Ngỡ ngàng với nhan sắc tựa 'sương mai' khi diện áo dài của bà xã Quyền Linh

Nhan sắc tựa như gái đôi mươi của Dạ Thảo - bà xã Quyền Linh trong loạt ảnh mới đăng tải khiến người hâm mộ không khỏi ghen tị.

Mới đây, trên trang cá nhân của Dạ Thảo - bà xã Quyền Linh đã đăng tải loạt hình ảnh diện chiếc áo dài trắng thướt tha, trẻ trung. Ai nấy cũng ngỡ ngàng với nhan sắc tươi như hoa, tựa như gái đôi mươi của cô. Được biết, đây là những hình ảnh nhân dịp kỉ niệm 30 ngày ra trường, bà xã Quyền Linh cùng bạn bè trở lại mái trường xưa. Mới đây, trên trang cá nhân của Dạ Thảo - bà xã Quyền Linh đã đăng tải loạt hình ảnh diện chiếc áo dài trắng thướt tha, trẻ trung. Ai nấy cũng ngỡ ngàng với nhan sắc tươi như hoa, tựa như gái đôi mươi của cô. Được biết, đây là những hình ảnh nhân dịp kỉ niệm 30 ngày ra trường, bà xã Quyền Linh cùng bạn bè trở lại mái trường xưa

Kèm với khoảnh khắc được đăng tải, Dạ Thảo còn kèm với dòng trạng thái đầy tâm trạng: 'Ba mươi năm rồi ta trở về đây. Thăm mái trường xưa khi tuổi đã hao gầy. Ôi thầy cô và bạn bè thuở ấy. Xin một lần tay lại nắm chặt tay. Thay mặt Ban tổ chức, Thảo xin chân thành cảm ơn và ghi nhớ sự hiện diện của quý thầy cô cùng tất cả các bạn trong buổi hội khoá kỷ niệm 30 năm ngày ra trường. Hy vọng chúng ta tiếp tục có thật nhiều kỷ niệm ở những lần họp mặt tiếp theo''. Diện chiếc áo dài trắng, bà xã Quyền Linh như được trở về tuổi học trò ngây ngô, hồn nhiên. Nhiều khán giả nhận xét, Dạ Thảo rất trẻ so với tuổi, với nụ cười toả nắng duyên dáng, tạo cho nhiều người cảm giác ngất ngây với nhan sắc xinh đẹp, thần thái rạng ngời trẻ trung và vóc dáng thon thả cùng làn da mịn màn không khác gì thiếu nữ mới lớn.

Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè và người hâm mộ dành vô số lời khen cho nhan sắc của cô. Dạ Thảo thời trẻ đã sở hữu nhan sắc ấn tượng, thu hút người đối diện. Bà xã nam MC Quyền Linh ghi điểm với gương mặt nhẹ nhàng, thanh thoát, đôi mắt to tròn, má lúm đồng tiền duyên dáng và hơn hết là một vóc dáng cực mảnh mai, thon gọn, đôi chân dài nuột nà. Dạ Thảo thời trẻ đã sở hữu nhan sắc ấn tượng, thu hút người đối diện. Bà xã nam MC Quyền Linh ghi điểm với gương mặt nhẹ nhàng, thanh thoát, đôi mắt to tròn, má lúm đồng tiền duyên dáng. Năm 2005, Dạ Thảo và Quyền Linh chính thức nên duyên vợ chồng. Cuộc hôn nhân của Quyền Linh và Dạ Thảo diễn ra êm đềm. Hiện tại, vợ chồng Quyền Linh đã có hai ái nữ xinh xắn. Con gái lớn là Lọ Lem, được khán giả khen ngợi với nhan sắc ngọt ngào, chuẩn Hoa hậu tương lai. Cô em Hạt Dẻ cũng không kém cạnh chị gái, gương mặt thanh thoát, phù hợp với phong cách "nàng thơ". Năm 2005, Dạ Thảo và Quyền Linh chính thức nên duyên vợ chồng. Cuộc hôn nhân của Quyền Linh và Dạ Thảo diễn ra êm đềm. Hiện tại, vợ chồng Quyền Linh đã có hai ái nữ xinh xắn. Con gái lớn là Lọ Lem, được khán giả khen ngợi với nhan sắc ngọt ngào, chuẩn Hoa hậu tương lai. Cô em Hạt Dẻ cũng không kém cạnh chị gái, gương mặt thanh thoát, phù hợp với phong cách "nàng thơ". Hôn nhân viên mãn và sự nghiệp ổn định là yếu tố giúp Dạ Thảo luôn sống vui vẻ, tích cực. Để giữ được nhan sắc "trẻ mãi không già" như hiện tại, Dạ Thảo cho biết cô đã nỗ lực tập thể hình mỗi buổi sáng và kết hợp ăn nhiều rau xanh, cắt giảm tối đa tinh bột để giữ dáng ở tuổi trung niên. Vì lẽ đó mà ngoại hình của Dạ Thảo trẻ hơn rất nhiều so với độ tuổi U50, mỗi lần lộ diện trước công chúng đều toát lên khí chất sang trọng. Hôn nhân viên mãn và sự nghiệp ổn định là yếu tố giúp Dạ Thảo luôn sống vui vẻ, tích cực.

Để giữ được nhan sắc "trẻ mãi không già" như hiện tại, Dạ Thảo cho biết cô đã nỗ lực tập thể hình mỗi buổi sáng và kết hợp ăn nhiều rau xanh, cắt giảm tối đa tinh bột để giữ dáng ở tuổi trung niên.

Con gái MC Quyền Linh diện đồ bó sát, thả dáng mượt ở tuổi 16 Con gái MC Quyền Linh - Thảo Linh chia sẻ những hình ảnh mới nhất trên biển hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngo-ngang-voi-nhan-sac-tua-suong-mai-khi-dien-ao-dai-cua-ba-xa-quyen-linh-606842.html