'Thần đồng bé Châu' nổi đình nổi đám đám ngang ngửa bé Xuân Mai một thời giờ ra sao?

Mới đây, Bé Châu (tên thật Nguyễn Huy) - sao nhí một thời từng được mệnh danh là “ thần đồng âm nhạc ” đã đăng tải đoạn clip nhái lại bản thân trong quá khứ. Đoạn video đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của netizen, đạt hơn 1,6 triệu lượt xem chỉ trong 1 ngày. Nhiều người ngỡ ngàng với ngoại hình của sao nhí đình đám ngày nào. Theo đó, không còn mái tóc đầu 3 phân, Bé Châu của tuổi 26 nay nuôi tóc dài, nhuộm màu sáng vô cùng nổi bật.

Bé Châu của tuổi 26 nay nuôi tóc dài, nhuộm màu sáng vô cùng nổi bật.

Bé Châu sinh năm 1997, nổi lên như một hiện tượng âm nhạc trong những năm đầu thập niên 2000. Cậu bé trên sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật khi có bố mẹ là chủ gánh hát cải lương nổi tiếng.

Ngoài Xuân Mai, Bé Châu cũng là ca sĩ nhí được quan tâm không kém. Thời điểm đó, Bé Châu được tung hô là "thần đồng âm nhạc" vì có khả năng chinh chiến mọi sân khấu ca nhạc lớn nhỏ khắp mọi miền đất nước khi chỉ mới là một đứa trẻ 5 tuổi. Cậu bé kín lịch chạy show, trở thành hiện tượng và được nhiều quán bar săn đón. Bên cạnh ca hát, Nguyễn Huy còn có dịp tham gia nhiều tiểu phẩm hài cùng các nghệ sĩ tên tuổi như Hoài Linh, Chí Tài, Việt Hương, Thị Mười...

Bé Châu sinh năm 1997, nổi lên như một hiện tượng âm nhạc trong những năm đầu thập niên 2000.

Ngoài Xuân Mai, Bé Châu cũng là ca sĩ nhí được quan tâm không kém.

. Bên cạnh ca hát, Nguyễn Huy còn có dịp tham gia nhiều tiểu phẩm hài cùng các nghệ sĩ tên tuổi như Hoài Linh, Chí Tài, Việt Hương, Thị Mười...

Hơn 20 năm trôi qua, cuộc sống của Bé Châu trải qua không ít thăng trầm. Anh từng phải chạy show để trang trải cuộc sống gia đình vì làm ăn thua lỗ dẫn đến phá sản với số nợ vài trăm triệu đồng. Không chỉ vậy, bé Châu còn kém may mắn khi bị tai nạn trong một lần đi diễn, dẫn đến đứt dây chằng. Kể từ đó, nam ca sĩ gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện vũ đạo. Tuy đã quay trở lại hoạt động nghệ thuật, cuộc sống đã dần ổn định, giọng ca trẻ vẫn không hài lòng và đang nỗ lực, cố gắng hơn từng ngày. Anh đăng nhiều clip ca hát trên TikTok, đáng tiếc sản phẩm hiện tại của anh vẫn chưa ghi được dấu ấn trong lòng khán giả.

Hơn 20 năm trôi qua, cuộc sống của Bé Châu trải qua không ít thăng trầm.

Bé Châu còn kém may mắn khi bị tai nạn trong một lần đi diễn