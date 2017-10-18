Lộ mức cát sê 'khủng' Phương Mỹ Chi biểu diễn tại casino Mỹ, vượt cả mức giá Quang Lê

Giải trí 18/10/2017 11:34

Quang Lê gây sốc khi tiết lộ mức cát sê của Phương Mỹ Chi khi sang Mỹ biểu diễn. Theo nam ca sĩ thì mức thù lao của "Chị Bảy" lên đến 6.000 USD, tương đương hơn 130 triệu đồng.

Chiều 17/10, Phương Mỹ Chi đã có buổi giới thiệu album Thương về miền Trung và minishow riêng trong một không gian ấm cúng tại TP.HCM. Tại buổi họp báo, ca sĩ Quang Lê đã có mặt từ sớm để ủng hộ con gái nuôi. 

Giọng ca Sầu tím thiệp hồng cho biết, sau khi Phương Mỹ Chi hoàn thành minishow, anh sẽ đưa con gái nuôi sang Mỹ lưu diễn tại nhiều casino lớn ở nước này.

Lộ mức cát sê 'khủng' Phương Mỹ Chi biểu diễn tại casino Mỹ, vượt cả mức giá Quang Lê - Ảnh 1
Quang Lê có mặt từ sớm để ủng hộ con gái nuôi ra mắt album Thương về miền Trung và minishow riêng - Ảnh: Internet

Theo Dân Việt, nam ca sĩ cũng cho biết thêm, mức cát sê mà chị Bảy nhận được trong mỗi show lên đến hơn 130 triệu đồng. Theo Quang Lê, đây là mức giá khá cao, ngang với các ngôi sao hạng A khi sang Mỹ biểu diễn.

Khi nhận được nhiều ý kiến trái chiều về việc đưa con gái nuôi đi biểu diễn trong các sòng bạc, Quang Lê lên tiếng giải thích: Khu vực sân khấu ở các casino tách biệt hoàn toàn với khu vực chơi bài. Theo anh, những sân khấu như vậy là nơi vô cùng an toàn với hệ thống âm thanh ánh sáng bậc nhất mà bất kỳ ca sĩ nào cũng muốn được biểu diễn.

Lộ mức cát sê 'khủng' Phương Mỹ Chi biểu diễn tại casino Mỹ, vượt cả mức giá Quang Lê - Ảnh 2
Quang Lê tiết lộ sau khi hoàn thành minishow, nam ca sĩ sẽ đưa con gái nuôi sang Mỹ biểu diễn - Ảnh: Internet

Do đó, khán giả có thể yên tâm rằng giọng ca Quê em mùa nước lũ sẽ được biểu diễn ở một sân khấu lớn với mức an toàn cao. Đặc biệt, sau 3 show diễn ở Mỹ, Quang Lê sẽ sắp xếp cho con gái nuôi nghỉ ngơi, mua sắm, du lịch.

Lộ mức cát sê 'khủng' Phương Mỹ Chi biểu diễn tại casino Mỹ, vượt cả mức giá Quang Lê - Ảnh 3
Sau khi bước ra từ cuộc thi Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên, cuộc sống của Phương Mỹ Chi thay đổi rất nhiều - Ảnh: Internet

Lộ mức cát sê 'khủng' Phương Mỹ Chi biểu diễn tại casino Mỹ, vượt cả mức giá Quang Lê - Ảnh 4
"Chị Bảy" được Quang Lê nhận làm con nuôi và thường xuyên hát song ca cùng nhau - Ảnh: Internet

Lộ mức cát sê 'khủng' Phương Mỹ Chi biểu diễn tại casino Mỹ, vượt cả mức giá Quang Lê - Ảnh 5
Có thể thấy, giọng ca Quê em mùa nước lũ đã thay đổi rất nhiều từ ngoại hình cho đến cách ăn mặc - Ảnh: Internet

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