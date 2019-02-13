Nhan sắc của vợ bị dân mạng chê bai, phán xét, diễn viên Mạnh Trường đáp trả cực khôn khéo

Hậu trường 13/02/2019 17:01

Dù mọi người có chê bai thì Mạnh Trường vẫn khẳng định, vợ là cô gái xinh đẹp nhất mà anh lựa chọn theo đuổi.

Mạnh Trường là diễn viên trẻ khá quen thuộc với khán giả truyền hình. Với diện mạo điển trai, ông bố hai con được nhiều đạo diễn giao cho hàng loạt vai diễn ấn tượng. Nhờ lối diễn xuất đa dạng, thông minh nên tên tuổi của Mạnh Trường đã được công chúng cả nước biết đến và yêu mến nhiều hơn.

Nhan sắc của vợ bị dân mạng chê bai, phán xét, diễn viên Mạnh Trường đáp trả cực khôn khéo - Ảnh 1
Ngoại hình nổi bật cùng gương mặt điển trai đã giúp Mạnh Trường thành công khi rẽ từ nghiệp người mẫu sang diễn xuất - Ảnh: FBNV

Cũng như nhiều nghệ sĩ khác, càng nổi tiếng thì cuộc sống đời tư của chàng diễn viên điển trai càng nhận được sự quan tâm, theo dõi sát sao của người hâm mộ. Anh không ít lần trở thành chủ đề bàn tán của dư luận, đặc biệt là khi kết hôn và sinh con khá sớm. Chưa hết, bà xã Mạnh Trường - Lan Phương cũng rơi vào tầm ngắm của dân mạng. Vì lấy chồng điển trai và nổi tiếng nên nhan sắc của bà mẹ hai con nhiều lần bị chê bai, phán xét.

Nhan sắc của vợ bị dân mạng chê bai, phán xét, diễn viên Mạnh Trường đáp trả cực khôn khéo - Ảnh 2
Không chỉ là vợ, Lan Phương còn là người bạn đồng hành và đứng sau sự nghiệp thành công hiện tại của chồng - Ảnh: FBNV

Trước sự phán xét của dư luận, Mạnh Trường vẫn không mảy may để tâm. Anh tập trung toàn bộ thời gian lo cho sự nghiệp và vun vén tổ ấm nhỏ của mình.

Thế nhưng mới đây, nam diễn viên bất ngờ đăng tải status dài viết về vợ. Theo đó, ông bố hai con khẳng định chắc nịch rằng dù mọi người có phán xét hay suy nghĩ ra sao thì trong mắt anh, vợ là cô gái đẹp nhất.

Mạnh Trường viết: “Nhiều người từng phán xét ngoại hình của em, rằng tôi đáng lẽ phải có một người vợ xinh đẹp hơn, tôi vẫn luôn tin em là cô gái đẹp nhất mà tôi đã theo đuổi và lựa chọn. Chính em cũng đã cho tình yêu của chúng ta một cơ hội khi ngày ấy em từ bỏ cuộc sống định cư nước ngoài, từ bỏ những cơ hội lớn của cuộc đời em, chỉ để quay trở lại và bảo: ‘Em không thể xa anh được’. Có lẽ, tôi mới thật là người may mắn khi được đồng hành với em bao năm qua”.

Nhan sắc của vợ bị dân mạng chê bai, phán xét, diễn viên Mạnh Trường đáp trả cực khôn khéo - Ảnh 3
Hiện Mạnh Trường - Lan Phương đã có tổ ấm hạnh phúc đủ nếp đủ tẻ - Ảnh: FBNV

Với Mạnh Trường, cuộc sống hạnh phúc hiện tại là minh chứng rõ nhất cho tình yêu của anh và vợ. Đây có lẽ là cách đáp trả thông minh nhất mà nam diễn viên gửi đến những ai phán xét về sự chênh lệch nhan sắc của vợ chồng anh.

“Ai không hiểu và có suy nghĩ của riêng họ, nhưng yêu em và cùng em vượt qua những khó khăn thử thách, những lời dị nghị miệng đời, đó mới chính là thành quả lớn nhất của tôi ở quá khứ, hiện tại và cả tương lai nữa”, Mạnh Trường khẳng định.

Mạnh Trường: 'Nếu chỉ có mã đẹp trai, khán giả chán tôi lâu rồi'

Mạnh Trường: 'Nếu chỉ có mã đẹp trai, khán giả chán tôi lâu rồi'

Nam diễn viên cho biết nếu chỉ mang "cái mã đẹp trai" lên màn ảnh thì khán giả sẽ chán ngay từ bộ phim thứ hai. Do vậy, ngoại hình chỉ chiếm 50%, còn lại vẫn phải là diễn xuất.

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