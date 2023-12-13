Ngọc Hằng công bố trang phục cho đêm Chung kết Miss Intercontinental 2023, fan sắc đẹp kì vọng mang về vương miện thứ 2!

Hiện hành trình của Á hậu Lê Nguyễn Ngọc Hằng tại "Miss Intercontinental 2023" đang dần đi đến chặng đua cuối cùng. Tối ngày 15/12 (tức rạng sáng ngày 16/12/2023), nàng hậu sẽ bước vào đêm chung kết cuộc thi.

Năm 2022, Lê Nguyễn Bảo Ngọc - đại diện Việt Nam đã giành vương miện Hoa hậu Liên lục địa. Người hâm mộ kì vọng năm nay, Ngọc Hằng sẽ tiếp nối thành tích của đàn chị trên đấu trường nhan sắc quốc tế này.

Bộ váy được cặp đôi nhà thiết kế Phạm Sĩ Toàn và Huỳnh Bảo Toàn lên ý tưởng và hoàn thành trong vòng hơn 1 tháng, tỉ mỉ trong từng công đoạn. Nhà thiết kế Song Toàn cho biết, cả hai đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu và tìm hiểu về nền văn hóa Ai Cập - quốc gia đăng cai sân chơi "Hoa hậu Liên lục địa" năm nay, được truyền cảm hứng về vẻ đẹp của "nữ hoàng Ai Cập" nên đã quyết định thiết kế nên chiếc váy này để dành riêng cho Ngọc Hằng.

Mới đây, trên trang cá nhân, Á hậu Ngọc Hằng đã chính thức công bố bộ trang phục dạ hội được cô sử dụng cho đêm chung kết. Theo như chia sẻ, bộ trang phục mang tên “Goddess wings” (tạm dịch: "Đôi cánh nữ thần") được đính kết rất tinh xảo và mang hơi hướng Ai Cập. Khi diện thiết kế này, Á hậu Ngọc Hằng cũng nhận được nhiều lời khen nhờ nhan sắc xinh đẹp và phong độ hết nấc.

Bộ váy được cặp đôi nhà thiết kế Phạm Sĩ Toàn và Huỳnh Bảo Toàn lên ý tưởng và hoàn thành trong vòng hơn 1 tháng, tỉ mỉ trong từng công đoạn

Được biết, đại diện Việt Nam sẽ tiếp tục thi trình diễn trang phục dân tộc vào ngày mai 14/12. Bên cạnh đó, vòng bình chọn thí sinh được yêu thích nhất tại "Miss Intercontinental 2023" - cơ hội để Ngọc Hằng tiến vào Top 7 chung cuộc vẫn đang diễn ra.

Những ngày vừa qua, đại diện nhan sắc Việt luôn được khen ngợi nhờ thể hiện tốt tại các hoạt động đồng hành cùng các phần thi phụ như: trình diễn áo tắm, phỏng vấn kín, vòng thi tranh luận… Điều này khiến fan sắc đẹp có hi vọng Ngọc Hằng sẽ mang vương miện thứ 2 tại đấu trường nhan sắc này.

Bộ trang phục mang tên “Goddess wings” (tạm dịch: "Đôi cánh nữ thần") được đính kết rất tinh xảo và mang hơi hướng Ai Cập

Trước khi lên đường dự thi quốc tế, Ngọc Hằng cho biết: "Lúc luyện tập để dự thi Miss Intercontinental, tôi cảm nhận mình đã trưởng thành hơn, khám phá được nhiều kiến thức xã hội và các khía cạnh khác của bản thân. Tôi tự cảm nhận được mình có thể làm tốt ở mặt catwalk hơn ứng xử. Vì kỹ năng ứng xử cần một tư duy tốt để hùng biện trước công chúng thì sẽ khó hơn. Tuy nhiên, dù thế nào, tôi cũng sẽ cố gắng hoàn thành tốt cả hai kỹ năng đó".

Ngọc Hằng từng đăng quang ngôi vị Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 cùng với giải phụ Người đẹp Tài năng. Tuy nhiên, trong suốt nhiệm kì, nàng hậu chưa thực sự để lại ấn tượng trong lòng khán giả vì được nhận xét là thiếu đi sự bứt phá trong việc định hướng hình tượng.

Fan sắc đẹp có hi vọng Ngọc Hằng sẽ mang vương miện thứ 2 tại đấu trường nhan sắc này

Tuy nhiên sau khi được bổ nhiệm trở thành đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Liên lục địa 2023, nàng á hậu có sự thay đổi rõ nét về nhan sắc, trông trưởng thành, quyến rũ hơn trước. Không chỉ vậy, học vấn của nàng hậu khá ấn tượng khi cô theo học tại Đại học Western Sydney, Úc. Ngọc Hằng còn thông thạo tiếng Anh và có thể giao tiếp bằng tiếng Nhật Bản, Hàn Quốc.