Vợ chồng Lê Âu Ngân Anh khoe quý tử tròn 15 ngày tuổi, diện mạo được ví là 'bản sao' của bố!

Sau 15 ngày sinh nở, hoa hậu Lê Âu Ngân Anh lần đầu khoe con trai nhỏ tên TiNo.

Vào ngày 11/12 vừa qua, vợ chồng Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh đã chào đón thành viên mới. Nhóc tì đầu lòng là một bé trai được đặt tên thân mật là TiNo, nặng khoảng 3,2kg. Sau 15 ngày làm mẹ bỉm sữa, tối 25/12, Phan Tô Ny - ông xã Lê Âu Ngân Anh đã đăng tải loạt hình gia đình nhỏ chào đón dịp lễ Giáng sinh. Anh hài hước chia sẻ: "Noel năm nay. Vợ tặng tôi một bé y hệt cha của cháu". Tối 25/12, Phan Tô Ny - ông xã Lê Âu Ngân Anh đã đăng tải loạt hình gia đình nhỏ chào đón dịp lễ Giáng sinh Trong bức hình, nhóc tỳ của cặp đôi nổi tiếng được khoe trọn diện mạo vô cùng đáng yêu. Cậu bé ngoan ngoãn hợp tác tạo dáng cùng bố mẹ. Phan Tô Ny hài hước chú thích ở từng bức hình của con trai: "Gấu trắng đang ngủ ngon thì bị bắt tạo kiểu nên hơi quạu", "Dù đi ngủ anh vẫn nắm chặt cây kem của mình"... Trong bức hình, nhóc tỳ của cặp đôi nổi tiếng được khoe trọn diện mạo vô cùng đáng yêu. Cậu bé ngoan ngoãn hợp tác tạo dáng cùng bố mẹ

Có thể thấy, sau khi chào đón thành viên mới, Phan Tô Ny và Lê Âu Ngân Anh đã nhanh chóng gia nhập vào hội nghiện con, thường xuyên cập nhật cuộc sống bố mẹ bỉm trên mạng xã hội. Ở tháng đầu đời, nhóc tỳ được mẹ khen phát triển bụ bẫm. Tiểu hoàng tử của hoa hậu thừa hưởng khuôn miệng xinh, sống mũi cao, đôi mắt to tròn giống bố và gương mặt bầu bĩnh của mẹ. Ở tháng đầu đời, nhóc tỳ được mẹ khen phát triển bụ bẫm. Tiểu hoàng tử của hoa hậu thừa hưởng khuôn miệng xinh, sống mũi cao, đôi mắt to tròn giống bố và gương mặt bầu bĩnh của mẹ Ngân Anh muốn thực hiện bộ ảnh đặc biệt ghi dấu những khoảnh khắc đầu đời của con trai đầu lòng. 'Tôi dần quen nhịp sống mới cùng sữa, tã bỉm. Có loay hoay, tất bật nhưng phải công nhận rằng sự hiện diện của bé con làm không khí trong nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười' - cô nói.

Ngân Anh muốn thực hiện bộ ảnh đặc biệt ghi dấu những khoảnh khắc đầu đời của con trai đầu lòng Trong suốt quá trình "vượt cạn" và từ khi con ra đời, MC Phan Tô Ny chia sẻ việc chăm con với vợ, giúp cô giảm gánh nặng khiến Ngân Anh thêm trân trọng bạn đời. Anh thành thạo bế con, cho con uống sữa, thay tã. Người đẹp nói từ ngày con trai ra đời, vợ chồng cô thêm quấn quýt, mặn nồng. Nhờ chồng tâm lý, đỡ đần nhiều việc nên cô không bị stress. Trong suốt quá trình "vượt cạn" và từ khi con ra đời, MC Phan Tô Ny chia sẻ việc chăm con với vợ, giúp cô giảm gánh nặng khiến Ngân Anh thêm trân trọng bạn đời Vào ngày con chào đời, Hoa hậu Đại dương 2017 dí dỏm trách con "cứng đầu" khi chào đời quá ngày dự sinh. Cô chia sẻ: "Sau bao ngày trông ngóng và cả sốt ruột vì nhóc con có phần 'cứng đầu' khi quá ngày dự sinh mà vẫn chưa chịu ra ngoài nhìn ngắm thế giới, tiếng khóc đầu đời của TiNo đã vang lên trong niềm hạnh phúc vỡ òa của ba má và cả gia đình rồi đây! Vào ngày con chào đời, Hoa hậu Đại dương 2017 dí dỏm trách con "cứng đầu" khi chào đời quá ngày dự sinh Từ khoảnh khắc sau khi bác sĩ thông báo 'Con ra rồi!' và được nghe thấy tiếng khóc của con thì ba má thở phào là TiNo vẫn bình an, khỏe mạnh, đến giây phút được da kề da để ba má có những gắn kết hiện hữu đầu tiên với con. Ba má hiểu rằng từ lúc này cuộc sống của mình đã bước sang một cột mốc mới, đầy ý nghĩa, nhiều hạnh phúc và cũng nhiều sự lo toan, trách nhiệm hơn".

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