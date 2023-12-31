Những 'thế lực nhí' nhà sao Việt chiếm sóng MXH trong năm 2023, độ hot không hề thua kém bố mẹ nổi tiếng!

Hậu trường 31/12/2023 06:17

Vẻ ngoài đáng yêu cùng biểu cảm ngộ nghĩnh của các em bé nhà sao Việt đã chiếm sóng khắp các diễn đàn mạng xã hội, độ nổi tiếng không hề thua kém bố mẹ.

Pamela Hải Đường

Mở đầu danh sách không thể nhắc đến bé Pam - con gái đầu lòng của hot girl Salim và thiếu gia tập đoàn may mặc Hải Long. Em bé nổi tiếng trên MXH bởi hình ảnh dễ thương cùng những biểu cảm tinh nghịch, lém lỉnh đến tan chảy. Pam còn từng gây sốt khi trở thành em bé Việt đầu tiên có bức ảnh đạt 1 triệu lượt like trên Instagram. Điều này đủ để chứng minh sức ảnh hưởng và tình cảm netizen dành cho bé.

Những 'thế lực nhí' nhà sao Việt chiếm sóng MXH trong năm 2023, độ hot không hề thua kém bố mẹ nổi tiếng! - Ảnh 1
Mở đầu danh sách không thể nhắc đến bé Pam - con gái đầu lòng của hot girl Salim và thiếu gia tập đoàn may mặc Hải Long

Không chỉ vậy, gia đình hài hước gồm 3 người Pam, mẹ Salim và bố Long béo mập trở thành "hệ tư tưởng" mới đại diện cho các hot family thời nay. Mỗi ngày, trên trang cá nhân được tạo riêng cho Pam, các fan ra sức "đòi" mẹ Salim phải edit thật nhanh các video của ái nữ. Tài khoản Instagram cá nhân của Pam hiện đang có hơn 90k lượt theo dõi, mỗi bài đăng đều thu về hàng chục nghìn lượt yêu thích.

Những 'thế lực nhí' nhà sao Việt chiếm sóng MXH trong năm 2023, độ hot không hề thua kém bố mẹ nổi tiếng! - Ảnh 2
 Pam từng gây sốt khi trở thành em bé Việt đầu tiên có bức ảnh đạt 1 triệu lượt like trên Instagram
Những 'thế lực nhí' nhà sao Việt chiếm sóng MXH trong năm 2023, độ hot không hề thua kém bố mẹ nổi tiếng! - Ảnh 3
Tài khoản Instagram cá nhân của Pam hiện đang có hơn 90k lượt theo dõi, mỗi bài đăng đều thu về hàng chục nghìn lượt yêu thích

Winnie

Winnie nhà Đông Nhi - Ông Cao Thắng cũng là một trong những nhóc tì nhà sao Việt nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ trong suốt thời gian qua. Kể từ ngày chào đời, Winnie đã có riêng một kênh cá nhân để giao lưu, chia sẻ hình ảnh đến người hâm mộ.

Những 'thế lực nhí' nhà sao Việt chiếm sóng MXH trong năm 2023, độ hot không hề thua kém bố mẹ nổi tiếng! - Ảnh 4
Winnie nhà Đông Nhi - Ông Cao Thắng cũng là một trong những nhóc tì nhà sao Việt nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ trong suốt thời gian qua

Nhóc tì từng nhiều lần khiến cư dân mạng "đứng ngồi không yên" bởi sự đáng yêu vô đối cùng sự dạn dĩ hăng hái trong các hoạt động văn nghệ, thậm chí rất tự tin trước đám đông. Không chỉ vậy, bé Winnie còn được mẹ Nhi chăm chút váy áo từ nhỏ nên không ngoa khi gọi nhóc tì là một "rich kid" chính hiệu của showbiz Việt. Trên chặng đường lớn khôn Winnie ngày càng dễ thương, ngoan ngoãn, lễ phép và ra dáng người nổi tiếng trong tương lai.

