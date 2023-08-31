Những sao nữ Vbiz bí mật sang Mỹ 'vượt cạn': Người khóc thầm vì sinh con một mình, người có chồng kề cận

Những sao nữ này khi công khai có con đã khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ.

Tiêu Châu Như Quỳnh Tiêu Châu Như Quỳnh gây chú ý khi tham gia cuộc thi Giọng hát Việt 2012. Giọng ca 9x sở hữu giọng hát nội lực và ngoại hình ưa nhìn. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn được biết tới là cháu gái của Lam Trường. Tuy nhiên, Tiêu Châu Như Quỳnh không ghi được dấu ấn nổi bật trong sự nghiệp ca hát. Nữ ca sĩ được biết tới là cháu gái của Lam Trường. Tuy nhiên, Tiêu Châu Như Quỳnh không ghi được dấu ấn nổi bật trong sự nghiệp ca hát Tháng 3/2022, ca sĩ Tiêu Châu Như Quỳnh bất ngờ công khai hình ảnh bé Minh Anh - con đầu lòng với bạn trai nhiếp ảnh gia Vũ Mạnh Tuấn. Thời điểm đó, con gái cô đã được 8 tháng tuổi. Cô cho biết từng có khoảng thời gian khó khăn khi sinh đầu lòng tại Mỹ vì trong thời gian dịch bệnh diễn biến vô cùng phức tạp. Thời điểm đó, bạn trai của nữ ca sĩ không thể sang để chăm sóc cô và con gái. Giọng ca 9x từng khóc và tủi thân do chịu áp lực tâm lý nặng nề khi chăm sóc ái nữ một mình.

Tháng 3/2022, ca sĩ Tiêu Châu Như Quỳnh bất ngờ công khai hình ảnh bé Minh Anh - con đầu lòng với bạn trai nhiếp ảnh gia Vũ Mạnh Tuấn. Thời điểm đó, con gái cô đã được 8 tháng tuổ Sau gần 1 năm công khai có con gái đầu lòng, cuộc sống của Tiêu Châu Như Quỳnh đã có nhiều thay đổi. Hiện tại, nữ ca sĩ sinh năm 1992 đang có cuộc sống hạnh phúc bên bạn trai là nhiếp ảnh gia Vũ Mạnh Tuấn và con gái. Nữ ca sĩ và gia đình nhỏ thường xuyên di chuyển qua lại giữa Mỹ và Việt Nam. Trên mạng xã hội, cháu gái Lam Trường thường xuyên chia sẻ hình ảnh vui vẻ đưa con gái đi chơi. Bên cạnh đó, Tiêu Châu Như Quỳnh vẫn song song hoạt động nghệ thuật. Nữ ca sĩ và gia đình nhỏ thường xuyên di chuyển qua lại giữa Mỹ và Việt Nam Dương Mỹ Linh Hoa hậu Dương Mỹ Linh mang thai vô cùng kín tiếng. Cô cũng ít chia sẻ đời tư lên mạng xã hội nên nhiều khán giả bất ngờ. Trước đó, siêu mẫu Anh Thư gây chú ý khi đăng tải bài viết thông báo cô bạn thân đã hạ sinh thành công con gái đầu lòng tại Mỹ. Ngoài ra, Anh Thư cũng tiết lộ tên bé là Baby Julian.



Hoa hậu Dương Mỹ Linh mang thai vô cùng kín tiếng. Cô cũng ít chia sẻ đời tư lên mạng xã hội nên nhiều khán giả bất ngờ Siêu mẫu Anh Thư viết: "Chào mừng con yêu Baby Julian đã ra đời khoẻ mạnh bình an. Chúc con luôn ăn ngoan ngủ khoẻ, hạnh phúc và vui vẻ trong tình yêu thương của gia đình. Chúc mừng em gái của chị Dương Mỹ Linh đã vượt cạn thành công. Chúc mừng ba Bảo Anh có thêm thành viên cuộc sống viên mãn đủ đầy. Mong được gặp con yêu và cả nhà mình". Người đẹp lên xe hoa với doanh nhân Tôn Thất Bảo Anh vào ngày 12/12/2022 Dương Mỹ Linh sinh năm 1984, là Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2006. Cô từng làm người mẫu, tham gia đóng MV trước khi sang Mỹ định cư. Người đẹp lên xe hoa với doanh nhân Tôn Thất Bảo Anh vào ngày 12/12/2022. Lễ cưới diễn ra trong không gian riêng tư với số lượng khách mời hạn chế. Cả hai trải qua 4 năm gắn bó trước khi quyết định tổ chức hôn lễ. Lễ cưới diễn ra trong không gian riêng tư với số lượng khách mời hạn chế Maya Đầu năm 2015, ca sĩ Maya cũng bí mật sinh con tại Mỹ. Mãi đến năm 2019, cô mới có những chia sẻ ít ỏi về con và cuộc sống của một người mẹ đơn thân. "Tôi phải để ý tất cả mọi thứ, từ việc con ốm, đưa con đi khám, chăm sóc và dạy dỗ con... Nghệ sĩ thì không có giờ làm cố định, đôi khi sáng đi sớm và đến tận đêm mới về. Đầu năm 2015, ca sĩ Maya cũng bí mật sinh con tại Mỹ. Mãi đến năm 2019, cô mới có những chia sẻ ít ỏi về con và cuộc sống của một người mẹ đơn thân Tôi chỉ chăm sóc được con những lúc rảnh, không thì gọi điện thoại cho con, hỏi thăm bà ngoại xem con đang làm gì, ăn uống ra sao? Con luôn bên cạnh tôi, kể cả khi tôi đi Mỹ hay ở Việt Nam. Tôi cố gắng không chọn những show dài ngày mà chọn những show lẻ để có thêm thời gian chăm sóc con. Tôi nghĩ, một người đàn bà vẫn cần nhất một đứa con. Vất vả thật đấy nhưng tôi không hối hận...." - nữ ca sĩ chia sẻ. Một mình sinh con tại nơi xứ người, không có ai bên cạnh, Maya đã nỗ lực rất lớn mới có thể vượt qua Dù tham gia vào showbiz từ rất sớm với nhiều vai trò người mẫu và ca sĩ nhưng tên tuổi của Maya thực sự nổi tiếng sau khi cô tham gia diễn xuất trong bộ phim điện ảnh “Scandal” của đạo diễn Victor Vũ. Sau thành công của bộ phim, rất nhiều khán giả đã biết đến cô nàng Trà My trong phim, tìm kiếm và nghe những ca khúc của Maya. Tiếp nối thành công, Maya tiếp tục góp mặt trong bộ phim tiếp theo là Cô dâu đại chiến.

Mỹ nhân Việt tự tin diện bikini, khoe bụng phẳng lì sau 1 tháng sinh con Phương Trinh Jolie, Hồ Ngọc Hà, Phương Trinh Jolie… từng khiến công chúng “mắt tròn mắt dẹt” bởi giảm cân thần tốc sau sinh.

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