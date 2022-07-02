Nhân vật của Hồng Đăng trong Thương Ngày Nắng Về sẽ bị sửa đổi?

Hậu trường 02/07/2022 22:12

Vì bộ phim Thương Ngày Nắng Về vẫn chưa được đóng máy nên "số phận" Đức (vai diễn của Hồng Đăng) có thể sẽ phải đối diện với việc sẽ bị thay đổi để phù hợp với tình hình hiện nay.

Sáng ngày 1/7, Đài truyền hình Việt Nam (VTV) bất ngờ có thông báo về việc gỡ bỏ toàn bộ hình ảnh, chương trình có mặt Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh đã khiến cho khán giả của Thương Ngày Nắng Về lo sợ phim sẽ bị buộc dừng phát sóng. 

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Thông tin Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh có vướng vào một vụ lùm xùm tại Tây Ban Nha khiến dư luận xôn xao - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, trích đoạn tập mới nhất của Thương Ngày Nắng Về phần 2 vẫn được nhà đài tung ra như ngầm khẳng định rằng phim sẽ tiếp tục phát sóng bình thường. Điều này khiến nhiều người theo dõi thở phào nhẹ nhõm vì bộ phim này đang đi vào hồi kết.

Tuy vậy, theo nguồn tin từ Tiền Phong, Thương Ngày Nắng Về vẫn sẽ được phát sóng như lịch chiếu từ trước, nhưng sẽ có một sự thay đổi trong kịch bản để phù hợp hơn với hoàn cảnh hiện nay.

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Trích đoạn tập mới nhất của Thương Ngày Nắng Về phần 2 vẫn được nhà đài tung ra như ngầm khẳng định rằng phim sẽ tiếp tục phát sóng bình thường - Ảnh: Internet

Nguồn tin này cho biết, vì Thương Ngày Nắng Về vẫn chưa đóng máy và nhân vật Đức của Hồng Đăng vẫn chưa hết vai, nhưng vai diễn này sẽ bị thay đổi số phận bởi có thông tin Hồng Đăng sẽ không thể từ nước ngoài về kịp dự kiến. Vì vậy, e-kip sản xuất phim buộc phải thay đổi kịch bản trong những tập tiếp theo của phim.

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Kịch bản của Thương Ngày Nắng Về có thể sẽ bị sửa đổi - Ảnh: Internet

Trước đó, khi trả lời phỏng vấn của Dân Trí về "số phận" của Thương Ngày Nắng Về, BTV Diễm Quỳnh - Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình VFC - Đài Truyền hình Việt Nam cho hay: "Về bộ phim "Thương ngày nắng về", hiện chúng tôi vẫn đang trong quá trình sản xuất phim và lịch phát sóng vẫn diễn ra theo sự phân công của lãnh đạo Đài.

Cho đến thời điểm hiện tại, chúng tôi không nhận được bất cứ thông tin nào từ lãnh đạo Đài về việc thay đổi lịch phát sóng". Bên cạnh đó, BTV Diễm Quỳnh cũng từ chối bình luận về việc đã liên lạc được với nam diễn viên Hồng Đăng hay chưa.

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Từ khóa:   Hồng Đăng Hồ Hoài Anh Thương Ngày Nắng Về

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