Những 'thế lực nhí' nhà sao Việt chiếm sóng MXH trong năm 2023, độ hot không hề thua kém bố mẹ nổi tiếng! - Ảnh 5
Những 'thế lực nhí' nhà sao Việt chiếm sóng MXH trong năm 2023, độ hot không hề thua kém bố mẹ nổi tiếng! - Ảnh 6
Bé Winnie còn được mẹ Nhi chăm chút váy áo từ nhỏ nên không ngoa khi gọi nhóc tì là một "rich kid" chính hiệu của showbiz Việt

Leon - Lisa

Cặp sinh đôi Lisa - Leon nhà Hồ Ngọc Hà - Kim Lý nhận được sự quan tâm đặc biệt bởi vẻ ngoài đáng yêu, tinh nghịch. Trên mạng xã hội, nữ ca sĩ cùng ông xã thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu của các con làm đốn tim người hâm mộ. 

Những 'thế lực nhí' nhà sao Việt chiếm sóng MXH trong năm 2023, độ hot không hề thua kém bố mẹ nổi tiếng! - Ảnh 7
Cặp sinh đôi Lisa - Leon nhà Hồ Ngọc Hà - Kim Lý nhận được sự quan tâm đặc biệt bởi vẻ ngoài đáng yêu, tinh nghịch

Lisa từng được nhận xét là có tính cách nhẹ nhàng, dịu dàng so với cậu em Leon có phần "lắm trò". Nhưng có lẽ những trò nghịch ngợm gần đây cho thấy cô bé cũng có máu "quậy ngầm" chẳng kém gì em trai khiến mẹ Hà không ít phen "hoảng hốt". 

Những 'thế lực nhí' nhà sao Việt chiếm sóng MXH trong năm 2023, độ hot không hề thua kém bố mẹ nổi tiếng! - Ảnh 8
Lisa từng được nhận xét là có tính cách nhẹ nhàng, dịu dàng so với cậu em Leon có phần "lắm trò"

Trước đó, bé Lisa đã khiến mọi người được một phen cười ngớt khi Hồ Ngọc Hà đăng tải tấm hình cô bé tưới cây. Cụ thể, cô bé đã có dáng đứng "cực bá đạo" khi để chân trong chân ngoài.  Gần đây, Hà Hồ cũng than thở gặp tình huống "nghịch không thể tả" của cô con gái Lisa khi xé tanh bành tấm vé khiến mẹ Hà chỉ biết "than trời". 

Những 'thế lực nhí' nhà sao Việt chiếm sóng MXH trong năm 2023, độ hot không hề thua kém bố mẹ nổi tiếng! - Ảnh 9
Nhưng có lẽ những trò nghịch ngợm gần đây cho thấy cô bé cũng có máu "quậy ngầm" chẳng kém gì em trai khiến mẹ Hà không ít phen "hoảng hốt

Suchin - Sutin

Suchin - Sutin là trái ngọt của Cường Đô la và bà xã Đàm Thu Trang. Ngay từ khi chào đời, độ hot của 2 nhóc tì không hề thua kém bố mẹ nổi tiếng. Trong khi Suchin nổi tiếng với vẻ đáng yêu, cách nói chuyện lém lỉnh thì Sutin vài tháng tuổi lại đốn tim bởi vẻ điển trai, bản sao của bố.

Những 'thế lực nhí' nhà sao Việt chiếm sóng MXH trong năm 2023, độ hot không hề thua kém bố mẹ nổi tiếng! - Ảnh 10
Suchin - Sutin là trái ngọt của Cường Đô la và bà xã Đàm Thu Trang. Ngay từ khi chào đời, độ hot của 2 nhóc tì không hề thua kém bố mẹ nổi tiếng

Không chỉ vậy, từ khi lên chức chị ba Suchin cũng tỏ ra rất chững chạc, còn biết giúp mẹ chăm sóc và chơi cùng em. Gia đình nhỏ của cặp đôi được nhiều khán giả yêu thích bởi cuộc sống giàu có nhưng không phô trương, trên mạng xã hội chỉ đăng tải những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc bên các con.

