Những cặp đôi sao Việt kết hôn đã lâu mà chưa có con khiến khán giả cũng sốt ruột

Hậu trường 28/10/2017 14:35

Mặc dù đã về chung một nhà từ lâu nhưng những cặp đôi này vẫn mãi chưa thông báo tin vui đến công chúng.

Nhiều sao Việt bây giờ lựa chọn việc có con trước rồi mới kết hôn nhưng cũng có những cặp đôi làm đám cưới đã lâu nhưng vẫn chưa có em bé. Tuy cuộc sống gia đình rất hạnh phúc và có kinh tế khá giả, họ vẫn chưa vội có con mà tập trung vào phát triển dự nghiệp. Điều này khiến ngay cả công chúng cũng mong ngóng ngày các cặp đôi này thông báo tin vui.

Thúy Diễm – Lương Thế Thành

Đây là cặp đôi được đánh giá là “trai tài – gái sắc” khi nên duyên vợ chồng, chính thức về chung một nhà vào tháng 4/2016 trong sự chúc phúc của đông đảo bạn bè đồng nghiệp và người hâm mộ. Thúy Diễm và Lương Thế Thành đã có cái kết ngọt ngào sau 4 năm yêu nhau.

Những cặp đôi sao Việt kết hôn đã lâu mà chưa có con khiến khán giả cũng sốt ruột - Ảnh 1
Lương Thế Thành và Thúy Diễm hạnh phúc trong lễ cưới - Ảnh: Internet

Từ đó, người ta thấy hình ảnh của đôi vợ chồng trẻ luôn quấn quít bên nhau, tình tứ và thể hiện niềm hạnh phúc ở mọi nơi. Nhưng người hâm mộ mãi chỉ thấy hình ảnh cả hai chăm chỉ làm việc, xuất hiện trong các chương trình và phim ảnh chứ chưa thông báo tin vui.

Những cặp đôi sao Việt kết hôn đã lâu mà chưa có con khiến khán giả cũng sốt ruột - Ảnh 2

Những cặp đôi sao Việt kết hôn đã lâu mà chưa có con khiến khán giả cũng sốt ruột - Ảnh 3

Những cặp đôi sao Việt kết hôn đã lâu mà chưa có con khiến khán giả cũng sốt ruột - Ảnh 4
Đôi vợ chồng trẻ có rất nhiều khoảnh khắc tình tứ bên nhau - Ảnh: Internet

Những cặp đôi sao Việt kết hôn đã lâu mà chưa có con khiến khán giả cũng sốt ruột - Ảnh 5
Khán giả vẫn mong ngóng từng ngày được nhìn mặt con đầu lòng của cặp đôi này - Ảnh: Internet

Hari Won - Trấn Thành

Chàng MC đa tài và cô ca sĩ mang 2 dòng máu Hàn - Việt này đã kết hôn vào cuối năm 2016. Sau nhiều ồn ào trong chuyện tình cảm, cả Hari Won và Trấn Thành đã cùng xây dựng một gia đình nhỏ đầy tình yêu.

Những cặp đôi sao Việt kết hôn đã lâu mà chưa có con khiến khán giả cũng sốt ruột - Ảnh 6
Trấn Thành và Hari Won mỉm cười hạnh phúc khi sau bao sóng gió họ cũng được ở bên nhau - Ảnh: Internet

Sau đám cưới, đã có những tin đồn Hari Won mang thai vì vòng hai to bất thường của cô. Tuy nhiên hiện tại cả hai đều chỉ đang tập trung vào phát triển sự nghiệp. Trấn Thành lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất khi tham gia những bộ phim điện ảnh ăn khách, còn Hari Won tiếp tục theo đuổi sự nghiệp ca hát. Nữ ca sĩ hiện tại đã 32 tuổi nên người hâm mộ đang mong chờ tin vui từ phía đôi vợ chồng nổi tiếng này. 

