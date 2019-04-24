Nhiều sao Việt vô cùng đau xót khi biết tin người mẫu Như Hương vừa qua đời sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư dạ dày.

Sau hơn 1 năm chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác, người mẫu Như Hương vừa qua đời bỏ lại hai con nhỏ dại, hưởng dương 37 tuổi. Trên trang Facebook cá nhân, người mẫu Nguyễn Hạ Vy thương tiếc trước sự ra đi của đồng nghiệp khi tuổi đời còn quá trẻ. Cô nghẹn ngào viết lời vĩnh biệt: "Vô cùng thương tiếc chị, một đồng nghiệp, một người chị, một người bạn hiền lành và tuyệt vời của em". Người mẫu Hạ Vy thương tiếc trước sự ra đi của đồng nghiệp khi còn quá trẻ - Ảnh: FBNV Dưới bài viết, rất đông người hâm mộ, đồng nghiệp bày tỏ sự xót xa trước sự ra đi của Như Hương. Ca sĩ Hồ Ngọc Hà để lại bình luận đau lòng: 'Thương thật sự' - Ảnh: FBNV Trước đó, vào ngày 22/4 vừa qua, ca sĩ Hồ Ngọc Hà cũng xúc động chia sẻ hình ảnh đến thăm đồng nghiệp đang nằm trên giường bệnh. Kèm theo đó, bà mẹ đơn thân còn viết status cho người bạn thân đang đấu tranh giữa sự sống và cái chết.

Hai ngày trước khi bạn thân qua đời, Hà Hồ đến thăm và tâm sự xúc động về cô - Ảnh: FBNV Hồ Ngọc Hà viết: "Một trong những người bạn thân của Hà khi chúng tôi là những cô gái mới lớn, thích phiêu lưu và chưa bao giờ biết ghen tị với nhau. Gặp lại bạn sau mọi bộn bề cuộc sống, mình chỉ thấy bạn mạnh mẽ, sâu sắc, và tuyệt vời hơn bao giờ hết. Bạn, mình đều là những người nặng tình với gia đình. Chẳng đòi hỏi hay sợ điều gì xảy ra với bản thân. Bất chấp tất cả, đối mặt hết, sợ nhất là thiếu mình gia đình sẽ sống thế nào, con cái sẽ ra sao. Còn lại ư? Chỉ là mây gió.

Mình yêu bạn. Và cảm ơn bạn đã cho mình nhận ra nhiều thứ quý giá về cuộc gặp gỡ ngày hôm qua". Suốt quá trình điều trị, cô luôn lạc quan, mạnh mẽ dù chịu nhiều đau đớn - Ảnh: FBNV Dưới bài viết, rất nhiều nghệ sĩ như: Ốc Thanh Vân, Lý Quí Khánh, Thanh Thảo, Cao Thái Sơn... cầu mong Như Hương sẽ mạnh mẽ vượt qua bệnh tật. Thế nhưng, cô đã không thể vượt qua được căn bệnh ung thư quái ác. Sự ra đi của cô để lại nỗi đau xót tột cùng cho người thân và bạn bè.

Sao Việt xót xa khi nghe tin mẹ Diễm My 9x vừa qua đời ở tuổi 58 Nhiều người bày tỏ sự thương tiếc khi biết tin mẹ diễn viên Diễm My vừa qua đời ở độ tuổi 58.

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