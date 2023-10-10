Ngọc Hà bất ngờ gặp sự cố sức khỏe, NSND Công Lý không thể đồng hành cùng bà xã nhưng vẫn làm một việc gây chú ý

Hậu trường 10/10/2023 20:27

Mới đây, Ngọc Hà tiết lộ bản thân đang gặp sự cố sức khỏe. Mặc dù NSND Công Lý không thể đồng hành cùng bà xã nhưng vẫn làm một việc gây chú ý.

Mới đây, trên trang cá nhân, Ngọc Hà – bà xã Công Lý đã đăng tải dòng trạng thái buồn bã khi chia sẻ bản thân đang gặp phải sự cố sức khoẻ và phải đến bệnh viện để thăm khám.

Ngọc Hà bất ngờ gặp sự cố sức khỏe, NSND Công Lý không thể đồng hành cùng bà xã nhưng vẫn làm một việc gây chú ý - Ảnh 1
 Ngọc Hà – bà xã Công Lý bất ngờ gặp phải sự cố sức khoẻ và phải đến bệnh viện khám

 

Được biết, do vướng lịch tập vật lý trị liệu, NSND Công Lý không thể đồng hành cùng vợ. Thế nhưng, nam nghệ sĩ đã có hành động ấm áp dành cho bà xã. Theo đó, NSND Công Lý đã gửi tin nhắn đến vợ rằng: "Khám xong có gì alo cho chồng nhé". Trước sự quan tâm của chồng, Ngọc Hà cho biết: "Đi tập nhưng vẫn lo lắng hỏi thăm vợ lắm. Cứ vui vẻ thế này đi nhé".

Ngọc Hà bất ngờ gặp sự cố sức khỏe, NSND Công Lý không thể đồng hành cùng bà xã nhưng vẫn làm một việc gây chú ý - Ảnh 2
NSND Công Lý không thể đồng hành cùng vợ nhưng vẫn có hành động ấm áp dành cho bà xã

 

Cách đây vài ngày, bà xã NSND Công Lý cho biết chồng bị ngã trong nhà tắm khi cô không có ở nhà. May mắn thay, cú ngã không làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của NSND Công Lý nhưng Ngọc Hà cho biết chồng khá buồn bã.

Sau khoảng 5 năm gắn bó vào đầu tháng 1/2021, Ngọc Hà và Công Lý chính thức trở thành vợ chồng với một đám cưới sang trọng, ấm áp. Thế nhưng niềm hạnh phúc mới chớm nở thì 6 tháng sau, NSND Công Lý bị đột quỵ. Xuyên suốt giai đoạn gặp biến cố sức khỏe, chính Ngọc Hà là người bên cạnh chăm sóc, động viên cho NSND Công Lý.

Ngọc Hà bất ngờ gặp sự cố sức khỏe, NSND Công Lý không thể đồng hành cùng bà xã nhưng vẫn làm một việc gây chú ý - Ảnh 3
Xuyên suốt giai đoạn gặp biến cố sức khỏe, chính Ngọc Hà là người bên cạnh chăm sóc, động viên cho NSND Công Lý

 

Bà xã NSND Công Lý từng chia sẻ: "Mình và anh Lý đều có 1 quan điểm, họ đều là những người lao động vất vả. Dù mình nghèo thì cũng tuyệt đối không bao giờ được lạm dụng sự yêu mến của mọi người. Thậm chí, còn trả nhiều hơn so với mức giá. Và cũng chỉ xin dám nhận tấm lòng yêu mến của mọi người. Bởi, nó không phải con số lớn. Mình hỗ trợ ai được cái gì mình đều cố gắng và san sẻ. Khi trao đi yêu thương, ta sẽ nhận được yêu thương!

Khi ốm đau, bệnh tật, hết tiền ta sẽ hiểu ai sẽ là người đồng hành, tiếp thêm sức mạnh cho mình bước tiếp! Việc anh Lý ốm cũng thế! Căn bệnh này cần thời gian, thậm chí thời gian sẽ rất lâu, kéo dài vài năm để phục hồi. Đến giờ cũng 2 năm, nhưng may mắn anh Lý được nhiều người yêu mến.

Dù chỉ 1 lời động viên, hỏi thăm, hay chỉ ghé qua uống cốc nước cũng thấy vui. Điều đó chính là tiếp thêm sức mạnh cho mình và anh Lý rất nhiều. Ngay như sáng nay, Bình Trọng và gia đình bạn bè đi cùng ghé chơi. Dù ngồi chốc lát nhưng đều là những niềm vui nhỏ, để anh Lý không cô đơn".

Ngọc Hà bất ngờ gặp sự cố sức khỏe, NSND Công Lý không thể đồng hành cùng bà xã nhưng vẫn làm một việc gây chú ý - Ảnh 4
Sau một thời gian điều trị, sức khỏe của NSND Công Lý đã tốt hơn trước rất nhiều

 

Bà xã Công Lý cho rằng đây là liệu pháp tinh thần vô giá giúp chồng có động lực và phấn chấn hơn và cô cả thấy biết ơn những tấm lòng yêu thương của mọi người dành cho chồng mình. Được biết, sau một thời gian điều trị, sức khỏe của NSND Công Lý đã tốt hơn trước rất nhiều.

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