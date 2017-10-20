Nhật ký với nội dung khiến nhiều người giật mình của Phương Mỹ Chi bị chị gái công khai trên Facebook

Nhật ký của Phương Mỹ Chi bất ngờ bị đăng tải trên mạng xã hội và được lan truyền với tốc độ chóng mặt bởi những dòng chia sẻ có nội dung khiến ai cũng phải giật mình.

Mới đây, trong lúc dọn dẹp bàn học, một người chị đã vô tình phát hiện cuốn nhật ký của Phương Mỹ Chi. Vì tò mò nên người này đã đọc vài trang nhật ký, thậm chí còn chụp hình và khoe nội dung bên trong lên trang Facebook thu hút nhiều sự chú ý từ cư dân mạng. Cụ thể, người đọc trộm nhật ký viết: "Người chị đang thu dọn bàn học. Vô tình chỉ là vô tình thôi nha! Người chị thấy quyển sổ ngay góc bàn. Vô tình chỉ là vô tình thôi nha! Người chị đọc trộm vài trang!

Biết là vô tình, biết đọc trộm nhật ký là xấu tính, nhưng thôi chịu bị giận tí, up lên khoe với mọi người luôn. Cô bé năm 10 tuổi cho đến 4 năm sau kể từ khi bước vào nghệ thuật. Cứ nghĩ còn quá nhỏ nên chắc sẽ không thấu hiểu được hết thế nào là tình cảm khán giả dành cho mình, cũng vì bé chưa từng chia sẻ những điều này với gia đình nên cũng nghĩ bé hẳn là vô tư. Nhưng hôm nay mới biết, những buồn vui hạnh phúc bé đều cất hết vào đây. Và còn nữa những trang nhật ký phía sau, mình sẽ cố thuyết phục bé, kể 1 phần cảm xúc đó trong buổi mini show 4/11 sắp tới. Những cảm nhận chân thật mà chỉ có những ai thưởng thức đêm nhạc mới có thể được nghe những chia sẻ đó".

Đọc những dòng nhật ký của giọng ca Quê em mùa nước lũ, không ít người giật mình khi một cô bé mới 10 tuổi đã có những suy nghĩ và cảm nhận về cuộc sống vô cùng chín chắn. Sau khi được đăng tải, những hình ảnh hiếm hoi về nhật ký của Á quân Giọng hát Việt nhí 2013 đã khiến cư dân mạng quan tâm và để lại nhiều khen ngợi. Một số bình luận nổi bật như: "Con nít dễ thương, mong bé được bình an tương lai thành công rực rỡ", "Tự nhiên đang vui, vào đọc nhật ký của bé làm nước mắt cứ trào ra" hay "Chúc con ngày càng thành công trên con đường nghệ thuật"...