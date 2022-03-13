Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Sau ly hôn, tôi trầm cảm, lo lắng tột độ, khó khăn vô cùng

Hậu trường 13/03/2022 14:12

"Sau khoảng thời gian khó khăn để ổn định lại tinh thần và công việc, bây giờ tôi đang rất tự chủ, chủ động, thoải mái trong sự nghiệp, tinh thần và tất cả mọi việc" – nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nói.

Mới đây, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung góp mặt với vai trò khách mời trong chương trình "Gõ cửa thăm nhà" vừa mới lên sóng. Tại đây, tác giả của nhiều bài hit lớn như Nhật ký của mẹ, Chiếc khăn gió ấm, Pha lê tím,… có những chia sẻ về cuộc sống hiện tại sau khi ly hôn vợ.

Anh tâm sự tại chương trình:"Thành công rực rỡ trên con đường sự nghiệp, nhưng hôn nhân của tôi lại không được trọn vẹn. Tháng 8/2020, tôi ly hôn vợ sau 8 năm chung sống. Tôi hiện tại đang sống một mình tại căn hộ chung cư cao cấp để chuyên tâm sáng tác, tập trung sự nghiệp.

Sau khi ly hôn vợ, tôi sống cùng bé Pu (con trai Nguyễn Văn Chung và vợ cũ) và con gái nuôi. Nhưng trong thời gian dịch, các con tôi đã về nhà mẹ ruột chúng ở. Chỉ đến cuối tuần, chúng mới sum họp cùng ba và ông bà".

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Sau ly hôn, tôi trầm cảm, lo lắng tột độ, khó khăn vô cùng - Ảnh 1
Nguyễn Văn Chung là khách mời trong chương trình 'Gõ cửa thăm nhà' vừa được lên sóng - Ảnh: Cắt từ clip

Nam nhạc sĩ cũng cho biết tình trạng bản thân sau khi ly hôn, rơi vào trầm cảm, lo lắng tột độ. Thậm chí, người thân cũng buồn cho chuyện gia đình của nam ca sĩ đến mức nhập viện. Anh chia sẻ: "Là một nhạc sĩ, tôi có sự đa sầu đa cảm rất lớn. Tôi thường giữ lại những muộn phiền, cắn răng chịu đựng vượt qua tới khi có kết quả tích cực hoặc chuyện vui mới chia sẻ với ba mẹ. Ngay cả trong chuyện đổ vỡ hôn nhân, tôi cũng phải đợi xong xuôi mới nói.

Sau ly hôn, ai cũng buồn và tổn thương hết. Tôi, vợ cũ và các con cũng vậy. Tôi suy nghĩ nhiều, trầm cảm, lo lắng tột độ. Đó cũng là trải nghiệm lần đầu tiên trong cuộc đời tôi. Tôi cảm thấy khoảng thời gian đó khó khăn vô cùng. Tôi không ngủ được mà cứ suy nghĩ trong mớ bòng bong, nghĩ nhiều tới mức kiệt quệ, tuyệt vọng.

Sau đó, tôi về nhà mẹ, ở trong phòng và bắt đầu sắp xếp lại tất cả, tạo thói quen mới. Lúc đó, ba mẹ chưa biết nhiều nên trách tôi không biết giữ gia đình. Tới khoảng 3 tháng sau, tôi tìm được hướng giải quyết rồi mới chia sẻ hết với mẹ. Lúc đó, mẹ mới buồn. Mẹ buồn đến nỗi phải nhập viện.

Trong suốt một tháng đó, tối nào tôi cũng vào viện thăm mẹ, chia sẻ với mẹ những suy nghĩ mà mình phải gánh chịu trong khoảng thời gian qua và tôi đã chấp nhận điều đó. Từ đó, hai mẹ con mới hiểu nhau hơn, tôi càng có thêm động lực để nâng cuộc sống mình lên".

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Sau ly hôn, tôi trầm cảm, lo lắng tột độ, khó khăn vô cùng - Ảnh 2
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ về cuộc sống hiện tại với Ngọc Lan - Ảnh: Cắt từ clip

Cùng góp mặt trong chương trình, ba mẹ ruột Nguyễn Văn Chung cũng có đôi lời chia sẻ về cuộc hôn nhân đổ vỡ của con trai. Bà nói: "Tôi khá tiếc nuối nhưng nó ly hôn cũng coi như là hết duyên nợ. Chỉ là, nếu nó nói trước với tôi thì đã có hướng tốt hơn. Thôi thì mọi sự đã vậy, tôi chỉ muốn nó tập trung lo cho con trai nó tốt hơn".

Bố ruột nam nhạc sĩ chia sẻ thêm: "Sau biến cố ly hôn, nó đã trưởng thành, chín chắn hơn và những cái đó tôi cảm nhận rất rõ. Chuyện nó có ý định lập gia đình nữa hay không thì cũng tùy duyên, tôi không ép buộc. Tôi muốn đợi con trai nó trên 18 tuổi mới hy vọng nó đi bước nữa, hiện tại không cần thiết".

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Sau ly hôn, tôi trầm cảm, lo lắng tột độ, khó khăn vô cùng - Ảnh 3
Ba mẹ Nguyễn Văn Chung cũng có chia sẻ về cuộc hôn nhân đổ vỡ cửa con trai - Ảnh: Cắt từ clip

Trong bữa cơm quây quần, Nguyễn Văn Chung cũng bày tỏ: "Tôi vẫn luôn cảm thấy may mắn, biết ơn sự ủng hộ thầm lặng của bố mẹ. Đó là chỗ dựa lớn nhất cho tôi toàn tâm quan tâm sự nghiệp. Sau khoảng thời gian khó khăn để ổn định lại tinh thần và công việc, bây giờ tôi đang rất tự chủ, chủ động, thoải mái trong sự nghiệp, tinh thần và tất cả mọi việc".

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