Nghệ sĩ 'sa lầy' vì 'chất kích thích': Có nên cấm biểu diễn hay không?

Hậu trường 15/06/2022 10:23

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội mới đây đã có những chia sẻ liên quan đến vụ nghệ sĩ dùng chất cấm đang khiến dư luận xôn xao.

Ồn ào diễn viên hài Hữu Tín bị tạm giam vì tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy khiến dư luận không khỏi xôn xao. Trên thực tế, trước đây, trường hợp nghệ sĩ vướng vòng lao lý vì chất cấm không phải là hi hữu. Chia sẻ với Dân Trí, Phó Giáo sư - Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội mới đây đã có những chia sẻ thẳng thắn về vấn đề này.

Theo đó, khi được hỏi về việc nghệ sĩ vi phạm đạo đức, cụ thể ở đây là dính vào chất cấm, có nên cấm sóng hay cấm quay lại hoạt động biểu diễn nghệ thuật hay không? Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn cho rằng cần có những chế tài mạnh mẽ hơn như cấm sóng, cấm quay lại biểu diễn trong một khoảng thời gian nhất định hoặc vô thời hạn tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Nghệ sĩ 'sa lầy' vì 'chất kích thích': Có nên cấm biểu diễn hay không? - Ảnh 1
Phó Giáo sư - Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội - Ảnh: Dân Trí

"Quan điểm của tôi là, vì pháp luật là đạo đức tối thiểu còn đạo đức là luật pháp tối đa, nên trước hết nghệ sĩ phải được xử lý theo các quy định cụ thể của luật pháp.

Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần có những chế tài mạnh mẽ hơn như cấm sóng, cấm quay lại biểu diễn trong một khoảng thời gian nhất định hoặc vô thời hạn tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng trong hành vi của nghệ sĩ.

Điều này sẽ trả lại môi trường trong lành cho nghệ thuật, có tác dụng tốt đối với sự phát triển đạo đức cho xã hội" - Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn chia sẻ.

Tuy nhiên, trên thực tế, rất nhiều nghệ sĩ sau khi chấp hành án phạt vẫn quay trở lại hoạt động rầm rộ. Về việc này, ông Sơn cho rằng: "Về cơ bản, tôi nghĩ chúng ta không cấm hoàn toàn nghệ sĩ quay lại biểu diễn, cống hiến cho nghệ thuật và công chúng.

Nhiều nghệ sĩ là những con người tài năng. Nếu chúng ta biết cách sử dụng tài năng của họ thì nghệ thuật nói riêng, đất nước nói chung cũng được hưởng lợi. Hơn thế, người Việt Nam chúng ta có câu: "Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại".

Vì thế, tôi cho rằng, trong những trường hợp nhất định, nghệ sĩ có thể quay lại với nghệ thuật. Tuy vậy, điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Thứ nhất là sự cầu thị của nghệ sĩ, theo đó, họ quyết tâm, nỗ lực thay đổi bản thân theo hướng tích cực hơn. Tôi thấy, một số nghệ sĩ đã trưởng thành hơn, đóng góp nhiều hơn cho nghệ thuật, cho công chúng sau những vấp ngã ban đầu.

Đó là những ví dụ cho thấy quá trình hoàn thiện bản thân của nghệ sĩ, và cũng là bài học tốt cho những người đã từng sai lầm nhưng bằng quyết tâm sửa chữa, họ trở thành người có ích cho gia đình, xã hội.

Thứ hai là mức độ nghiêm trọng trong hành vi của nghệ sĩ. Những hành vi do vô tình, bồng bột, thiếu hiểu biết,… có thể được dư luận xã hội tha thứ, cảm thông nhưng những hành vi nghiêm trọng, lặp lại nhiều lần không thể tha thứ được trong môi trường nghệ thuật.

Đối với những nghệ sĩ như vậy thì cách tốt nhất là chúng ta nên loại họ ra khỏi đời sống nghệ thuật. Điều này không chỉ tốt cho xã hội nói chung mà còn tốt cho chính nghệ sĩ đó".

Trở lại với nghệ sĩ Hữu Tín, ngày 14/6, theo VietNamNet, khi bị tạm giữ, Hữu Tín đã thừa nhận toàn bộ hành vi. Tín khai, do áp lực công việc, cuộc sống nên nam diễn viên thường tìm đến ma tuý. 

Nghệ sĩ 'sa lầy' vì 'chất kích thích': Có nên cấm biểu diễn hay không? - Ảnh 2
Diễn viên Hữu Tín tại thời điểm bị cơ quan công an bắt quả tang sử dụng ma tuý tại căn hộ chung cư - Ảnh: VieNamNet

Hữu Tín và bạn bè thường xuyên bay lắc ở quán bar tại trung tâm quận 1. Về nguồn gốc những viên nén ma tuý, Hữu Tín khai cùng nhóm bạn mua tại quán bar thông qua một số người chưa rõ lai lịch. 

Tàn cuộc vui ở quán bar, Hữu Tín cùng bạn kéo nhau về căn hộ tại chung cư Giai Việt, phường 5, quận 8 để tiếp tục bay lắc. Về việc sử dụng ma tuý, Hữu Tín khai, bắt đầu 'chơi' tháng 4 đến nay.

Cùng bị điều tra về những hành vi này với diễn viên Hữu Tín còn có người bạn là Nguyễn Hoàng Phi (32 tuổi). Ngoài ra, ít nhất 3 người cùng tham gia buổi bay lắc với Hữu Tín tại căn hộ chung cư bị lập hồ sơ xử lý hành chính.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

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Theo đó, Diễn viên Hữu Tín khai nhận do áp lực công việc nên cùng bạn bè sử dụng ma túy tại quán bar và căn hộ của mình.

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