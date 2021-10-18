Netflix mang cuộc thi lồng tiếng đầu tiên tại châu á thái bình dương đến việt nam

Lồng tiếng không chỉ đơn thuần là “bản địa hoá” giọng nói của nhân vật – người diễn viên lồng tiếng còn cần phải diễn và biểu cảm cảm xúc của nhân vật mà họ hoá thân. Để tăng thêm nhận thức về lĩnh vực lồng tiếng, Netflix và BHD đã xây dựng một chương trình về lồng tiếng toàn quốc nhằm tạo một sân chơi cho những người Việt Nam có đam mê về lồng tiếng có thể được đào tạo từ những chuyên gia hàng đầu trong nước về lồng tiếng. Những người dự thi sẽ có cơ hội trở thành những diễn viên lồng tiếng cho các dự án tương lai của Netflix và BHD.

Đồng tổ chức cùng BHD , chương trình “Thanh Âm Diệu Kỳ” đánh dấu lần đầu tiên một cuộc thi về lồng tiếng của Netflix được diễn ra tại vùng Châu Á Thái Bình Dương. Cuộc thi có mục đích hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp sáng tạo và lồng tiếng tại Việt Nam cũng như tăng thêm nhận thức về lĩnh vực lồng tiếng trong thị trường điện ảnh. Cuộc thi cũng nhằm chào mừng Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 22 sẽ diễn ra từ ngày 18 tháng 11 đến ngày 20 tháng 11 tại thành phố Huế.

Chia sẻ về chương trình, Phó Cục Trưởng Cục Điện Ảnh, Bộ Văn Hoá, Thể Thao và Du Lịch, bà Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu: “Cục Điện Ảnh rất hoan nghênh Netflix và BHD đã tổ chức dự án này. Khán giả thường chỉ biết đến những tác phẩm đã hoàn thiện được trình chiếu trên màn ảnh, còn ở phía sau màn ảnh là cả một ê kíp đầy tài năng đã làm việc rất vất vả nhưng lại ít được biết đến. Nên đây là cơ hội để khán giả có thể hiểu hơn về công việc lồng tiếng và cũng là cơ hội nghề nghiệp dành cho những người diễn viên lồng tiếng mới vào nghề và những bạn trẻ đam mê công việc này. Chúng tôi rất hy vọng sẽ còn nhiều dự án như Thanh Âm Diệu Kỳ được các đơn vị nước ngoài như Netflix hợp tác tổ chức để giúp phát triển điện ảnh Việt Nam.”

Netflix là dịch vụ giải trí trực tuyến hàng đầu thế giới được khán giả toàn cầu trong đó có Việt Nam ưu chuộng và lựa chọn.

Đại diện của Netflix, ông Dennis Chau, Giám đốc lồng tiếng - APAC phát biểu: “Ở Netflix, chúng tôi tin rằng những câu chuyện hay và được yêu mến đến từ khắp mọi nơi. Lồng tiếng là yếu tố then chốt giúp cho khán giả đại chúng có thể thưởng thức nội dung các tác phẩm từ khắp nơi trên thế giới, và mang những câu chuyện có tính địa phương đến với khán giả toàn cầu. Với Cuộc thi tìm kiếm tài năng lồng tiếng lần đầu tiên được tổ chức ở châu Á Thái Bình Dương diễn ra tại Việt Nam, chúng tôi mong đợi được nghe những “Thanh âm Việt Nam” và góp phần phát triển cộng đồng sáng tạo tại Việt Nam.”

Bà Nguyễn Phương Hoà, Cục trưởng Cục Hợp Tác Quốc Tế rất hoan nghênh và nói: “Chúng tôi hoan nghênh Netflix lựa chọn Việt Nam để lần đầu tiên tổ chức một cuộc thi lồng tiếng tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Đây là sự khởi đầu ý nghĩa và đúng lúc, mở ra xu hướng hợp tác giữa các công ty Việt Nam và các nền tảng số trên phạm vi toàn cầu như Netflix, hứa hẹn những cơ hội mới cho thị trường điện ảnh năng động của Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế”.

“Lồng tiếng là một công việc rất quan trọng trong điện ảnh, nhưng những người lồng tiếng chưa thực sự được biết đến nhiều. Đây là cơ hội mà chúng tôi mong muốn mang đến cho tất cả những ai yêu thích được trở thành một diễn viên lồng tiếng, góp phần cho sự phát triển của điện ảnh. Chúng tôi rất vui khi là đối tác với Netflix và rất mong đợi được thấy nhiều tài năng lồng tiếng sẽ xuất hiện sau chương trình này của chúng tôi.” Đại diện nhà sản xuất, bà Ngô Thị Bích Hạnh, giám đốc công ty BHD chia sẻ.

Thanh Âm Diệu Kỳ được tổ chức để chào mừng Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 22. Đây là một liên hoan phim lâu đời được bắt đầu từ năm 1970 nhằm tôn vinh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc thuộc nhiều thể loại khác nhau của Việt Nam. Năm nay, do tình hình dịch bệnh phức tạp, nên chương trình của Liên hoan Phim Việt Nam sẽ được rút ngắn chỉ còn 3 ngày tổ chức tại Huế từ 18 đến 20 tháng 11.

Thanh Âm Diệu Kỳ bắt đầu mở vòng tuyển chọn từ ngày 18.10.2021. Bất kì ai ở độ tuổi trên 16 tuổi đều có thể tham gia thử sức góp “thanh âm” của mình để mang đến sự “diệu kỳ” cho một tác phẩm được lồng tiếng.

Ảnh: BTC