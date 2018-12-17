Ngày về xúc động của thủ môn Đặng Văn Lâm: Bàn tiệc giản dị nhưng chất đầy yêu thương

Hậu trường 17/12/2018 11:42

Những hình ảnh gia đình thủ môn Đặng Văn Lâm chuẩn bị bữa tiệc thịnh soạn chào đón con trai trở về gây xúc động mạnh trên mạng xã hội.

Mới đây, bác ruột của thủ môn Đặng Văn Lâm là NSND Đặng Hùng đã chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh "người hùng" của bóng đá Việt Nam đoàn tụ cùng gia đình. Trong ngày về, Đặng Văn Lâm được người thân chiêu đãi những món ăn thân quen, dân dã của người Việt Nam. Sau khoảng thời gian ăn ngủ tập luyện miệt mài cùng đội tuyển, cuối cùng chàng thủ thành cao 1m88 đã bước lên đỉnh vinh quang. Giờ là lúc anh có thể nghỉ ngơi trong vòng tay yêu thương của tất cả người thân, họ hàng và làng xóm. 

"Về nhà luôn là đích đến của bất cứ ai trong chúng ta sau những cuộc chinh phục đỉnh cao. Dù thất bại hay thành công, chúng ta đều muốn trở về với gia đình. Gia đình luôn là chỗ dựa, là hơi ấm mà ta luôn muốn ngả vào. Tối nay, Đặng Văn Lâm đã về nhà sau nhiều tháng lao động cật lực và đầy áp lực. Vết thương ngoài da cùng gánh nặng tâm lý của con sẽ bay đi khi gia đình và những người thương ở bên con. Dù có đi đâu, dù có ở nơi xa nào con cũng luôn tin rằng gia đình luôn bên con và luôn mong con trở về Lâm nhé!" - NSND Đặng Hùng chia sẻ ngày gia đình của mình đoàn tụ với thủ môn Đặng Văn Lâm đầy xúc động.

Ngày về xúc động của thủ môn Đặng Văn Lâm: Bàn tiệc giản dị nhưng chất đầy yêu thương - Ảnh 1
Bữa tiệc ấm cúng mà gia đình Đặng Văn Lâm chuẩn bị để chào đón con trai trở về - Ảnh: Internet
Ngày về xúc động của thủ môn Đặng Văn Lâm: Bàn tiệc giản dị nhưng chất đầy yêu thương - Ảnh 2
'Người hùng' của giải AFF Cup 2018 xúc động trong vòng vây người thân - Ảnh: Internet
Ngày về xúc động của thủ môn Đặng Văn Lâm: Bàn tiệc giản dị nhưng chất đầy yêu thương - Ảnh 3
Ngày về xúc động của thủ môn Đặng Văn Lâm: Bàn tiệc giản dị nhưng chất đầy yêu thương - Ảnh 4
Ngày về xúc động của thủ môn Đặng Văn Lâm: Bàn tiệc giản dị nhưng chất đầy yêu thương - Ảnh 5
Gia đình, anh em họ hàng vô cùng tự hào về Đặng Văn Lâm - Ảnh: Internet
Ngày về xúc động của thủ môn Đặng Văn Lâm: Bàn tiệc giản dị nhưng chất đầy yêu thương - Ảnh 6
Ngày về xúc động của thủ môn Đặng Văn Lâm: Bàn tiệc giản dị nhưng chất đầy yêu thương - Ảnh 7
Ngày về xúc động của thủ môn Đặng Văn Lâm: Bàn tiệc giản dị nhưng chất đầy yêu thương - Ảnh 8
Những bức ảnh quý giá ngày đoàn tụ của gia đình thủ môn Đặng Văn Lâm gây xúc động trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Trong trận đấu chung kết lượt về giải AFF Cup 2018, thủ môn Đặng Văn Lâm đã thi đấu rất xuất sắc với những pha cản bóng thần sầu đã khiến hàng triệu con tim thổn thức. Suốt hai ngày qua, những hình ảnh về gia đình cùng câu chuyện Lâm Tây từng xin thử việc trong đội tuyển U23 Việt Nam đã gây xúc động mạnh trên mạng xã hội. Mới đây, mẹ của chàng thủ thành cao 1m88 cũng đã gửi bức tâm thư cảm ơn người hâm mộ cả nước vì đã dành cho con trai bà một tình yêu quá sức tuyệt vời.

Nghệ sĩ Đặng Hùng: "Con luôn là Đặng Văn Lâm bé bỏng của gia đình ta"

Nghệ sĩ Đặng Hùng: "Con luôn là Đặng Văn Lâm bé bỏng của gia đình ta"

Nghệ sĩ múa nổi tiếng Đặng Hùng - bác ruột của thủ môn Đặng Văn Lâm đã có những chia sẻ xúc động ngay sau trận đấu đáng nhớ của anh tại AFF Cup 2018.

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