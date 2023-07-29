Ngọc Sơn bật khóc trong chương trình vì nhớ người mẹ quá cố

Mới đây, trong chương trình Cùng nhau tỏa sáng, đội Thần Thái được đánh giá cao khi mang đến tiết mục Nhật ký gia đình, tôn vinh tình phụ tử thiêng liêng. Câu chuyện kể về một gia đình có 3 thế hệ sống cùng nhau vì những xung đột mà họ dần xa cách, mãi đến lúc một thành viên gặp biến cố về sức khỏe , tình yêu thương đó trỗi dậy làm nên những điều kỳ tích.

Theo đó, diễn xuất của ba thí sinh cùng diễn viên nhí khiến người xem, đặc biệt là giám khảo ca sĩ Ngọc Sơn không giấu được nước mắt. Lý giải về điều này, nam nghệ sĩ nói: “Tiểu phẩm này đưa tôi về ký ức khi gia đình có người bị ung thư, đó là mẹ của tôi”.

Thời điểm vào năm 2021, bà Kim Loan – mẹ của danh ca Ngọc Sơn đã qua đời do tuổi cao sức yếu. Khi ấy, Ngọc Sơn đang phải cách ly vì liên quan đến một ca mắc COVID-19 và không thể về để chịu tang mẹ. Đây vẫn là nỗi buồn, nỗi tiếc nuối lớn của Ngọc Sơn bởi mẹ là người anh hết lòng yêu thương, kính trọng nhưng giây phút cuối cùng của bà anh lại không thể có mặt.

Nỗi tiếc nuối lớn của Ngọc Sơn là ở giây phút cuối cùng của mẹ, anh lại không thể có mặt

Ngọc Sơn vốn là người con có hiếu, thương cha thương mẹ nhưng anh cố gắng nén nỗi đau riêng, cùng chung tay chống dịch. Anh chia sẻ bản thân thừa hưởng ý chí kiên cường từ bố mẹ, luôn hướng về phía trước.

Sau khi mẹ qua đời, Ngọc Sơn dành thời gian để đảm nhận các vai trò khác nhau bên cạnh hoạt động nghệ thuật

Sau khi mẹ qua đời, Ngọc Sơn dành thời gian để đảm nhận các vai trò khác nhau bên cạnh hoạt động nghệ thuật. Ở thời điểm hiện tại, Ngọc Sơn chỉ cầu cho mình sức khỏe. Anh rèn luyện thân thể, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh để có một thân thể tốt, tinh thần minh mẫn, tiếp tục thực hiện những kế hoạch kinh doanh, dự án nghệ thuật.