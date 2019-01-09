Nhức mắt vì Hồ Ngọc Hà 'mặc như không' lộ gần hết cơ thể trên sàn catwalk

Hậu trường 09/01/2019 12:56

Trong bộ váy xuyên thấu màu da lộ 80% cơ thể, Hồ Ngọc Hà tự tin sải những bước catwalk điêu luyện trên sàn diễn thời trang.

Tối 8/1, nhà thiết kế Lý Quý Khánh đã tổ chức buổi trình diễn bộ sưu tập mới nhân kỷ niệm 10 năm làm nghề. Đông đảo sao Việt và bạn bè trong giới đã đến chúc mừng bạn thân Hồ Ngọc Hà. Và như thường lệ, người mở màn cho show này chính là 'Nữ hoàng giải trí', đồng thời cô cũng là Vedette của đêm tiệc thời trang hoành tráng trên.

Ngay khi vừa bước ra, Hồ Ngọc Hà đã khiến nhiều người choáng váng bởi bộ trang phục trong suốt ôm sát cơ thể mỏng manh. Chất liệu của bộ váy này là dạng lưới xuyên thấu khiến "Nữ hoàng giải trí" gần như lộ gần hết da thịt. 

Nhức mắt vì Hồ Ngọc Hà 'mặc như không' lộ gần hết cơ thể trên sàn catwalk - Ảnh 1
Hồ Ngọc Hà gây choáng khi xuất hiện với bộ váy xuyên thấu lộ nhiều da thịt - Ành: Internet
Nhức mắt vì Hồ Ngọc Hà 'mặc như không' lộ gần hết cơ thể trên sàn catwalk - Ảnh 2
Bộ trang phục với thiết kế hở bạo chỉ che được một số điểm nhạy cảm trên cơ thể Hồ Ngọc Hà - Ành: Internet
Nhức mắt vì Hồ Ngọc Hà 'mặc như không' lộ gần hết cơ thể trên sàn catwalk - Ảnh 3
'Nữ hoàng giải trí' được khen catwalk điêu luyện không thua gì siêu mẫu hạng A - Ành: Internet

Ngoài một số chỗ nhạy cảm được che lại bằng các chất liệu màu da thì Hồ Ngọc Hà đã phô trọn đường cong cơ thể dưới ánh đèn sân khấu. Tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận giọng ca Cả một trời thương nhớ có phong thái catwalk hết sức chuyên nghiệp. Người đẹp Quảng Bình tự tin sải những bước dài thể hiện đăng cấp không thể lẫn vào đâu giữa một rừng mẫu đẹp ngời ngời.

Bị soi mói cố tình đặt "chủ sở hữu" với Kim Lý, Hồ Ngọc Hà bình thản nói thế này

Bị soi mói cố tình đặt "chủ sở hữu" với Kim Lý, Hồ Ngọc Hà bình thản nói thế này

"Tại sao phải nói là: Hà Hồ sốt ruột thế này thế kia? Thậm chí khi Hà đứng bằng 1 cái dáng rất khó rồi bám vào người bạn trai mà cũng bị bảo rằng cố tình khẳng định mình là chủ sở hữu" - Hồ Ngọc Hà hài hước chia sẻ.

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