Những cặp đôi sao Việt kết hôn đã lâu mà chưa có con khiến khán giả cũng sốt ruột - Ảnh 7

Những cặp đôi sao Việt kết hôn đã lâu mà chưa có con khiến khán giả cũng sốt ruột - Ảnh 8

Những cặp đôi sao Việt kết hôn đã lâu mà chưa có con khiến khán giả cũng sốt ruột - Ảnh 9
Cả hai rất thân mật khi xuất hiện chung trong các sự kiện - Ảnh: Internet

Những cặp đôi sao Việt kết hôn đã lâu mà chưa có con khiến khán giả cũng sốt ruột - Ảnh 10
Em bé của Trấn Thành và Hari Won sẽ là nhóc tì hot nhất showbiz Việt - Ảnh: Internet

Lê Thúy - Đỗ An

Lê Thúy là người mẫu quen mặt của sàn diễn thời trang trong nước và cả quốc tế. Sở hữu chiều cao vượt trội nhưng lại quá gầy cùng gương mặt góc cạnh, nhiều người đùa rằng Lê Thúy “không khác gì đàn ông”. Nhưng rồi cô công khai tình cảm và kết hôn với bạn trai Việt kiều Đỗ An điển trai, lịch lãm khiến nhiều người bất ngờ và ngưỡng mộ. 

Những cặp đôi sao Việt kết hôn đã lâu mà chưa có con khiến khán giả cũng sốt ruột - Ảnh 11
Lê Thúy đẹp rạng ngời trong lễ cưới với chồng điển trai - Ảnh: Internet

Một đám cưới ấm cúng đã diễn ra vào cuối tháng 12/2014, minh chứng cho tình yêu chân thành của cả hai. Từ đó, Lê Thúy thường chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc bên chồng và nhan sắc của cô cũng ngày càng “lên hương”.

Những cặp đôi sao Việt kết hôn đã lâu mà chưa có con khiến khán giả cũng sốt ruột - Ảnh 12

Những cặp đôi sao Việt kết hôn đã lâu mà chưa có con khiến khán giả cũng sốt ruột - Ảnh 13
Lê Thúy và Đỗ An luôn tình tứ với nhau trong mọi hoàn cảnh khiến nhiều người không khỏi ghen tị với hạnh phúc của cặp đôi này - Ảnh: Internet

Đã được gần 3 năm về chung một nhà, hiện cả Lê Thúy và chồng đều rất mong ngóng có con đầu lòng.

Những cặp đôi sao Việt kết hôn đã lâu mà chưa có con khiến khán giả cũng sốt ruột - Ảnh 14
Cặp đôi này vẫn đang mong chờ con đầu lòng sau một thời gian dài kết hôn - Ảnh: Internet

Ca sĩ Thanh Ngọc và chồng

Là thành viên trong nhóm nhạc Mây Trắng nổi tiếng một thời, vào năm 2011 cô thông báo kết hôn với bác sĩ Đức Thiệp. Sau khi kết hôn, Thanh Ngọc nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ chồng cho hoạt động nghệ thuật. Cả hai vợ chồng rất tình cảm bên nhau trong các sự kiện và ngoài đời thường. 

Những cặp đôi sao Việt kết hôn đã lâu mà chưa có con khiến khán giả cũng sốt ruột - Ảnh 15
Nữ ca sĩ Thanh Ngọc và chồng trong lễ cưới - Ảnh: Internet

Nhưng mãi mà cả hai vẫn chưa có “Trái ngọt” dù đã hơn 6 năm kết hôn. Mặc dù cuộc sống vợ chồng hạnh phúc là vậy nhưng cái duyên làm mẹ vẫn chưa đến với nữ ca sĩ xinh đẹp này.

Những cặp đôi sao Việt kết hôn đã lâu mà chưa có con khiến khán giả cũng sốt ruột - Ảnh 16

Những cặp đôi sao Việt kết hôn đã lâu mà chưa có con khiến khán giả cũng sốt ruột - Ảnh 17
Chồng của Thanh Ngọc luôn cùng cô xuất hiện trong các sự kiện khiến nhiều người ngưỡng mộ cuộc sống hạnh phúc của cả hai - Ảnh: Internet

Những cặp đôi sao Việt kết hôn đã lâu mà chưa có con khiến khán giả cũng sốt ruột - Ảnh 18
Gia đình của nữ ca sĩ xinh đẹp vẫn đang mong ngóng tiếng cười của trẻ thơ từng ngày - Ảnh: Internet

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