Tuy nhiên, cách đây không lâu, Phương Mỹ Chi bị chính cô Út tố là người vô ơn làm xôn xao dư luận trong suốt một thời gian dài.

Cô út của Phương Mỹ Chi, Phương Quế Như, được khán giả biết đến khi cháu gái tham gia cuộc thi Giọng hát Việt nhí 2013 bởi cô chính là người đã dạy cô bé hát dân ca.

Sau lùm xùm với cháu gái, mới đây, cô Út giọng ca Quê em mùa nước lũ đã quyết định nhận lời góp giọng và chỉ dạy cho giọng ca nhí Võ Khánh Ngọc - con gái nuôi của người mẫu Xuân Lan.

Khi nhận được thắc mắc của nhiều người về câu chuyện ồn ào gần đây với cháu gái cũng như việc ra mắt sản phẩm mới cùng ca sĩ nhí khác, cô Út Phương Mỹ Chi từ chối trả lời.

Phương Quế Mai rưng rưng chia sẻ với Dân Trí: "Chuyện của tôi và cháu Phương Mỹ Chi buồn, không được vui nên tôi xin phép không nhắc lại chuyện cũ".

Võ Khánh Ngọc được biết đến là một cô bé 9 tuổi đa tài với hàng loạt các danh hiệu trong nhiều bộ môn nghệ thuật. Cô bé từng giành 5 giải vàng, 3 giải bạc tại Giải khiêu vũ Thể thao tỉnh Đồng Nai mở rộng và cúp Khánh Thi năm 2016 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Con gái nuôi Xuân Lan cho biết: “Trước kia con chỉ có đam mê với dancesport, nhưng từ khi gặp mẹ Xuân Lan, con có thêm nhiều cơ hội để phát triển và thử sức mình ở những môn nghệ thuật khác".

Cô Út của Phương Mỹ Chi được người mẫu Xuân Lan mời về dạy cho Khánh Ngọc hát dân ca. Để tri ân cô giáo của con gái, cựu người mẫu đã mời cô Phương Quế Mai cùng thu âm trong sản phẩm âm nhạc mang giai điệu dân ca của Khánh Ngọc.

Chia sẻ về lần hợp tác với bé Khánh Ngọc, Phương Quế Như cho hay: "Chỉ cần cô bé thích hát dòng nhạc dân ca đó thì tôi sẽ dạy hết lòng mà không tính chi phí hay công lao gì hết. Miễn làm sao con hát thiệt là hay là tôi vui rồi".

Album Nhớ mẹ thương ngoại của bé Võ Khánh Ngọc hầu hết đều nói về tình cảm của người mẹ, người bà Việt Nam luôn hy sinh và hết lòng vì con, vì cháu. Đây cũng như một món quà mà giọng ca nhí và cả ê kíp thực hiện muốn dành cho những người phụ nữ nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 tới đây.