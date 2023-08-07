Nam chính phim 'Bán chồng' hạnh phúc thông báo vợ đã hạ sinh con trai đầu lòng sau hơn 1 năm kết hôn

Hậu trường 07/08/2023 19:17

Theo tiết lộ, con đầu lòng của nam diễn viên và vợ hot girl được đặt tên ở nhà là Tún. Vợ chồng Anh Tú chưa chọn tên khai sinh cho con.

Sau hơn 1 năm về chung một nhà, Quán quân Cười xuyên Việt 2016 Anh Tú cho biết, bà xã Huyền My đã hạ sinh thành công con trai đầu lòng vào ngày 2/8 ở Nghệ An. Anh Tú kể: "Vợ tôi vỡ ối và sinh thường trong ngày. Mọi việc diễn ra khá suôn sẻ. Quá trình sinh nở My bị đau nhưng cố mạnh mẽ vượt qua. Cô ấy tự cắn đến rách môi khi đau, cương quyết không kêu la. Bà xã nhìn bề ngoài mỏng manh nhưng nghị lực lắm".

Theo tiết lộ, con đầu lòng của nam diễn viên và vợ hot girl được đặt tên ở nhà là Tún. Vợ chồng Anh Tú chưa chọn tên khai sinh cho con. Do Huyền My sinh sớm hơn dự kiến nên anh không thể bên cạnh lúc vợ vượt cạn.

Nam chính phim 'Bán chồng' hạnh phúc thông báo vợ đã hạ sinh con trai đầu lòng sau hơn 1 năm kết hôn - Ảnh 1
Sau hơn 1 năm về chung một nhà, Quán quân Cười xuyên Việt 2016 Anh Tú cho biết, bà xã Huyền My đã hạ sinh thành công con trai đầu lòng vào ngày 2/8 ở Nghệ An

Khi vợ nhập viện, Anh Tú còn ở TP.HCM quay hình một dự án đã nhận từ lâu. "Vợ thiệt thòi vì không có tôi bên cạnh lúc sinh nở, thấy thương lắm. Được lên chức bố, tôi hạnh phúc vô cùng. Tôi vừa hoàn thành mọi việc và xin nghỉ một thời gian để ra Nghệ An chăm sóc bà xã cùng con trai. Hiện tôi muốn thực hiện dự án lớn nhất của mình lúc này là làm cha" - Anh Tú chia sẻ với Ngôi Sao.

Diễn viên Anh Tú cùng vợ dự định sống tại Nghệ An - quê Huyền My một thời gian, đợi con cứng cáp mới trở lại TP.HCM. Anh Tú cho hay: "Từ khi kết hôn, vợ chồng tôi chung sống êm ấm, hạnh phúc. Chúng tôi quan niệm "biết đủ là đủ" và trân trọng từng phút giây, khoảnh khắc được ở bên nhau. Tôi và My đều nghĩ chỉ cần không mưu cầu nhiều thì sẽ có cuộc sống an vui, trọn vẹn".

Nam chính phim 'Bán chồng' hạnh phúc thông báo vợ đã hạ sinh con trai đầu lòng sau hơn 1 năm kết hôn - Ảnh 2
Diễn viên Anh Tú cùng vợ dự định sống tại Nghệ An - quê Huyền My một thời gian, đợi con cứng cáp mới trở lại TP.HCM

Trước đó, khoảng cuối tháng 1, trên trang cá nhân, "cô chủ tiệm nail" Huyền My có bài đăng thông báo mang thai con đầu lòng. Cô viết: "Một năm đọng lại tất cả trong bức ảnh này. 2022 - Song hỷ. Cùng ba mẹ đón 2023 bình an và may mắn hơn em bé nhé". Kèm theo đó là khoảnh khắc cặp vợ chồng trẻ khoe ảnh siêu âm thai nhi. Dưới phần bình luận bài đăng, rất nhiều người vào gửi lời chúc phúc đến họ.

Nam chính phim 'Bán chồng' hạnh phúc thông báo vợ đã hạ sinh con trai đầu lòng sau hơn 1 năm kết hôn - Ảnh 3
Trước 4 tháng lễ cưới diễn ra, Huyền My và Anh Tú cũng đã tổ chức lễ ăn hỏi và hôn lễ lần 1 tại quê nhà của cô dâu tại Nghệ An
Nam chính phim 'Bán chồng' hạnh phúc thông báo vợ đã hạ sinh con trai đầu lòng sau hơn 1 năm kết hôn - Ảnh 4
Anh Tú và Huyền My tổ chức lễ cưới vào ngày 26/9 năm ngoái tại một nhà hàng sang trọng ở Sài Gòn

Anh Tú và Huyền My tổ chức lễ cưới vào ngày 26/9 năm ngoái tại một nhà hàng sang trọng ở Sài Gòn. Ngày vui của đôi trẻ càng thu hút sự chú ý hơn khi có sự góp mặt của rất nhiều tên tuổi đình đám của showbiz Việt như Mạc Văn Khoa, MC Đại Nghĩa, Minh Dự, nghệ sĩ Ngân Quỳnh, Puka,... Trước 4 tháng lễ cưới diễn ra, Huyền My và Anh Tú cũng đã tổ chức lễ ăn hỏi và hôn lễ lần 1 tại quê nhà của cô dâu tại Nghệ An. Khi đó, rất nhiều tên tuổi có tiếng góp mặt như BB Trần, Hải Triều, Quang Trung,...

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