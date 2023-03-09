Ở tuổi 26, 'hiện tượng âm nhạc' bé Châu đình đám một thời chật vật tìm chỗ đứng trở lại trong làng giải trí Việt

Hơn 20 năm trôi qua, bé Châu ngày nào giờ đã 26 tuổi, ngoại hình có nhiều đổi khác.

Nguyễn Huy được biết đến với tên gọi "bé Châu", một thời là “hiện tượng âm nhạc” của làng giải trí Việt. Từ năm 3 tuổi, anh đã đắt show nhờ những video ca nhạc hài tham gia cùng các nghệ sĩ nổi tiếng như Hoài Linh, Việt Hương, Nhật Cường, Cát Phượng,... rồi in lại thành đĩa. Không chỉ vậy, bé Châu còn gây ấn tượng bởi năng lực bắt chước theo giọng ca, vũ đạo của nhiều ca sĩ đình đám thời điểm ấy như Nguyễn Phi Hùng, Lâm Chí Khanh (nay là Lâm Khánh Chi),... Nguyễn Huy được biết đến với tên gọi "bé Châu", một thời là “hiện tượng âm nhạc” của làng giải trí Việt - Ảnh: Internet Được biết, nguyễn Huy vốn sinh ra trong gia đình có ba mẹ làm nghề hát rong. Từ bé, cậu đã theo người thân đi từ miền Trung vào Nam, sớm bén duyên với âm nhạc. Tuy nhiên, dần dần hình ảnh của cậu bé nhỏ xíu hát nhảy ngày nào bất ngờ không còn mặn mòi với khán giả.

Hơn 20 năm trôi qua, bé Châu ngày nào giờ đã 26 tuổi, ngoại hình có nhiều đổi khác. Theo thông tin từ Thể thao và văn hóa, Nguyễn Huy từng có ý định học xong cấp 3 sẽ học đại học rồi đi theo con đường ca hát tuy nhiên biến cố ập đến khiến gia đình anh phá sản, bà ngoại và chị hai ra đi, bản thân bị đứt dây chằng, chuyện tình cảm đổ vỡ,... Hơn 20 năm trôi qua, bé Châu ngày nào giờ đã 26 tuổi, ngoại hình có nhiều đổi khác - Ảnh: Internet Gánh chịu nhiều nỗi đau đến cùng thời điểm, Nguyễn Huy ảnh hưởng tâm lý, từng giam mình trong phòng, khó hòa nhập đám đông. Mất 2 năm để sao nam lấy lại tinh thần, nghĩ tích cực hơn. Anh từng chia sẻ: “Mình bắt đầu từ số 0, vậy tại sao không làm lại tất cả?”

Sau đó, Nguyễn Huy được giới thiệu làm nhân viên đặt chỗ cho một quán bar để có phí trang trải cuộc sống. Sau khi gia đình trả hết nợ, ba mẹ anh mở một cửa hàng kinh doanh ở TP.HCM. Khi mọi thứ dần ổn định, anh mới bắt đầu giấc mơ quay lại nghề. Khi mọi thứ dần ổn định, anh mới bắt đầu giấc mơ quay lại nghề - Ảnh: Internet Tuy nhiên, chấn thương cũ làm Nguyễn Huy không thể thực hiện vũ đạo như trước vì vậy giọng ca nhí một thời phải tập trung rèn giũa lại giọng hát, định hướng theo dòng nhạc bolero, trữ tình. Ngoài việc thể hiện khả năng ca hát, cover những bản hit của các ca sĩ đình đám, Nguyễn Huy còn quay lại với diễn xuất - Ảnh: Internet Thời gian gần đây, Nguyễn Huy đang tìm kiếm cơ hội tỏa sáng trở lại trên nhiều nền tảng MXH. Ngoài việc thể hiện khả năng ca hát, cover những bản hit của các ca sĩ đình đám, Nguyễn Huy còn quay lại với diễn xuất. Tuy nhiên, hiện tại anh vẫn khá chật vật để tìm chỗ đứng trở lại trong làng giải trí.

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