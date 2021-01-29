Trên một diễn đàn mạng xã hội gần đây đã đăng tải lại đoạn video phỏng vấn của Chi Pu cách đây nhiều năm về trước về trải nghiệm đóng cảnh bị cưỡng bức. Trong đoạn clip, Chi Pu đã có phát ngôn mà theo netizen, điều đó thật sự bỡn cợt với những nạn nhân bị xâm hại tình dục.

Nữ ca sĩ trả lời phỏng vấn: “Nhất là những cảnh mà bị cưỡng bức thì thật sự là mình không có kinh nghiệm chút nào cả, chưa bao giờ trải qua một lần nào hết”. Khi phát ngôn về vấn đề nhạy cảm ấy, Chi Pu còn phì cười. Netizen phẫn nộ hình ảnh Chi Pu phì cười khi nói về vấn đề ‘cưỡng bức’ Sau khi đoạn clip phỏng vấn được công bố, Chi Pu đã nhận được rất nhiều ý kiến “ném đá”, chỉ trích ngôi sao sinh năm 1993 phát ngôn vô cảm, thiếu suy nghĩ. Một tài khoản bức xúc bình luận: “Mình là nạn nhân của quấy rối tình dục lúc còn bé, nhưng mình viết lên đây không phải để lấy tình thương của mọi người mà để lên án về cách phát ngôn của cô diễn viên này. Không ai mong muốn trải nghiệm tồi tệ vậy đâu. Nó là nỗi đau thể xác lẫn tinh thần, có người còn tự tử vì không chịu được áp lực. Vậy mà người nổi tiếng cười cợt và coi như đây là chuyện bình thường?” hay “Nghệ sĩ phát ngôn hời hợt như thế này sao? Không khác gì đang cười cợt vào nỗi đau của bao nhiêu nạn nhân bị xâm hại tình dục”....

Fanpage đăng tải lại đoạn video chỉ trích phát ngôn của Chi Pu cũng đưa qua quan điểm bị cưỡng hiếp đã là một nỗi đau khủng khiếp, vì vậy việc cười cợt về vấn nạn này là một điều cực kỳ thiếu tôn trọng và vô tâm. Đồng thời, trang fanpage mong muốn Chi Pu nói riêng và những người nổi tiếng nói chung có thể nhìn nhận ra những phát ngôn của họ có sức ảnh hưởng lớn thế nào, và từ đó có thể tinh tế hơn trong lời ăn tiếng nói. Bên cạnh đó, cũng không ít người đứng ra bênh vực nữ ca sĩ, cho rằng bài phỏng vấn đã lâu và Chi Pu không hề có ý làm tổn thương ai như nhiều người đang phê phán. Giữa "tâm bão" dư luận đả kích về phát ngôn của mình, Chi Pu đã lên tiếng giải thích. Cô cho hay, đoạn clip trả lời phỏng vấn của cô với một trang báo điện tử về "cảnh nóng" trong phim Hương Ga vào năm 2016. Câu trả lời trong video của cô chỉ nhằm thể hiện rằng nữ diễn viên chưa từng diễn những cảnh trong tình huống như vậy nên chưa có kinh nghiệm diễn xuất. Tuy nhiên, việc diễn đạt có phần chưa rõ đã dẫn đến những hiểu lầm đáng tiếc và gây buồn lòng nhiều người.

Chi Pu đã đứng ra giải thích rõ ràng về phát ngôn gây tranh cãi của mình “Chi của 5 năm trước vẫn có những lúc vô tư, không suy nghĩ thấu đáo và có những câu nói vô tình khiến người khác tổn thương dù mình không cố ý. Và Chi của hiện tại đang ngày một trưởng thành và chín chắn hơn, luôn nỗ lực lắng nghe, cầu thị và tôn trọng tất cả mọi người. Chi luôn hiểu, cảm thông và chia sẻ với nỗi đau của những ai không may là nạn nhân của nạn xâm hại, và không bao giờ mong muốn điều đó xảy ra với bất kỳ ai... Đặc biệt, Chi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến khán giả, nhất là những nạn nhân đã chịu tổn thương sau khi xem clip trả lời phỏng vấn của Chi. Mong rằng, Chi sẽ nhận được sự thông cảm từ mọi người. Một lần nữa Chi chân thành xin lỗi mọi người”, Chi Pu nhận sai lầm và gửi lời xin lỗi tới khán giả và những người chịu tổn thương khi xem clip.

Đỗ Thị Hà đụng độ váy áo với Chi Pu: Mặt xinh nhưng thua xa khí chất quý tộc của đàn chị Từ khi đăng quang đến nay, Hoa hậu Việt Nam 2020 đã đụng độ váy váo với không ít mỹ nhân đình đám, trong đó có Chi Pu và người mẫu Cao Thiên Trang.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/netizen-lam-am-len-vu-chi-pu-phat-bieu-ve-xam-hai-tinh-duc-nu-ca-si-da-xu-li-pha-nay-nhu-the-nao-394666.html