Những 'thế lực nhí' nhà sao Việt chiếm sóng MXH trong năm 2023, độ hot không hề thua kém bố mẹ nổi tiếng! - Ảnh 11
Từ khi lên chức chị ba Suchin cũng tỏ ra rất chững chạc, còn biết giúp mẹ chăm sóc và chơi cùng em

Bona

Bona là nhóc tì đầu lòng nhà Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng. Dù được mẹ công khai hình ảnh trễ hơn những nhóc tì khác nhưng cô bé cũng chiếm sóng mạng xã hội không thua kém bất kì nhóc tì nhà sao Việt nào.

Những 'thế lực nhí' nhà sao Việt chiếm sóng MXH trong năm 2023, độ hot không hề thua kém bố mẹ nổi tiếng! - Ảnh 12
Bona là nhóc tì đầu lòng nhà Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng

Hiện tại, gần 3 tuổi, con gái Trương Mỹ Nhân không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu mà con là một nhóc tỳ vô cùng hiểu chuyện và sống tình cảm với mọi người. Người hâm mộ dành nhiều lời khen về cách dạy con của nữ diễn viên và độ dễ thương của bé Bona.

Những 'thế lực nhí' nhà sao Việt chiếm sóng MXH trong năm 2023, độ hot không hề thua kém bố mẹ nổi tiếng! - Ảnh 13
Những 'thế lực nhí' nhà sao Việt chiếm sóng MXH trong năm 2023, độ hot không hề thua kém bố mẹ nổi tiếng! - Ảnh 14
Hiện tại, gần 3 tuổi, con gái Trương Mỹ Nhân không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu mà con là một nhóc tỳ vô cùng hiểu chuyện và sống tình cảm với mọi người

Bé Bo

Bé Bo (tên thật Nguyễn Minh Thiên Ân) con trai của Hòa Minzy sở hữu lượng fan hâm mộ đông đảo bởi vẻ ngoài dễ thương của mình. Ngoài ra, nhờ trí thông minh cùng những màn xử trí, đối đáp tài tình với người thân, cậu bé nhiều lần khiến dân mạng "trầm trồ" mãi không thôi.

Những 'thế lực nhí' nhà sao Việt chiếm sóng MXH trong năm 2023, độ hot không hề thua kém bố mẹ nổi tiếng! - Ảnh 15
Bé Bo (tên thật Nguyễn Minh Thiên Ân) con trai của Hòa Minzy sở hữu lượng fan hâm mộ đông đảo bởi vẻ ngoài dễ thương của mình

Theo như chia sẻ, Hòa Minzy mua rất nhiều sách cho con, bé Bo cũng tỏ ra vô cùng hứng thú, tò mò với những trang sách màu sắc, hình ảnh lạ mắt. Nhiều người cho rằng nhờ sự khéo léo trong cách dạy dỗ của mẹ Hòa, mà Bo hình thành được tinh thần ham học hỏi và tự giác từ rất sớm. Chỉ mới 3 tuổi đã đọc được hết các chữ số, cờ các nước.

Những 'thế lực nhí' nhà sao Việt chiếm sóng MXH trong năm 2023, độ hot không hề thua kém bố mẹ nổi tiếng! - Ảnh 16
Những 'thế lực nhí' nhà sao Việt chiếm sóng MXH trong năm 2023, độ hot không hề thua kém bố mẹ nổi tiếng! - Ảnh 17
Ngoài ra, nhờ trí thông minh cùng những màn xử trí, đối đáp tài tình với người thân, cậu bé nhiều lần khiến dân mạng "trầm trồ" mãi không thôi

Nữ ca sĩ cho biết: "Mình không có dạy theo phương pháp, mình cứ mua sách, truyện và thẻ về, mỗi ngày chỉ con 1 chút. Tùy mỗi bé sẽ có cách tiếp thu, sự mong muốn tiếp thu và thích học ra sao. Nói chung học như chơi á, không bắt ép thì con vui vẻ. Từ khi con còn nhỏ mà người ta vẫn bảo nó đã biết gì đâu, là mình đã chỉ con rồi nên lớn con dễ nhận thức lắm".

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Từ khóa:   bé Winnie Bé Pam bé lisa - leon

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