nhẹ nhàng, tóc búi cao đơn giản càng tôn lên nét đẹp thanh thoát trên gương mặt mỹ nhân phim "Gạo nếp gạo tẻ".

dien vien le phuong
Nhan sắc xinh đẹp như nữ thần của Lê Phương sau 2 lần sinh nở là niềm ao ước của nhiều bà mẹ bỉm sữa - Ảnh: FB
dien vien le phuong 1
Nữ diễn viên 'lột xác' ngoạn mục so với lúc mới sinh - Ảnh: FB

Nhìn hình ảnh xinh đẹp này, khán giả không còn nhận ra Lê Phương mũm mĩm của ít tháng trước. Thời điểm mới sinh con, cô chạm ngưỡng 80kg. Bà mẹ hai con từng nhận về nhiều lời chê bai về nhan sắc. Chính bản thân Lê Phương cũng stress vì áp lực giảm cân. Sau đó, cô nỗ lực tập luyện không ngừng và áp dụng thực đơn ăn uống kiêng khem.

Sau nhiều tháng cố gắng, Lê Phương giảm được 30kg và lấy lại vóc dáng mảnh mai như thời còn con gái. Hiện tại, bà mẹ hai con đã bắt đầu trở lại với công việc diễn xuất. 

dien vien le phuong 2
Tổ ấm viên mãn của Lê Phương bên chồng và 2 con - Ảnh: FB

Cách đây không lâu, Lê Phương hạnh phúc tiết lộ đã đón con trai Cà Pháo lên Sài Gòn sống cùng. Trước đó vì điều kiện không cho phép, nữ diễn viên gửi cậu bé cho ông bà ngoại chăm sóc.

Hồ Ngọc Hà nhắn nhủ bất ngờ đến Âu Hà My giữa lùm xùm tố chồng ngoại tình

Hồ Ngọc Hà nhắn nhủ bất ngờ đến Âu Hà My giữa lùm xùm tố chồng ngoại tình

Nhận được câu hỏi liên quan đến nữ giảng viên Âu Hà My, ca sĩ Hồ Ngọc Hà không né tránh mà còn dành lời khuyên chân thành nhất.

Xem thêm
Từ khóa:   Lê Phương Lê Phương giảm cân nhan sắc Lê Phương

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026