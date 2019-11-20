Nhân dịp 20/11, Dương Triệu Vũ gửi lời tri ân đến 'người thầy' Mr Đàm sau 15 năm dìu dắt

Trên trang cá nhân, ca sĩ Dương Triệu Vũ viết dòng tâm sự đầy cảm xúc gửi đến Đàm Vĩnh Hưng nhân dịp 20/11. Em trai Hoài Linh gửi lời cảm ơn đến "Ông hoàng nhạc Việt" vì đã chỉ dạy và nâng đỡ suốt 15 năm qua. Mr Đàm là một người anh, tri kỷ và một người thầy đặc biệt đã đóng góp rất lớn cho thành công của Dương Triệu Vũ hiện tại.

Vũ vẫn còn nhớ cách đây 15 năm khi lần đầu tiên về Việt Nam. Hình ảnh anh Hưng đứng trên sân khấu tỏa sáng dưới ánh đèn tròn châu sa rực rỡ rất uy quyền, đó là một trong những hình ảnh đẹp nhất trong trí nhớ của Vũ về anh Hưng. Nó là nguồn cảm hứng vô cùng lớn khiến Vũ luôn thôi thúc bản thân mình để một ngày có thể đứng ở vị trí đó. Và trong suốt những năm tháng non nớt chập chững vào nghề ấy, Vũ luôn có anh Hưng bảo vệ…

Mr Đàm là một người thầy vô cùng đặc biệt của em trai Hoài Linh - Ảnh: FB

Cảm giác anh Hưng giống như “gà mẹ” sẵn sàng giang đôi cánh bảo vệ đám gà con mỗi khi có diều hâu xuất hiện mà chẳng cần biết mình sẽ sống hay chết. Thậm chí cho tới bây giờ mỗi người có một vị trí riêng, nhưng mỗi lần đứng trên sân khấu cùng anh Hưng Vũ vẫn luôn có cảm giác nhỏ bé, an toàn bởi chỉ cần có anh Hưng, điều duy nhất mình cần phải làm là chỉ cần hát vì cho dù trời long đất lở thì vẫn có anh ở đó sẵn sàng che chắn. Và có thể trên con đường nghệ thuật còn quá nhiều những chông gai, Vũ vẫn tin sẽ luôn có anh Hưng đồng hành”.