Cô Út Phương Mỹ Chi nhận con gái nuôi người mẫu Xuân Lan làm đệ tử: Để lãng quên cháu gái?

Hậu trường 06/10/2017 19:15

Mới đây, cô Út Phương Mỹ Chi rưng rưng khi từ chối chia sẻ về cháu gái của mình trong buổi họp báo ra mắt album của bé Võ Khánh Ngọc - con gái nuôi của người mẫu Xuân Lan.

Cô út của Phương Mỹ Chi, Phương Quế Như, được khán giả biết đến khi cháu gái tham gia cuộc thi Giọng hát Việt nhí 2013 bởi cô chính là người đã dạy cô bé hát dân ca.

Tuy nhiên, cách đây không lâu, Phương Mỹ Chi bị chính cô Út tố là người vô ơn làm xôn xao dư luận trong suốt một thời gian dài.

Cô Út Phương Mỹ Chi nhận con gái nuôi người mẫu Xuân Lan làm đệ tử: Để lãng quên cháu gái? - Ảnh 1
Cô Út của Á quân Giọng hát Việt nhí 2013 tố cháu gái là người sống vô ơn trên báo chí cách đây không lâu - Ảnh: Internet

Sau lùm xùm với cháu gái, mới đây, cô Út giọng ca Quê em mùa nước lũ đã quyết định nhận lời góp giọng và chỉ dạy cho giọng ca nhí Võ Khánh Ngọc - con gái nuôi của người mẫu Xuân Lan.

Cô Út Phương Mỹ Chi nhận con gái nuôi người mẫu Xuân Lan làm đệ tử: Để lãng quên cháu gái? - Ảnh 2
Cô Út Phương Quế Như và bé Khánh Ngọc song ca 2 trong 4 ca khúc của album - Ảnh: Internet

Khi nhận được thắc mắc của nhiều người về câu chuyện ồn ào gần đây với cháu gái cũng như việc ra mắt sản phẩm mới cùng ca sĩ nhí khác, cô Út Phương Mỹ Chi từ chối trả lời.

Phương Quế Mai rưng rưng chia sẻ với Dân Trí: "Chuyện của tôi và cháu Phương Mỹ Chi buồn, không được vui nên tôi xin phép không nhắc lại chuyện cũ".

Cô Út Phương Mỹ Chi nhận con gái nuôi người mẫu Xuân Lan làm đệ tử: Để lãng quên cháu gái? - Ảnh 3
Cô Út Phương Mỹ Chi không muốn nhắc đến mâu thuẫn với gia đình cháu gái trong thời gian vừa qua - Ảnh: Internet

Võ Khánh Ngọc được biết đến là một cô bé 9 tuổi đa tài với hàng loạt các danh hiệu trong nhiều bộ môn nghệ thuật. Cô bé từng giành 5 giải vàng, 3 giải bạc tại Giải khiêu vũ Thể thao tỉnh Đồng Nai mở rộng và cúp Khánh Thi năm 2016 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Con gái nuôi Xuân Lan cho biết: “Trước kia con chỉ có đam mê với dancesport, nhưng từ khi gặp mẹ Xuân Lan, con có thêm nhiều cơ hội để phát triển và thử sức mình ở những môn nghệ thuật khác".

Cô Út Phương Mỹ Chi nhận con gái nuôi người mẫu Xuân Lan làm đệ tử: Để lãng quên cháu gái? - Ảnh 4
Con gái Xuân Lan cảm ơn mẹ nuôi đã cho mình cơ hội được thử sức với những môn nghệ thuật khác - Ảnh: Internet

Cô Út của Phương Mỹ Chi được người mẫu Xuân Lan mời về dạy cho Khánh Ngọc hát dân ca. Để tri ân cô giáo của con gái, cựu người mẫu đã mời cô Phương Quế Mai cùng thu âm trong sản phẩm âm nhạc mang giai điệu dân ca của Khánh Ngọc.

Chia sẻ về lần hợp tác với bé Khánh Ngọc, Phương Quế Như cho hay: "Chỉ cần cô bé thích hát dòng nhạc dân ca đó thì tôi sẽ dạy hết lòng mà không tính chi phí hay công lao gì hết. Miễn làm sao con hát thiệt là hay là tôi vui rồi".

Cô Út Phương Mỹ Chi nhận con gái nuôi người mẫu Xuân Lan làm đệ tử: Để lãng quên cháu gái? - Ảnh 5
Cô Phương Quế Như sẵn sàng chỉ dạy cho Khánh Ngọc mà không cần tính phí hay công lao - Ảnh: Internet

Album Nhớ mẹ thương ngoại của bé Võ Khánh Ngọc hầu hết đều nói về tình cảm của người mẹ, người bà Việt Nam luôn hy sinh và hết lòng vì con, vì cháu. Đây cũng như một món quà mà giọng ca nhí và cả ê kíp thực hiện muốn dành cho những người phụ nữ nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 tới đây.

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