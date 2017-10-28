Những cặp đôi sao Việt kết hôn đã lâu mà chưa có con khiến khán giả cũng sốt ruột

Nhiều sao Việt bây giờ lựa chọn việc có con trước rồi mới kết hôn nhưng cũng có những cặp đôi làm đám cưới đã lâu nhưng vẫn chưa có em bé. Tuy cuộc sống gia đình rất hạnh phúc và có kinh tế khá giả, họ vẫn chưa vội có con mà tập trung vào phát triển dự nghiệp. Điều này khiến ngay cả công chúng cũng mong ngóng ngày các cặp đôi này thông báo tin vui.

Đây là cặp đôi được đánh giá là “trai tài – gái sắc” khi nên duyên vợ chồng, chính thức về chung một nhà vào tháng 4/2016 trong sự chúc phúc của đông đảo bạn bè đồng nghiệp và người hâm mộ. Thúy Diễm và Lương Thế Thành đã có cái kết ngọt ngào sau 4 năm yêu nhau.

Từ đó, người ta thấy hình ảnh của đôi vợ chồng trẻ luôn quấn quít bên nhau, tình tứ và thể hiện niềm hạnh phúc ở mọi nơi. Nhưng người hâm mộ mãi chỉ thấy hình ảnh cả hai chăm chỉ làm việc, xuất hiện trong các chương trình và phim ảnh chứ chưa thông báo tin vui.

Hari Won - Trấn Thành

Chàng MC đa tài và cô ca sĩ mang 2 dòng máu Hàn - Việt này đã kết hôn vào cuối năm 2016. Sau nhiều ồn ào trong chuyện tình cảm, cả Hari Won và Trấn Thành đã cùng xây dựng một gia đình nhỏ đầy tình yêu.

Sau đám cưới, đã có những tin đồn Hari Won mang thai vì vòng hai to bất thường của cô. Tuy nhiên hiện tại cả hai đều chỉ đang tập trung vào phát triển sự nghiệp. Trấn Thành lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất khi tham gia những bộ phim điện ảnh ăn khách, còn Hari Won tiếp tục theo đuổi sự nghiệp ca hát. Nữ ca sĩ hiện tại đã 32 tuổi nên người hâm mộ đang mong chờ tin vui từ phía đôi vợ chồng nổi tiếng này.

Lê Thúy - Đỗ An

Lê Thúy là người mẫu quen mặt của sàn diễn thời trang trong nước và cả quốc tế. Sở hữu chiều cao vượt trội nhưng lại quá gầy cùng gương mặt góc cạnh, nhiều người đùa rằng Lê Thúy “không khác gì đàn ông”. Nhưng rồi cô công khai tình cảm và kết hôn với bạn trai Việt kiều Đỗ An điển trai, lịch lãm khiến nhiều người bất ngờ và ngưỡng mộ.

Một đám cưới ấm cúng đã diễn ra vào cuối tháng 12/2014, minh chứng cho tình yêu chân thành của cả hai. Từ đó, Lê Thúy thường chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc bên chồng và nhan sắc của cô cũng ngày càng “lên hương”.

Đã được gần 3 năm về chung một nhà, hiện cả Lê Thúy và chồng đều rất mong ngóng có con đầu lòng.

Ca sĩ Thanh Ngọc và chồng

Là thành viên trong nhóm nhạc Mây Trắng nổi tiếng một thời, vào năm 2011 cô thông báo kết hôn với bác sĩ Đức Thiệp. Sau khi kết hôn, Thanh Ngọc nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ chồng cho hoạt động nghệ thuật. Cả hai vợ chồng rất tình cảm bên nhau trong các sự kiện và ngoài đời thường.

Nhưng mãi mà cả hai vẫn chưa có “Trái ngọt” dù đã hơn 6 năm kết hôn. Mặc dù cuộc sống vợ chồng hạnh phúc là vậy nhưng cái duyên làm mẹ vẫn chưa đến với nữ ca sĩ xinh đẹp này.