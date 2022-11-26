Hồng Tơ sinh năm 1963, tại Tiền Giang, xuất thân từ lĩnh vực cải lương. Trong giai đoạn nổi đình đám của lĩnh vực sân khấu, Hồng Tơ nhanh chóng nổi tiếng và được khán giả biết đến đông đảo. Từ thành công này giúp Hồng Tơ có mức cát-xê cao ngất, mua nhà, xe không thiếu thứ gì, vợ con cũng đủ đầy.

Trong chương trình Sau Ánh Hào Quang phát sóng tháng 12/2017, Hồng Tơ kể về thời điểm “đốt tiền” của mình: “Có đêm tôi bắt 11 trận banh, mỗi trận là 50 triệu. Sáng dậy tôi mua báo để xem kết quả thì những trận tôi bắt hoàn toàn thua. 11 trận tôi thua 9, huề 1 và chỉ thắng 1”.

Thời điểm đó, mỗi ngày ông có thể kiếm được hàng trăm triệu đồng. Hồng Tơ còn nằm trong số ít nghệ sĩ phía Nam đầu tiên sở hữu biệt thự, xe sang. Khoảng những năm 1990, Hồng Tơ bước vào giai đoạn rực rỡ nhất khi hoạt động nghệ thuật nhưng sự nghiệp của ông lụi tàn vì thói mê đỏ đen khó bỏ.

Khi có đủ đầy tiền bạc, danh tiếng Hồng Tơ lại sa vào trò đỏ đen. (Ảnh: FB Nghệ sĩ Hồng Tơ)

Cũng tại chương trình, nghệ sĩ Hồng Tơ cho hay số tiền lớn nhất trong 1 trận ông từng thua là 100.000 USD (khoảng 2,3 tỷ đồng). Vướng vào con đường này, đến mức hết tiền ông vẫn tiếp tục chơi, bán nhà gỡ gạc nhưng chẳng được gì. Cho đến khi không còn gì, Hồng Tơ vay mượn khắp nơi, trốn chui trốn nhủi vì nợ nần.

Thành công trong lĩnh vực nghệ thuật, kiếm tiền dễ dàng đã khiến diễn viên Hồng Tơ sa ngã. (Ảnh: FB Nghệ sĩ Hồng Tơ)

Tưởng chừng đã ăn năn hối lỗi, Hồng Tơ tiếp tục khiến khán giả thất vọng khi vướng trò "hơn thua ăn tiền". Đầu tháng 5/2019, ông phải hầu tòa vì quay về con đường lầm lỡ cũ. Ông bị xử phạt 50 triệu đồng, những người cùng chơi chịu mức 20 triệu đồng.

Năm 2019, Hồng Tơ phải hầu tòa vì trò đỏ đen ngày xưa. (Ảnh: Thanh Niên)

Hiện tại, cuộc sống của nghệ sĩ Hồng Tơ đã dần ổn định sau những biến cố. Dù không có lại được sự thăng hoa trong sự nghiệp như xưa nhưng điều đáng mừng ở nghệ sĩ Hồng Tơ chính là việc ông đã nhìn nhận ra được những lỗi sai của bản thân mình và biết tự kiềm chế, không muốn bản thân đi vào con đường tệ hại cũ. Câu chuyện ngày trước của ông cũng là một tấm gương, bài học cho nhiều người nếu như vẫn còn ham mê trò đỏ đen này dẫn đến nhiều điều tiêu cực, tán gia bại sản.