Ngỡ ngàng trước loạt ảnh áo dài thướt tha, duyên dáng như thiếu nữ 18 của Phương Mỹ Chi

Loạt ảnh mới nhất của Phương Mỹ Chi với tà áo dài tím thướt tha khiến nhiều khán giả kinh ngạc bởi vẻ phổng phao như thiếu nữ 18 của giọng ca nhí.
Để kỷ niệm mini show riêng đầu tiên trong sự nghiệp ca hát với tên gọi Thương về miền Trung, Phương Mỹ Chi đã hóa thân thành cô gái Huế với tà áo dài tím đầy mộng mơ trong bộ ảnh mới.
Sau 4 năm vào showbiz, giọng ca Quê em mùa nước lũ có phần phổng phao hơn so với bạn bè cùng trang lứa nhưng vẫn giữ được sự hồn nhiên, ngây thơ vốn có của một cô bé 14 tuổi - Ảnh: Internet
Phương Mỹ Chi hóa thân thành cô gái Huế xinh xắn, dịu dàng - Ảnh: Internet
Nếu như những đêm nhạc trước đây, Quang Lê đều có sự hướng dẫn và tư vấn thì trong mini show sắp tới, nam ca sĩ cho con gái nuôi toàn quyền quyết định - Ảnh: Internet
Mini show Thương về miền Trung sẽ diễn ra ở không gian phòng trà với số lượng hạn chế chỉ 200 ghế ngồi, như buổi trò chuyện riêng tư và gần gũi giữa "chị Bảy" và người hâm mộ - Ảnh: Internet
Phương Mỹ Chi cho biết, mình sẽ trình diễn 10 ca khúc trong sản phẩm sắp ra mắt và trải lòng về loạt ồn ào, thị phi đã gặp phải trong những năm hoạt động nghệ thuật - Ảnh: Internet
Ngoài ra, Á quân Giọng hát Việt nhí 2013 cùng cha nuôi Quang Lê quyết định trích 30% doanh thu từ việc bán đĩa trong đêm diễn để đóng góp vào các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa - Ảnh: Internet
Phương Mỹ Chi cho biết mini show lần này có ý nghĩa đặc biệt đối với mình: "Lần đầu tiên em thử sức mình như vậy. Em muốn sau này lớn lên, mỗi khi nhìn lại con đường ca hát của mình, bản thân không phải hối tiếc bất kỳ điều gì vì đã hoạt động tích cực và hết lòng" - Ảnh: Internet
Hiện tại "chị Bảy" khá lo lắng khi ngày diễn đang đến gần mà bản thân lại bị bệnh: "Mũi em cứ ngạt, mỗi lần đến thời điểm nào quan trọng là cái mũi lại không chịu nghe lời. Thế nhưng, em nghĩ đây chỉ là thử thách mà Tổ nghiệp muốn em vượt qua thôi. Em sẽ giữ tinh thần, sức khỏe tốt nhất để có một đêm nhạc thành công" - Ảnh: Internet
Quang Lê cho biết rất trông đợi vào mini show đầu tiên của con gái nuôi và nếu đủ thời gian nam ca sĩ sẽ song ca vài tiết mục cùng con - Ảnh: Internet
Nhật ký của Phương Mỹ Chi bất ngờ bị đăng tải trên mạng xã hội và được lan truyền với tốc độ chóng mặt bởi những dòng chia sẻ có nội dung khiến ai cũng phải giật mình.