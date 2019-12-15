Nghệ sĩ Trung Dân xúc động với loạt phim ngắn 'Ngôi nhà buổi chiều' của đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời

Hậu trường 15/12/2019 19:06

Tối 14/12, đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời tổ chức thành công buổi biểu diễn khai trương điểm diễn mới, đồng thời giới thiệu loạt phim tư liệu 'Ngôi nhà buổi chiều' tại Cung Văn hóa Lao động TP.HCM.

Đếm dự buổi biểu diễn khai trương có sự tham dự của ban lãnh đạo Cung Văn hóa Lao động cùng các nghệ sĩ Trung Dân, vợ chồng ca sĩ Lâm Khánh Chi, NTK Nhật Dũng, Hoa hậu Á châu Kim Nguyên, ca sĩ Lâm Thanh Thảo… cùng đông đảo bạn bè thân thiết của đoàn.

Nghệ sĩ Trung Dân xúc động với loạt phim ngắn 'Ngôi nhà buổi chiều' của đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời - Ảnh 1
Các thành viên đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời

Như vậy, sau một tuần ngưng biểu diễn phục vụ khán giả sau khi kết thúc hợp đồng điểm diễn cũ, đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời đã chính thức trở lại phục vụ khán giả tại địa điểm mới là Cung văn hóa Lao Động TP.HCM. Sân khấu đặt tại vị trí cổng số 3, số 6 đường Huyền Trân Công Chúa. Sức chứa của sân bãi đáp ứng được khoảng 1.500 khán giả.

Bà bầu lô tô Lộ Lộ cho biết, khi hạn hợp đồng cùng điểm diễn quen thuộc Rubik Zoo (Q.1) kết thúc, cá nhân cô đã rất lo lắng suốt một thời gian dài. “Lộ Lộ không phải chỉ lo lắng về việc phải tìm điểm diễn mới cho chị em trong đoàn có nơi hoạt động nghệ thuật tiếp, duy trì đoàn lô tô mà lo lắng hơn đó là việc này gắn liền với miếng cơm manh áo của các nghệ sĩ hát lô tô. Vì với các nghệ sĩ chuyên tâm hát lô tô như Diệp Thanh Thanh, La Kim Quyền, Nhã Vy, Thảo Nhi, Cẩm Nhung, Dạ Thảo.. thì thu nhập của các chị em này hoàn toàn phụ thuộc vào các suất diễn của đoàn”.

Nghệ sĩ Trung Dân xúc động với loạt phim ngắn 'Ngôi nhà buổi chiều' của đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời - Ảnh 2
Đoàn lô tô chụp hình cùng khán giả

Theo Lộ Lộ, việc đoàn được biểu diễn trong khuôn viên của Cung Văn hóa Lao động vào ba ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần cũng là dịp để đoàn tiếp tục có những cải tiến theo hướng tích cực, chỉn chu, văn minh hơn trong các tiết mục trình diễn. Và với khán giả trung thành của đoàn, thông tin này cũng mang lại niềm vui rất lớn khi đây là địa chỉ thuộc trung tâm thành phố, cũng là nơi thuận đường để mọi người có thể đến ủng hộ đoàn trong thời gian tới.

Nghệ sĩ Trung Dân xúc động với loạt phim ngắn 'Ngôi nhà buổi chiều' của đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời - Ảnh 3
Diễn viên Diệp Thanh Thanh

Tại buổi họp báo, tập 1 của loạt phim Ngôi nhà buổi chiều đã được công chiếu và nhận về những phản hồi tích cực của các khách mời và báo giới. Nhiều nghệ sĩ, nhà báo đã xúc động rơi nước mắt khi xem những thước phim chân thực kể về cuộc sống, sinh hoạt thường nhật nghệ sĩ lô tô lớn tuổi nhất đoàn Diệp Thanh Thanh.

Nghệ sĩ Trung Dân xúc động với loạt phim ngắn 'Ngôi nhà buổi chiều' của đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời - Ảnh 4
Nghệ sĩ Trung Dân phát biểu ý kiến

Nghệ sĩ Trung Dân là người dành tình cảm yêu mến đặc biệt dành cho Lộ Lộ và đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời. Nghệ sĩ đã rất xúc động khi xem tập 1 loạt phim ngắn và có những chia sẻ chân tình: “Cơ hội của những người đứng trên sân khấu lô tô Sài Gòn Tân Thời, tôi nghĩ rằng nó không dừng lại ở cuộc mưu sinh mà còn thể hiện nhiều thứ trong cuộc đời này nữa. Và ánh mắt của xã hội nên có một cái nhìn thân thiện hơn. Hay cụ thể hơn là sạch sẽ hơn đối với họ để chúng ta cùng bước bước tiếp. Cuộc đời không bao giờ cho những thứ chúng ta muốn. Tất cả đều là do sự phấn đấu, phấn đấu trong danh dự và sự tử tế”.

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