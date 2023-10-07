Mới đây, trên trang cá nhân, bà xã NSND Công Lý tiết lộ lý do chồng không muốn tổ chức sinh nhật vì một 'tổn thương' cách đây 5 năm.

Mới đây, trên trang cá nhân, Ngọc Hà - vợ của NSND Công Lý đã tiết lộ về việc ông xã không muốn tổ chức sinh nhật vì một nỗi sợ trong quá khứ. Được biết, tháng 10 là tháng sinh nhật của nam nghệ sĩ nhưng không còn tha thiết tổ chức sinh nhật. Theo đó, Ngọc Hà viết: "Tháng 10 này là sinh nhật em bé mong manh, dễ tổn thương. Tâm hồn đúng là người nghệ sĩ. Giờ còn không tha thiết gì, nên mình hay trêu 'tiên ông nhà tôi không màng thế sự'".

NSND Công Lý không muốn tổ chức sinh nhật vì một nỗi sợ trong quá khứ Bà xã NSND Công Lý cho biết cách đây 5 năm vì tổ chức sinh nhật mà mang đến cho ông xã một sự tổn thương ghê gớm trong lòng. Chính vì thế, nam nghệ sĩ luôn dặn vợ không bao giờ tổ chức sinh nhật. Cô viết: "Cách đây khoảng 5 năm, có một bữa tiệc sinh nhật anh Lý nghe mình tổ chức. Và rồi, một việc không đáng đã xảy ra. Điều này, mang đến trong anh Lý một sự tổn thương ghê gớm trong lòng. Cũng vì sự tổn thương đó, mà cứ gần đến ngày, anh Lý luôn dặn, tuyệt đối không bao giờ tổ chức sinh nhật! Không được phép tự ý mời ai đến! Còn ai nhớ thì đến".

Ở tuổi mới, NSND Công Lý không mong ước gì nhưng Ngọc Hà cho rằng điều ước lớn nhất của chồng chính là sức khỏe. Không chỉ kể lý do ông xã không muốn tổ chức sinh nhật, Ngọc Hà cũng cho biết đang điều trị bệnh rối loạn thần kinh thực vật. Ngọc Hà cũng cho biết ông xã đang điều trị bệnh rối loạn thần kinh thực vật Gần đây, Ngọc Hà chia sẻ chồng cô bị ngã trong nhà vệ sinh khiến bị thương ở tay. Điều này đã khiến NSND Công Lý đã buồn bã bật khóc đến mức không ăn cơm vì sức khỏe chưa hồi phục. Ngọc Hà chia sẻ chồng cô bị ngã trong nhà vệ sinh khiến bị thương ở tay Được biết, nghệ sĩ Công Lý bị đột quỵ năm 2021. Sau khi xuất viện, anh điều trị theo phác đồ của bác sĩ, tập vật lý trị liệu. Suốt thời gian NSND Công Lý bệnh nặng, Ngọc Hà Lê luôn ở bên chăm sóc anh. Cô chấp nhận nghỉ việc ở một tòa soạn để toàn tâm, toàn ý chăm sóc chồng. Khi NSND Công Lý ổn hơn, người đẹp tập trung phát triển bản thân để kiếm tiền lo cho cuộc sống của 2 vợ chồng. Suốt thời gian NSND Công Lý bệnh nặng, Ngọc Hà Lê luôn ở bên chăm sóc anh Ngoài công việc bán hàng online, dự sự kiện, vợ chồng NSND Công Lý còn được gia đình, đồng nghiệp và người hâm mộ quan tâm. Hiện tại, dù sức khỏe của NSND Công Lý chưa hồi phục hoàn toàn nhưng cuộc sống của vợ chồng anh đã ổn hơn. Nam nghệ sĩ và vợ đang sống một căn hộ thuộc khu chung cư cao cấp của Hà Nội.

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